PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI BOLOGNA: TRA SOGNO E REALTÀ

Le probabili formazioni Empoli Bologna ci presentano una semifinale d’andata di Coppa Italia tra due squadre che vivono momenti molto diversi, ma che ai fini pratici portano agli stessi dubbi circa le scelte degli allenatori. Ad esempio, per l’Empoli l’impresa contro la Juventus ha portato la prima semifinale della storia, ora la finale sarebbe un sogno ancora più grande, ma naturalmente si deve scontrare con l’esigenza di inseguire la salvezza in campionato, che è una necessità per chi attualmente occupa la scomodissima terzultima posizione in classifica.

Orizzonti ben diversi per il Bologna di Vincenzo Italiano, che sogna la prima finale di Coppa Italia dal 1974 ad oggi e potenzialmente ha un “aiuto” dal tabellone, ma d’altro canto deve anche pensare al campionato, dove i rossoblù si sono confermati al quarto posto con la vittoria di Venezia e di conseguenza sognano la clamorosa seconda qualificazione consecutiva in Champions League. Insomma, la Coppa Italia è uno splendido obiettivo ma che deve coesistere con le pressanti esigenze del campionato: che effetti darà tutto questo sulle probabili formazioni Empoli Bologna?

OSPITI FAVORITI: PRONOSTICO E QUOTE

Il Bologna si fa forte delle quote Snai, infatti il segno 2 è indicato a 1,80 nel pronostico su Empoli Bologna, mentre il pareggio varrebbe 3,45 volte la posta ed infine una vittoria casalinga dell’Empoli pagherebbe ben 4,75 volte la giocata.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI BOLOGNA

HENDERSON SQUALIFICATO PER D’AVERSA

In Coppa Italia è squalificato Henderson, una novità sarà quindi forzata per Roberto D’Aversa nelle probabili formazioni Empoli Bologna. Cominciamo allora dal centrocampo, dove Gyasi potrebbe essere l’esterno destro, con Grassi e Fazzini nel cuore della mediana e Pezzella sulla sinistra. Il modulo di riferimento è il 3-4-2-1, davanti al portiere Silvestri indichiamo la difesa a tre composta da De Sciglio, Marianucci e Goglichidze, infine in attacco dovremmo vedere Esposito e Cacace alle spalle della prima punta Colombo, ipotizzando un turnover molto moderato dal momento che questa è una semifinale storica per l’Empoli in Coppa Italia.

QUANTO TURNOVER PER ITALIANO?

La finale alla portata ci fa pensare che pure Vincenzo Italiano non esageri con il turnover nelle probabili formazioni Empoli Bologna. Il modulo è il 4-2-3-1, davanti a Skorupski potremmo rivedere terzino destro Calabria, poi nella coppia centrale Beukema e Lucumi (che era rimasto in panchina a Venezia), con Miranda a sinistra; in mediana potrebbero essere confermati Freuler e Ferguson; in attacco bisogna tenere presente purtroppo l’infortunio di Castro, indichiamo il terzetto con Orsolini, Odgaard e Ndoye da destra a sinistra alle spalle di Dallinga, che dovrebbe agire da centravanti. Una possibile alternativa vede Fabbian sulla trequarti con l’avanzamento di Odgaard a discapito dell’olandese.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI BOLOGNA: IL TABELLINO

EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri; De Sciglio, Marianucci, Goglichidze; Gyasi, Grassi, Fazzini, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. All. D’Aversa.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. All. Italiano.