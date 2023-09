Probabili formazioni Empoli Inter/ Quote: Inzaghi ha qualche dubbio (Serie A, 24 settembre 2023)

Leggiamo le probabili formazioni di Empoli Inter per presentare le possibili mosse di Aurelio Andreazzoli e Simone Inzaghi verso il lunch match della domenica per la quinta giornata di Serie A allo stadio Carlo Castellani. Si sfidano gli opposti: i nerazzurri ci arrivano a punteggio pieno in classifica, con 13 gol segnati e uno solo subito nelle precedenti quattro giornate e il trionfo per 5-1 nel derby contro il Milan; per l’Inter tuttavia l’esame di maturità paradossalmente potrebbe essere oggi, dal momento che l’anno scorso fece difetto proprio la continuità, ovviamente necessaria per chi vuole lottare per lo scudetto.

Abbiamo parlato di estremi opposti perché finora nulla è da salvare in questo campionato per l’Empoli, unica formazione ancora a zero punti, con zero gol segnati e 12 al passivo. Domenica scorsa il punto più basso, cioè il ko per 7-0 contro la Roma che è costata la panchina all’allenatore Paolo Zanetti, sostituito da Aurelio Andreazzoli. Certo, iniziare contro la capolista non è il massimo per la sua quarta esperienza sulla panchina toscana, ma non avrà nulla da perdere. Questo è il quadro della situazione, ma adesso scopriamo quali siano le ultime notizie circa le probabili formazioni di Empoli Inter.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Empoli Inter, in base alle quote dell’agenzia Snai, che naturalmente ritiene favoriti gli ospiti milanesi: il segno 2 è quotato a 1,32 per il successo dell’Inter, mentre in caso di vittoria casalinga dell’Empoli la quotazione per il segno 1 è pari a ben 9,00 volte la posta. L’ipotesi del pareggio (naturalmente segno X) è infine proposta a 5,50.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI INTER

LE MOSSE DI ANDREAZZOLI

Le probabili formazioni di Empoli Inter ci proporranno quindi le prime scelte di mister Andreazzoli dopo il suo ritorno in Toscana. Il modulo di riferimento sarà il 4-3-1-2, certamente con Berisha in porta; davanti a lui, Bereszynski è favorito su Ebuehi come terzino destro per completare la retroguardia a quattro che sarà composta anche dai centrali Ismajli e Luperto e da Pezzella come terzino sinistro; i dubbi si concentrano a centrocampo, dove la certezza è Marin in cabina di regia ma per il resto c’è un doppio ballottaggio Fazzini-Grassi e Maleh-Bastoni; infine, ci dovrebbero essere molti meno dubbi per quanto riguarda l’attacco dell’Empoli, con il trequartista Baldanzi alle spalle dei due attaccanti Caputo e Cambiaghi.

LE SCELTE DI INZAGHI

Il turnover invece animerà le probabili formazioni di Empoli Inter per quanto riguarda le scelte di Simone Inzaghi. Il modulo è sempre il 3-5-2 e in porta giocherà Sommer, ma davanti a lui ipotizziamo il ritorno al terzetto tutto italiano con Darmian, Acerbi e Bastoni, anche se naturalmente restano aperte le opzioni legate a Pavard e De Vrij; a centrocampo ecco Dumfries a destra, stanti i problemi di Calhanoglu non dovrebbe riposare Barella e ci potrebbe essere di nuovo Asllani in cabina di regia, mentre Frattesi stavolta è favorito su Mkhitaryan e Dimarco dovrebbe riprendersi il posto da esterno sinistro a scapito di Carlos Augusto; infine, in attacco dovrebbe essere Thuram a giocare dal primo minuto al fianco di Lautaro.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI INTER: IL TABELLINO

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Pezzella; Fazzini, Marin, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. All. Andreazzoli.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Frattesi, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.











