Probabili formazioni Emirati Arabi Uniti Argentina/ Quote: Lautaro-Messi?

PROBABILI FORMAZIONI EMIRATI ARABI UNITI ARGENTINA: CHI GIOCA OGGI?

Con le probabili formazioni di Emirati Arabi Uniti Argentina ci avviciniamo alla partita amichevole che si giocherà oggi ad Abu Dhabi, naturalmente con l’Albiceleste al centro dei riflettori nella sua marcia d’avvicinamento ai Mondiali 2022. Mancano ancora sei giorni all’esordio per la Nazionale di Lionel Scaloni martedì prossimo contro l’Arabia Saudita e l’Argentina deve riscattare l’eliminazione già agli ottavi di finale di quattro anni fa, sebbene contro la Francia poi campione del Mondo. Con all’orizzonte la sfida contro gli arabi, non è un caso che oggi l’Argentina giochi contro un’avversaria della stessa zona geografica, anche se gli Emirati Arabi Uniti non saranno presenti in Qatar.

Diretta/ Irlanda del Nord Italia donne (risultato finale 1-0): la decide McFadden

L’Argentina ovviamente parte sempre tra le favorite per la vittoria dei Mondiali, a maggior ragione considerando che l’anno scorso ha spezzato un lunghissimo digiuno di successi trionfando in Coppa America, quindi adesso Leo Messi e tutti i campioni della sua generazione (come Angel Di Maria) hanno l’ultima grande occasione per salire anche sul tetto del mondo, naturalmente aiutati dai più giovani, perché l’Albiceleste è sempre da considerare tra le Nazionali più attese. Per il momento, andiamo a scoprire cosa ci potrebbero riservare le probabili formazioni di Emirati Arabi Uniti Argentina, vera e propria prova generale per i sudamericani.

Fiorello contro i Mondiali in Qatar/ "Diritti umani calpestati!" E attacca la Rai

PRONOSTICO E QUOTE

Nel frattempo, diamo uno sguardo anche al pronostico su Emirati Arabi Uniti Argentina in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che vede logicamente strafavoriti i sudamericani: il segno 2 è quotato a 1,20, mentre poi si sale a quota 6,00 in caso di pareggio e quindi di segno X, infine una vittoria degli Emirati Arabi Uniti varrebbe 12 volte la posta in palio per chi avesse giocato il segno 1.

PROBABILI FORMAZIONI EMIRATI ARABI UNITI ARGENTINA

LE MOSSE DI SCALONI

Per le probabili formazioni di Emirati Arabi Uniti Argentina ci concentriamo naturalmente sulle scelte di Lionel Scaloni: di recente il CT dell’Argentina si è affidato a un modulo 4-4-2 di stampo “classico” e potrebbe confermare anche oggi questa scelta. In difesa i due centrali dovrebbero essere Otamendi e Romero (ma occhio a Pezzella) con Gonzalo Montiel e Acuña (o Tagliafico) sugli esterni, mentre il portiere titolare per i Mondiali sarà Emiliano Martinez. A centrocampo, Lo Celso è infortunato e non andrà in Qatar: a questo punto sulla sinistra del campo potrebbe anche giocare il Papu Gomez, aspettando di valutare le condizioni di Nico Gonzalez.

Probabili formazioni Oman Germania/ Quote: chi in attacco per Flick?

L’alternativa è Exequiel Palacios mentre in mezzo cerca spazio Leandro Paredes, che però deve vincere la concorrenza di Guido Rodriguez e Enzo Fernandez, mentre il regista dovrebbe essere MacAllister e sembra certa anche la presenza di Di Maria a destra. In attacco, puntiamo sulla coppia Messi-Lautaro Martinez; dalla panchina si alzano poi Joaquin Correa e Julian Alvarez, quest’ultimo più di una semplice riserva. Per quanto riguarda Dybala, è possibile che in questa amichevole Scaloni scelga di non rischiarlo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA