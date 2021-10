Probabili formazioni Empoli Inter/ Diretta tv: dubbi per Inzaghi (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI INTER: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Empoli Inter ci avviciniamo alla partita che avrà luogo domani sera allo stadio Carlo Castellani della città toscana per la decima giornata di Serie A, in turno infrasettimanale. L’Empoli di Aurelio Andreazzoli ci arriva con l’umore alto per la netta vittoria di Salerno e per una posizione di classifica eccellente per una neopromossa, che potrebbe addirittura mettersi a sognare se l’Europa se arrivasse l’impresa in una partita nella quale l’Empoli non avrà nulla da perdere.

Per l’Inter di Simone Inzaghi sarà invece una partita ovviamente da vincere, per mettersi alle spalle il beffardo pareggio contro la Juventus, in un derby d’Italia ancora una volta caratterizzato dalle polemiche arbitrali. I nerazzurri giocano bene e raccolgono meno di quanto meriterebbero, quasi un paradosso se si ripensa alla squadra spietata dell’anno scorso: questo è il salto di qualità richiesto ad Inzaghi per difendere lo scudetto. Tutto ciò premesso, andiamo a scoprire le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Empoli Inter.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI INTER

LE MOSSE DI ANDREAZZOLI

Nelle probabili formazioni di Empoli Inter, ci aspettiamo per Aurelio Andreazzoli una conferma quasi integrale della formazione vittoriosa a Salerno, anche se naturalmente l’Empoli è meno abituato a impegni ravvicinati rispetto a una big. Comunque possiamo disegnare il modulo 4-3-1-2 con qualche novità soprattutto davanti al portiere Vicario; la linea a quattro potrebbe infatti essere formata da destra a sinistra da Stojanovic, Ismajli, Tonelli e Marchizza, con Luperto che potrebbe dunque finire in panchina.

A centrocampo dovremmo invece rivedere gli stessi tre titolari Haas, Ricci e Bandinelli; in attacco infine ecco Henderson a sostegno di Di Francesco e dell’ex Pinamonti, che però è l’unico che sembra certo del posto, perché per le altre due maglie scalpitano pure Bajrami e Cutrone.

LE SCELTE DI INZAGHI

In casa nerazzurra, le probabili formazioni di Empoli Inter ci dicono che Simone Inzaghi dovrebbe cambiare qualcosa rispetto al derby d’Italia, ma ha ancora diversi dubbi. Un avvicendamento che pare certo è quello tra Perisic e Dimarco a sinistra, perché il croato ha un fastidio al flessore e perché l’italiano è rimasto in panchina tutta la partita, mentre a destra è più incerto il ballottaggio Dumfries-Darmian. In mezzo dovrebbero essere intoccabili come sempre Barella e Brozovic, per l’ultimo posto disponibile sembra favorito Vecino su Calhanoglu.

Abbiamo cominciato dal centrocampo, arretriamo in difesa per dire che Handanovic, Skriniar e Bastoni sembrano certi della conferma, potrebbe invece rifiatare De Vrij, con spazio in questo caso a Ranocchia. In attacco bisogna tenere presente che Correa non è ancora al top, dunque è Sanchez la prima alternativa alla coppia Dzeko-Lautaro Martinez, se ci fosse turnover.

IL TABELLINO

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Tonelli, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Henderson; Di Francesco, Pinamonti. All. Andreazzoli.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vecino, Dimarco; L. Martinez, Dzeko. All. Inzaghi.

