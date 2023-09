Probabili formazioni Empoli Inter/ Diretta tv: turnover per Inzaghi? (Serie A 2023, 23 settembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI INTER: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Empoli Inter ci avviciniamo alla partita che domani sarà il lunch match della quinta giornata di Serie A allo stadio Carlo Castellani. I nerazzurri ci arrivano a punteggio pieno in classifica, con 13 gol segnati e uno solo subito nelle precedenti quattro giornate, con la perla del trionfo per 5-1 nel derby contro il Milan; l’ostacolo adesso è meno difficile per l’Inter, ma sappiamo che l’anno scorso fece difetto proprio la continuità e allora per pensare allo scudetto della seconda stella il match in terra toscana potrebbe essere un esame delicato.

Certo, i numeri sono spietati con l’Empoli, che è esattamente all’estremo opposto rispetto all’Inter: unica formazione ancora a zero punti, con zero gol segnati e 12 al passivo, a causa soprattutto del crollo con ko per 7-0 contro la Roma che è costata la panchina all’allenatore Paolo Zanetti, sostituito da Aurelio Andreazzoli che inizierà in salita la sua quarta esperienza sulla panchina toscana. Tutto questo premesso, adesso scopriamo tutte le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Empoli Inter.

DIRETTA EMPOLI INTER STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Empoli Inter sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, essendo una delle tre partite trasmesse anche sulla televisione satellitare; di conseguenza, raddoppierà la diretta streaming video, garantita su Dazn come per tutte le partite del campionato di Serie A, ma pure tramite Sky Go (tutto solamente per i rispettivi abbonati).

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI INTER

LE MOSSE DI ANDREAZZOLI

Le probabili formazioni di Empoli Inter ci proporranno quindi le prime scelte di mister Andreazzoli dopo il suo ritorno in Toscana. Il modulo di riferimento sarà il 4-3-1-2, certamente con Berisha in porta; davanti a lui, Bereszynski è favorito su Ebuehi come terzino destro per completare la retroguardia a quattro che sarà composta anche dai centrali Ismajli e Luperto e da Pezzella come terzino sinistro; i dubbi si concentrano a centrocampo, dove la certezza è Marin in cabina di regia ma per il resto c’è un doppio ballottaggio Fazzini-Grassi e Maleh-Bastoni; infine, ci dovrebbero essere molti meno dubbi per quanto riguarda l’attacco dell’Empoli, con il trequartista Baldanzi alle spalle dei due attaccanti Caputo e Cambiaghi.

LE SCELTE DI INZAGHI

Il turnover invece animerà le probabili formazioni di Empoli Inter per quanto riguarda le scelte di Simone Inzaghi. Il modulo è sempre il 3-5-2 e in porta giocherà Sommer, ma davanti a lui ipotizziamo il ritorno al terzetto tutto italiano con Darmian, Acerbi e Bastoni, anche se naturalmente restano aperte le opzioni legate a Pavard e De Vrij; a centrocampo ecco Dumfries a destra, stanti i problemi di Calhanoglu non dovrebbe riposare Barella e ci potrebbe essere di nuovo Asllani in cabina di regia, mentre Frattesi stavolta è favorito su Mkhitaryan e Dimarco dovrebbe riprendersi il posto da esterno sinistro a scapito di Carlos Augusto; infine, in attacco dovrebbe essere Thuram a giocare dal primo minuto al fianco di Lautaro.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI INTER: IL TABELLINO

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Pezzella; Fazzini, Marin, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. All. Andreazzoli.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Frattesi, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.











