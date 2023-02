Probabili formazioni Eintracht Francoforte Napoli/ Quote: nessun problema per Osimhen

PROBABILI FORMAZIONI EINTRACHT FRANCOFORTE NAPOLI: CHI SCENDE IN CAMPO?

Leggiamo le probabili formazioni di Eintracht Francoforte Napoli per cercare naturalmente di capire quali potrebbero essere le mosse di Oliver Glasner e Luciano Spalletti nella partita di stasera per l’andata degli ottavi di finale di Champions League in Germania, dove i partenopei sono molto attesi grazie allo straordinario rendimento di questa stagione che ha imposto il Napoli all’attenzione generale anche fuori dai confini italiani. Il sorteggio ha decretato questo abbinamento gradito, d’altronde il Napoli ha vinto il suo gruppo con un meraviglioso cammino nella fase a gironi, che schiude prospettive di gloria anche in campo europeo: in campionato tutto va per il meglio, non è un azzardo dire che si può puntare forte sulla Champions League ora.

Attenzione però all’Eintracht Francoforte, che di recente ha ritrovato un ruolo di ottimo livello in campo internazionale ed infatti è la squadra detentrice della Europa League mentre nello scorso autunno ha chiuso al secondo posto nel proprio gruppo, che ha portato i tedeschi fra le 16 migliori formazioni della Champions League. Tutto questo premesso, l’attesa è già altissima e andiamo allora a scoprire adesso quali siano, ormai a poche ore dalla partita, tutte le notizie circa le probabili formazioni di Eintracht Francoforte Napoli.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Eintracht Francoforte Napoli in base alle quote dell’agenzia Snai. I partenopei partono favoriti anche se giocano in trasferta e il segno 2 è quotato a 2,15, mentre poi si sale già a quota 3,30 sul segno 1 in caso di vittoria casalinga dei tedeschi, mentre ancora un po’ più remunerativa sarebbe l’ipotesi del pareggio, dal momento che il segno X varrebbe 3,55 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI EINTRACHT FRANCOFORTE NAPOLI

LE MOSSE DI GLASNER

Nelle probabili formazioni di Eintracht Francoforte Napoli, l’allenatore austriaco Oliver Glasner, che dall’estate 2021 siede sulla panchina dei tedeschi, dovrebbe scegliere come modulo di riferimento il 3-4-2-1. Proviamo anche ad indicare gli undici possibili titolari per l’Eintracht Francoforte, a cominciare dal portiere Trapp; davanti a lui dovremmo vedere una difesa a tre, composta da Smolčić, N’Dicka e Tuta; a centrocampo invece potrebbero partire dal primo minuto Buta come esterno destro, Kamada e Sow nel cuore della mediana ed infine Max sulla corsia di sinistra; giungiamo poi al reparto avanzato, che dovrebbe prevedere Lindstrøm e l’eroe tedesco dei Mondiali 2014 Götze sulla trequarti, alle spalle del centravanti Kolo Muani.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Per una partita così importante, non ci saranno sorprese da parte di Luciano Spalletti, allora schieriamo nelle probabili formazioni di Eintracht Francoforte Napoli gli ospiti partenopei secondo il modulo 4-3-3 con tutti i titolari di questa stagione finora fantastica: ecco allora Meret in porta; davanti a lui Di Lorenzo terzino destro, Kim e Rrahmani come difensori centrali e Mário Rui a completare sulla sinistra la difesa a quattro; non si tocca nemmeno il centrocampo, che avrà allora Lobotka in cabina di regia, affiancato dalle due mezzali che saranno naturalmente Zambo Anguissa e Zieliński; un dubbio potrebbe esserci in attacco, perché come ala destra non c’è un titolare definito, ma scegliamo stavolta Lozano per affiancare i due intoccabili del tridente, cioè naturalmente Osimhen come centravanti (nessun problema dopo il piccolo spavento di venerdì) e l’ala sinistra Kvaratskhelia.

PROBABILI FORMAZIONI EINTRACHT FRANCOFORTE NAPOLI: IL TABELLINO

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Smolčić, N’Dicka, Tuta; Buta, Kamada, Sow, Max; Lindstrøm, Götze; Kolo Muani. All. Glasner.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mário Rui; Anguissa, Lobotka, Zieliński; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.











