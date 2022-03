Probabili formazioni Ecuador Argentina/ Quote, Scaloni tiene Leo Messi a riposo?

PROBABILI FORMAZIONI ECUADOR ARGENTINA: CHI GIOCA A GUAYAQUIL?

Studiando le probabili formazioni di Ecuador Argentina parliamo della partita che, in programma alle ore 1:30 italiane di mercoledì 30 marzo, è valida per l’ultima giornata delle qualificazioni Mondiali 2022 in Sudamerica: siamo al Monumental Isidro Romero Carbo di Guayaquil. Sarà festa grande per l’Ecuador, che ha perso in Paraguay pochi giorni fa ma, grazie alla sconfitta del Perù contro l’Uruguay, ha strappato il pass per il Qatar con un turno di anticipo e giocherà la fase finale dei Mondiali per la quarta volta nelle ultime sei edizioni; qualificata anche l’Argentina – da tempo – che nell’ultimo turno ha rifilato un 3-0 al Venezuela.

Argentina che però dovrà con tutta probabilità rigiocare la partita in Brasile, che sperava di vincere a tavolino; varrà eventualmente per chiudere il girone della CONMEBOL al primo posto, sempre un tema interessante se la rivale è la Seleçao ma comunque per come ora stanno le cose una partita in più che si sarebbe potuta evitare; vedremo comunque in che modo i due Commissari Tecnici intendano disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Monumental, aspettando che la partita si giochi facciamo una rapida valutazione sui due undici di partenza nella lettura delle probabili formazioni di Ecuador Argentina

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote Snai che regolano il pronostico su Ecuador Argentina ci forniscono informazioni abbastanza nette. Il segno 1 per la vittoria della nazionale di casa vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 4,00 volte la puntata; il segno X che identifica l’eventualità del pareggio porta in dote una vincita corrispondente a 3,15 volte quanto messo sul piatto, mentre con il successo della squadra in trasferta (segno 2) il vostro guadagno con questo bookmaker sarebbe equivalente a 1,95 volte l’importo che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI ECUADOR ARGENTINA: LE SCELTE DEI MISTER

GLI 11 DI ALFARO

Obiettivo raggiunto per Gustavo Alfaro, che però è argentino e conosce bene l’importanza di questa partita: anche per riscattare il ko in Paraguay, Ecuador Argentina dovrebbe comunque essere giocata da parecchi titolari. Ipotizziamo allora che nel 4-2-3-1 della Tricolor in porta ci sia ancora Galindez, con una linea difensiva nella quale i terzini sarebbero Preciado e Estupiñan (visto in Champions League con il Villarreal) e i centrali Robert Arboleda e Hincapié; a centrocampo Carcelén può sostituire Hegson Méndez mentre può andare per la conferma Gruezo (insidiato comunque da Cifuentes), un altro possibile avvicendamento è quello tra Mena e Sarmiento per quanto riguarda la maglia di trequartista, sugli esterni invece Castillo e Rojas danno la sensazione di partire favoriti su Romario Ibarra, che eventualmente giocherebbe a sinistra. Il ruolo di prima punta se lo contendono in tre: Enner Valencia resta in vantaggio sulla concorrenza, che è rappresentata da Jordy Caicedo (a segno nella sconfitta contro il Paraguay) e Michael Estrada. Vedremo cosa sceglierà Alfaro…

LE MOSSE DI SCALONI

Ancora più complicate da leggere sono le scelte di Lionel Scaloni per Ecuador Argentina. Qui possiamo pensare che una partita senza particolari motivazioni non vedrà in campo i big: partiamo allora con il reparto avanzato, dove Messi può lasciare a Julian Alvarez la maglia di prima punta e Joaquin Correa può andare a sedersi per far giocare Di Maria che dopo il Mondiale lascerà la Seleccion, e potrebbe essere titolare al pari di Angel Correa e Ocampos. Questo dunque l’assetto offensivo; in mediana invece Scaloni potrebbe tornare a puntare su Guido Rodriguez, al suo fianco c’è una possibilità per la conferma di Leandro Paredes ma a dirla tutta a giocare potrebbe essere Exequiel Palacios, in forza al Bayer Leverkusen. Poi, ecco la difesa che resta un rebus: Foyth può essere il terzino destro con Tagliafico sull’altro versante del campo, in porta il ballottaggio riguarda Musso e Rulli e diciamo che il primo potrebbe essere favorito (ma in realtà resta da capire), poi Martinez Quarta può agire al centro della difesa con German Pezzella già suo compagno nella Fiorentina. Sono valutazioni ovviamente non certe, vedremo se davvero Scaloni sceglierà questo undici o ci sorprenderà…

IL TABELLINOECCO LE PROBABILI FORMAZIONI ECUADOR ARGENTINA

ECUADOR (4-2-3-1): Galindez; Preciado, R. Arboleda, Hincapié, Estupiñan; Carcelén, Gruezo; Castillo, Sarmiento, Rojas; E. Valencia. Allenatore: Gustavo Alfaro

ARGENTINA (4-2-3-1): Musso; Foyth, Martinez Quarta, Ger. Pezzella, Tagliafico; G. Rodriguez, E. Palacios; Di Maria, A. Correa, Ocampos; J. Alvarez. Allenatore: Lionel Scaloni











