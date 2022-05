Probabili formazioni Eintracht Rangers/ Quote, Van Bronckhorst con il falso nove?

PROBABILI FORMAZIONI EINTRACHT RANGERS: CHI GIOCA LA FINALE?

Le probabili formazioni di Eintracht Rangers ci introducono a parlare della finale di Europa League 2021-2022: squadre in campo alle ore 21:00 di mercoledì 18 maggio presso il Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia, partita sicuramente intrigante tra due squadre che non erano tra le principali candidate ad arrivare sino a qui ma che invece ci sono, peraltro con merito perché una lungo la strada ha eliminato il Barcellona, mentre l’altra per iniziare la sua corsa (dopo i gironi, e nei playoff) si è trovata di fronte il Borussia Dortmund e ha vinto al Signal Iduna Park, segnandovi quattro gol. Non solo questi turni, ovviamente: l’Eintracht per esempio non ha ancora perso in Europa League, i Rangers hanno mostrato qualità passando anche dal cambio di allenatore.

Sarà allora una finale molto interessante: magari qualcuno potrebbe dire che sarà anche in tono “minore” vista l’assenza, appunto, delle grandi favorite ma la realtà è che saranno 90 minuti – o magari di più – intensi e di qualità, perché queste due squadre hanno dimostrato di saper giocare a calcio e, soprattutto, guardano molto da vicino la possibilità di andare in Champions League nella prossima stagione. dobbiamo allora metterci comodi e scoprire quello che succederà a Siviglia; mentre aspettiamo che la finale di Europa League prenda il via, proviamo a fare le nostre consuete valutazioni sulle scelte operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Eintracht Rangers.

QUOTE E PRONOSTICO

Cosa ci dicono le quote ufficiali per il pronostico su Eintracht Rangers? Diamo uno sguardo al quadro che ci viene fornito dalla Snai, uno dei bookmaker di riferimento: la squadra favorita per il titolo è quella tedesca, infatti il segno 1 (l’Eintracht gioca formalmente in casa) vale 2,30 volte quello che avrete pensato di mettere sui piatto mentre il segno 2, che identifica l’ipotesi della vittoria del Rangers, vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 3,05 volte l’importo investito. L’eventualità del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X, ha un valore che equivale a 3,40 volte la giocata sulla finale di Europa League.

PROBABILI FORMAZIONI EINTRACHT RANGERS

LE SCELTE DI GLASNER

Solito 3-4-2-1 per Oliver Glasner nelle probabili formazioni di Eintracht Rangers. In difesa manca Hinteregger: dovrebbe essere ancora Almamy Touré ad adattarsi nel reparto a tre disegnato davanti a Trapp, con Tuta e Ndicka che naturalmente saranno titolari. A centrocampo la propulsione delle corsie esterne arriverà come sempre dal giovane Knauff e da Kostic, quest’ultimo uno dei grandi leader emotivi dello spogliatoio, già presente quando l’Eintracht aveva raggiunto la semifinale di Europa League tre anni fa. In mezzo al campo invece ci sarà Rode, il capitano della squadra, e al suo fianco Djibril Sow che rimane favorito su Jakic in quello che forse è l’unico testa a testa aperto nella squadra tedesca. Andiamo poi alla trequarti, dove troviamo un volto noto: si tratta del norvegese Hauge, che ha giocato una buona stagione nel Milan ma poi è stato sacrificato per la plusvalenza. Kamada giocherà insieme a lui a supporto del centravanti: Gonçalo Paciencia spera, ma in netto vantaggio c’è sempre Rafael Borré che ha portato l’Eintracht in finale di Europa League.

GLI 11 DI VAN BRONCKHORST

Per Eintracht Rangers Giovanni Van Bronckhorst ha le idee particolarmente chiare, anche perché nessuno dei suoi infortunati di lusso recupererà per la finale di Europa League: dunque ecco un 4-3-3 nel quale Goldson e Bassey (favoriti su Balogun) giocano come centrali difensivi davanti al portiere McGregor, con i terzini che saranno il goleador Tavernier e Barisic; poi un centrocampo comandato da Lundstrom, che si piazza davanti alla retroguardia per fare il playmaker basso. Ai suoi lati le mezzali saranno Jack e Glen Kamara, quest’ultimo visto agli Europei con la Finlandia; il trentasettenne Steven Davis potrebbe certamente avere un cameo nel secondo tempo, ma dipenderà anche da come la partita si metterà tatticamente. Per quanto riguarda il tridente, Sakala è la soluzione con il centravanti di ruolo e Aribo la conferma rispetto alla semifinale di Ibrox, dunque un attaccante di movimento; Scott Wright e Kent sono in vantaggio rispetto all’ex Atalanta e Manchester United Amad Diallo per occupare le due posizioni sugli esterni.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI DI EINTRACHT RANGERS

EINTRACHT (3-4-2-1): Trapp; A. Touré, Ndicka, Tuta; Knauff, D. Sow, Rode, Kostic; Kamada, Hauge; Borré. Allenatore: Oliver Glasner

RANGERS (4-3-3): McGregor; Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic; Jack, Lundstrom, G. Kamara; S. Wright, Aribo, Kent. Allenatore: Giovanni Van Bronckhorst











