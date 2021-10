Probabili formazioni Empoli Inter/ Quote, Cutrone verso la panchina? Serie A

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI INTER: CHI IN CAMPO OGGI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Empoli Inter, bella sfida valida per la decima giornata di Serie A che pure ci attenderà oggi al Castellani a partire dalle ore 20.45. Dopo la bella vittoria occorsa sulla Salernitana per 4-2 solo pochi giorni fa, la squadra di Andreazzoli torna protagonista e lo fa tra le mura di casa dove accoglierà i campioni d’Italia in carica. La sfida non vede certo gli azzurri come gran favoriti, ma una squadra ben in forma come è quella toscana potrebbe anche regalarci la sorpresa: senza dubbio Andreazzoli non ha nulla da perdere e la sua squadra giocherà a cuor leggero.

Non così l’Inter che dopo il problematico pareggio con la Juventus, deve per forza vincere questa sera. Inzaghi non può permettersi di fare un passo falso in questo momento delicato della stagione, anche per non perdere il treno con la vetta della classifica, visto che alla vigilia della 10^ giornata erano ben 7 punti sulle capoliste. Non solo: l’Inter oltre che nel risultato deve convincere in campo come prestazione e non sarà facile. Vediamo come i due allenatori si sono preparati all’incontro esaminando le loro mosse per le probabili formazioni di Empoli Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida per la 10^ giornata di Serie A, non esitiamo a dare il favore del pronostico ai nerazzurri, anche se i toscani sono rivali ben tosti. Il portale Snai per l’1×2 del match ha fissato a 1.50 il successo dell’Inter contro il più alto 5.75 segnato in favore dell’Empoli, mentre il pareggio vale 4.75 la posta in palio.

LE PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI INTER

LE MOSSE DI ANDREAZZOLI

Per le probabili formazioni di Empoli Inter, ecco che Andreazzoli non dovrebbe rinunciare al solito 4-3-2-1 di partenza, dove pure sono davvero pochi i dubbi che si accendono prima del fischio d’inizio. Al solito il tecnico dei toscani si affida a Vicario tra i pali, mentre in difesa non mancheranno Ismajli e Tonelli, con il duo Stojanovic-Marchizza pronto in corsia. A centrocampo poi si faranno avanti ancora dal primo minuto Bandinelli, Ricci e Haas, anche se questi sono già stati titolari contro la Salernitana pochi giorni fa. A completare l’11 azzurro anche Bajrami e Henderson schierati sull’esterno dell’attacco e Pinamonti, titolare in prima punta: attenzione però a Cutrone, vero jolly dalla panchina.

LE SCELTE DI INZAGHI

3-5-2 invece per Inzaghi per le probabili formazioni di Empoli Inter pure qui il tecnico non pare assillato dai dubbi alla vigilia della 10^ giornata di Serie A. Al solito in difesa il tecnico non farà a meno di Skriniar, De Vrij e Bastoni, anche se Ranocchia rimane a disposizione in panchina: Handanovic si posizionerà tra i pali. Per il centrocampo a cinque dei nerazzurri ecco che rimangono irrinunciabili Brozovic e Barella, che pure questa sera dovrebbero venir accompagnati Vecino: Dumfries e Dimarco paiono i favoriti per la maglia da titolare sull’esterno del reparto, ma al solito Perisic e Darmian rimangono pronti in panchina. Per l’attacco, pur recuperato Correa, dovrebbe essere posto da titolare per Lautaro Martinez: verrà concesso riposo a Dzeko, per cui avremo Sanchez al fianco dell’argentino.

IL TABELLINO

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Tonelli, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Henderson; Bajrami; Pinamonti. All. Andreazzoli.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vecino, Dimarco; L. Martinez, Sanchez. All. Inzaghi.



