Probabili formazioni Ecuador Senegal/ Quote, difesa a 3 per Alfaro (Mondiali 2022)

PROBABILI FORMAZIONI ECUADOR SENEGAL: CHI SCENDE IN CAMPO?

Analizzando le probabili formazioni di Ecuador Senegal possiamo parlare di una partita che è una sorta di spareggio per raggiungere gli ottavi dei Mondiali 2022: alle ore 16:00 di martedì 29 novembre si gioca per il gruppo A, e queste due nazionali sono rispettivamente seconda e terza nella classifica di un girone che ha già registrato l’eliminazione del Qatar, ma che deve assegnare i primi due posti. L’Ecuador ha un punto in più, frutto del bel pareggio contro l’Olanda, e dunque sarebbe qualificato anche con un pari che è assolutamente nelle corde della Tricolor per quanto visto fino a questo momento.

Il Senegal invece si è rialzato battendo il Qatar nel secondo match, ma ora non ha altra scelta se non quella di vincere per avanzare, confermando la crescita maturata con la vittoria della Coppa d’Africa e soprattutto centrando quello che sarebbe un risultato di grande prestigio, in termini assoluti e ricordando che ai Mondiali 2022 non sta giocando (e non giocherà, eventualmente) Sadio Mané. Vedremo allora cosa succederà sul terreno di gioco; aspettando che la partita del gruppo B prenda il via facciamo la nostra solita valutazione su quelle che saranno le scelte di campo operate dai due Commissari Tecnici, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Ecuador Senegal.

QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo adesso quali sono le quote ufficiali che l’agenzia Snai ha fornito per Ecuador Senegal, partita valida per il gruppo A dei Mondiali 2022. Il segno 1 che identifica la vittoria della Tricolor vi permetterebbe di guadagnare 2,45 volte quanto avrete scelto di investire; il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,15 volte l’importo investito mentre il segno 2, sul quale dovrete puntare per il successo dei Leoni della Teranga, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 3,10 volte la vostra giocata sulla partita.

PROBABILI FORMAZIONI ECUADOR SENEGAL

LE SCELTE DI ALFARO

È sicuramente pesante in Ecuador Senegal l’assenza di Jhegson Mendez: per Gustavo Alfaro si tratta di sostituire un centrocampista di indubbio valore, a fare coppia con Moisés Caicedo dovrebbe essere uno tra Alan Franco e Cifuentes mentre il resto della formazione della Tricolor dovrebbe essere quello visto contro l’Olanda. Il modulo sostanzialmente è un 3-5-2, anche se “mascherato”: i due terzini sono Preciado ed Estupiñan che fanno tutta la corsia di competenza, davanti al portiere Galindez restano tre centrali – Hincapié, Félix Torres e Porozo – mentre a centrocampo è Plata che stringe la sua posizione andando a operare come mezzala tattica, lasciando ai due di cui sopra il compito di completare la zona mediana. Questo significa anche che Enner Valencia, 3 gol in questi Mondiali 2022, parte largo a sinistra ma poi in realtà si alza e va a posizionarsi al fianco di Estrada: questo dovrebbe essere un vero e proprio tandem offensivo per l’Ecuador, ma staremo a vedere…

GLI 11 DI CISSÉ

Aliou Cissé ha totalmente recuperato Idrissa Gueye che dunque gioca Ecuador Senegal, dopo essere stato titolare anche contro il Qatar: il centrocampista del Psg dunque sarà regolarmente in campo in una mediana a due che verrà completata da Namphalys Mendy. Il CT dei Leoni della Teranga non ha particolari dubbi: nel suo 4-2-3-1 dovrebbero giocare gli stessi, anche con la conferma di Abdou Diallo spostato al centro della difesa per fare coppia con Koulibaly, e dunque la maglia di terzino sinistro che dovrebbe nuovamente andare a Jakobs. A giocare a destra come sempre sarà Sabaly; in porta chiaramente avremo Edouard Mendy. Davanti invece la prima punta sarà Diédhiou, che contro il Qatar ha segnato e dunque è salito ancor più nelle gerarchie di Cissé; sarà quindi Boulaye Dia, ancora una volta, a fare un passo indietro per andare a giocare sulla trequarti in posizione centrale. A completare lo schieramento del Senegal che va a caccia degli ottavi ai Mondiali 2022 saranno quindi i due laterali alti, e anche in questa zona del campo non dovrebbero esserci particolari sorprese: Ismaila Sarr giocherà largo a destra, sull’altro versante avremo Diatta con i due che a partita in corso possono anche scambiarsi la posizione.

PROBABILI FORMAZIONI ECUADOR SENEGAL: IL TABELLINO

ECUADOR (3-5-2): Galindez; Hincapié, Félix Torres, Porozo; Preciado, Plata, M. Caicedo, Cifuentes, Estupiñan; E. Valencia, Estrada. Allenatore: Gustavo Alfaro

SENEGAL (4-2-3-1): E. Mendy; Sabaly, Koulibaly, A. Diallo, Jakobs; I. Gueye, N. Mendy; I. Sarr, Dia, Diatta; Diédhiou. Allenatore: Aliou Cissé











