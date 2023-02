Probabili formazioni Eintracht Francoforte Napoli/ Diretta tv: i big per Spalletti

PROBABILI FORMAZIONI EINTRACHT FRANCOFORTE NAPOLI: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Eintracht Francoforte Napoli possiamo presentare le mosse di Oliver Glasner e Luciano Spalletti in vista della partita di domani sera in Germania, valida naturalmente per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, dove i partenopei sono molto attesi. Il sorteggio ha decretato questo abbinamento tutto sommato gradito, d’altronde il Napoli si merita notevole considerazione dopo il meraviglioso cammino nella fase a gironi, che schiude prospettive di gloria anche in campo europeo, che potrebbe anzi avere la precedenza nelle prossime settimane, se in campionato tutto continuerà ad andare per il meglio.

DIRETTA/ Atalanta Eintracht (risultato finale 5-7 dcr) video: Toloj sbaglia penalty!

Attenzione però all’Eintracht Francoforte, che di recente ha ritrovato un ruolo di ottimo livello in campo internazionale, grazie prima alla vittoria nella scorsa edizione della Europa League e poi al secondo posto nel proprio gruppo, che ha portato i tedeschi fra le 16 migliori formazioni della Champions League. Tutto questo premesso, l’attesa è già altissima e andiamo allora a scoprire adesso tutte le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Eintracht Francoforte Napoli.

Probabili formazioni Atalanta Eintracht/ Giorgio Scalvini è già una certezza

EINTRACHT FRANCOFORTE NAPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Eintracht Francoforte Napoli in diretta tv sarà visibile domani sera anche in chiaro su Canale 5, possibilità che andrà ad aggiungersi a quella offerta da Sky Sport per i suoi abbonati e naturalmente alle opzioni della diretta streaming video, tramite Sky Go, Now TV e Mediaset Infinity +, in tutti questi casi però sempre a pagamento per i rispettivi abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI EINTRACHT FRANCOFORTE NAPOLI

LE MOSSE DI GLASNER

Nelle probabili formazioni di Eintracht Francoforte Napoli, l’allenatore austriaco Oliver Glasner, che dall’estate 2021 siede sulla panchina dei tedeschi, dovrebbe scegliere come modulo di riferimento il 3-4-2-1. Proviamo anche ad indicare gli undici possibili titolari per l’Eintracht Francoforte, a cominciare dal portiere Trapp; davanti a lui dovremmo vedere una difesa a tre, composta da Smolčić, N’Dicka e Tuta; a centrocampo invece potrebbero partire dal primo minuto Buta come esterno destro, Kamada e Sow nel cuore della mediana ed infine Max sulla corsia di sinistra; giungiamo poi al reparto avanzato, che dovrebbe prevedere Lindstrøm e l’eroe tedesco dei Mondiali 2014 Götze sulla trequarti, alle spalle del centravanti Kolo Muani.

Diretta/ Sporting Eintracht (risultato finale 1-2): tedeschi agli ottavi di finale!

LE SCELTE DI SPALLETTI

Per una partita così importante, non ci aspettiamo sorprese da parte di Luciano Spalletti, allora schieriamo nelle probabili formazioni di Eintracht Francoforte Napoli gli ospiti partenopei secondo il modulo 4-3-3 con tutti i titolari di questa stagione finora fantastica: ecco allora Meret in porta; davanti a lui Di Lorenzo terzino destro, Kim e Rrahmani come difensori centrali e Mário Rui a completare sulla sinistra la difesa a quattro; non si tocca nemmeno il centrocampo, che avrà allora Lobotka in cabina di regia, affiancato dalle due mezzali che saranno naturalmente Zambo Anguissa e Zieliński; un dubbio potrebbe esserci in attacco, perché come ala destra non c’è un titolare definito, ma scegliamo stavolta Lozano per affiancare i due intoccabili del tridente, cioè naturalmente Osimhen come centravanti e l’ala sinistra Kvaratskhelia.

PROBABILI FORMAZIONI EINTRACHT FRANCOFORTE NAPOLI: IL TABELLINO

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Smolčić, N’Dicka, Tuta; Buta, Kamada, Sow, Max; Lindstrøm, Götze; Kolo Muani. All. Glasner.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mário Rui; Anguissa, Lobotka, Zieliński; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA