Probabili formazioni Eintracht West Ham/ Diretta tv, Jakic si riprende la mediana

PROBABILI FORMAZIONI EINTRACHT WEST HAM: CHI GIOCA A FRANCOFORTE?

Studiamo le probabili formazioni di Eintracht West Ham: la partita è valida ovviamente per la semifinale di ritorno di Europa League 2021-2022, e si gioca alle ore 21:00 di giovedì 5 maggio. Si riparte da una situazione favorevole ai tedeschi: una settimana fa l’Eintracht ha vinto 2-1 al London Stadium, dunque al Deutsche Bank Park potrà anche pareggiare e volare in finale, anche se come sappiamo una sconfitta con una rete di margine manderebbe comunque la partita ai tempi supplementari e dunque non può far stare tranquilli i ragazzi di Oliver Glasner.

Probabili formazioni Rangers Lipsia/ Diretta tv: Tedesco ritrova Orban e Kampl

Questo anche perché il West Ham ha già dimostrato il suo valore in trasferta: nel ritorno dei quarti è andato a vincere 3-0 a Lione, una dimostrazione di forza non indifferente per la aquadra allenata da David Moyes, che in questa stagione ha fatto davvero un bel salto di qualità. Sarà allora interessante scoprire quello che succederà a Francoforte giovedì sera; nella lunga attesa possiamo iniziare a fare un rapido focus su quelle che possono essere le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Eintracht West Ham.

Probabili formazioni West Ham Eintracht/ Quote, assenze per Glasner (Europa League)

DIRETTA EINTRACHT WEST HAM STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Eintracht West Ham sarà visibile sui canali della televisione satellitare, nello specifico Sky Sport Football (numero 203 del decoder) e dunque riservato agli abbonati che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. La mobilità è un’opzione che riguarda anche i clienti della piattaforma DAZN, perché sarà anche questo broadcaster a fornire il match e dunque, in questo caso, potrete utilizzare anche una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Probabili formazioni Europa League/ Mosse, scelte e moduli (andata semifinali)

PROBABILI FORMAZIONI EINTRACHT WEST HAM

I DUBBI DI GLASNER

Buone notizie per Glasner, che nel pensare alle probabili formazioni di Eintracht West Ham può contare anche su Ndicka e Jakic, che erano squalificati all’andata. Il primo tornerà a occupare un posto in difesa, sostituendo Almamy Touré e completando la linea a protezione di Trapp con Hinteregger e Tuta; il centrocampista croato invece andrà a formare la consueta coppia centrale con capitan Rode, facendo scalare Djibril Sow in panchina. Per il resto la squadra tedesca che giocherà il ritorno della semifinale di Europa League potrebbe e dovrebbe essere la stessa di una settimana fa: Knauff sarà l’esterno a destra mentre l’insostituibile Kostic opererà sull’altro versante, battitore libero che potrà eventualmente aumentare la potenza di fuoco offensiva posizionandosi sulla stessa linea di Kamada e Lindstrom. Questi due sono i trequartisti che agiranno alle spalle dell’attaccante: ancora una volta Rafael Borré è favorito su Gonçalo Paciencia, o almeno questa sembra essere la sensazione della vigilia.

LE SCELTE DI MOYES

Anche David Moyes approccia le probabili formazioni di Eintracht West Ham avendo in mente gli stessi undici del London Stadium. Rispetto a domenica (sconfitta interna contro l’Arsenal) avremo Aréola in porta e Dawson che tornerà al centro della difesa, mentre sugli esterni potremmo vedere Coufal (che sostituirebbe Ben Johnson) e Cresswell. A centrocampo Declan Rice è ovviamente la grande certezza di Moyes; con lui giocherà Soucek, elemento versatile che può anche allargare il suo raggio d’azione, e dunque sembra nuovamente destinato alla panchina Noble, che è il veterano degli Hammers. Questo anche perché l’allenatore scozzese non sembra intenzionato a cambiare il suo assetto offensivo: Michail Antonio tornerà a vestire i panni della prima punta e dunque Bowen potrà posizionarsi alle sue spalle come trequartista (in campionato ha giocato da centravanti), sulle corsie laterali invece ci sarà come al solito spazio per la qualità di Fornals e Lanzini, che sono gli insostituibili di questa squadra e anche giovedì sera dovrebbero giocare titolari.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI DI EINTRACHT WEST HAM

EINTRACHT (3-4-2-1): Trapp; Ndicka, Hinteregger, Tuta; Knauff, Rode, Jakic, Kostic; Kamada, Lindstrom; Borré. Allenatore: Oliver Glasner

WEST HAM (4-2-3-1): Aréola; Coufal, Zouma, Dawson, Cresswell; D. Rice, Soucek; Fornals, Bowen, Lanzini; Antonio. Allenatore: David Moyes











© RIPRODUZIONE RISERVATA