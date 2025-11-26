Probabili formazioni Eintracht Atalanta, quote e ultime notizie sulle scelte per Toppmöller e Palladino in Champions League, oggi 26 novembre 2025

PROBABILI FORMAZIONI EINTRACHT ATALANTA: PALLADINO AL DEBUTTO IN CHAMPIONS

La Champions League finora è stata l’isola felice per la Dea in una stagione molto complicata, adesso arriva l’esordio di Raffaele Palladino anche livello internazionale con i nerazzurri e questo è un motivo in più per curiosare nelle probabili formazioni Eintracht Atalanta, la partita che si giocherà a Francoforte questa sera, mercoledì 26 novembre 2025.

La sconfitta a Napoli ha confermato le difficoltà, ci sono però prospettive intriganti in Champions per gli orobici, a maggior ragione dopo la vittoria a Marsiglia, ultima gioia della gestione di Ivan Juric, che aveva consentito all’Atalanta di salire quota 7 punti, perfettamente in linea almeno per l’obiettivo dei playoff.

L’Eintracht Francoforte arriva invece dal pareggio di Napoli, in precedenza curiosamente i tedeschi avevano raccolto una vittoria e due sconfitte in tre partite tutte terminate per 5-1: insomma, un grande acuto ma anche due crolli pesanti, è una squadra buona ma certamente non imbattibile, quindi per l’Atalanta occasione del possibile riscatto.

Vedremo se quattro giorni in più con il nuovo allenatore porteranno delle novità per i nerazzurri, ma scopriremo anche cosaci potrebbero proporre i padroni di casa tedeschi. Ci sono quindi tante domande alle quali proveremo a dare delle risposte presentandovi adesso le probabili formazioni Eintracht Atalanta…

PRONOSTICO E QUOTE

Sfida aperta a ogni possibilità, le quote Snai indicano infatti un pronostico incertissimo per Eintracht Atalanta: il segno 2 potrebbe essere di un soffio favorito, la vittoria della Dea infatti è a 2,55 contro il 2,60 del segno 1. Si vincerebbe di più con il pareggio, che è indicato a quota 3,55.

PROBABILI FORMAZIONI EINTRACHT ATALANTA

4-5-1 PER TOPPMOLLER

Dino Toppmöller è l’allenatore di casa e nelle probabili formazioni Eintracht Atalanta ci potrebbe proporre un 4-5-1, con il portiere Zetterer protetta dalla difesa composta da Brown, Theate, Koch e Collins. A centrocampo invece sarà significativo il ruolo di Dahoud, che è una sorta di regista basso, per cui si potrebbe parlare anche di un 4-1-4-1, perché dovrebbero invece agire più avanti di qualche metro Knauff, Chaïbi, Götze e Doan, con il campione del Mondo 2014 chiamato a dare qualcosa in più in termini di qualità sostegno del centravanti Burkardt.

CAMBIO MODULO PER PALLADINO?

Potrebbe essere possibile un 3-5-2 invece per Rafael Palladino, anche se molto potrebbe dipendere dalla posizione di Pasalic, che naturalmente potremmo trovare anche più avanti nelle probabili formazioni Eintracht Atalanta. Davanti dovremmo comunque vedere Lookman e De Ketelaere, con il croato ecco De Roon ed Ederson nel cuore del centrocampo della Dea, poi completato dagli esterni Zappacosta a destra e Bellanova a sinistra. In porta avremo come sempre Carnesecchi, davanti al quale i tre difensori titolari dovrebbero essere Djimsiti, Hien e Ahanor a Francoforte.

PROBABILI FORMAZIONI EINTRACHT ATALANTA: IL TABELLINO

EINTRACHT (4-5-1): Zetterer; Brown, Theate, Koch, Collins; Knauff, Chaïbi, Dahoud, Götze, Doan; Burkardt. All. Toppmöller.

ATALANTA (3-5-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Pašalić, Éderson, Bellanova; Lookman, De Ketelaere. All. Palladino.