PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI INTER/ Quote Satriano vs Asllani: il duello degli ex

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI INTER: IL DUELLO

Anche se le posizioni in campo sono diverse e nessuno dei due è nemmeno sicuro di essere titolare nelle probabili formazioni di Empoli Inter, ci sembra doveroso proporre uno stuzzicante duello fra due ex della partita. Per i toscani parliamo del giovane attaccante uruguaiano di scuola Inter (e ancora con il cartellino di proprietà nerazzurra) Martin Satriano, classe 2001, che in questo campionato di Serie A ha già raccolto 27 presenze delle quali ben venti da titolare, quindi un’esperienza di notevole significato, anche se i numeri non sono esaltanti con due gol e un assist per Satriano.

Stagione di ambientamento in una big invece per il centrocampista classe 2002 Kristjan Asllani, perché l’albanese ha fatto il percorso opposto ma non ha trovato molto spazio nella sua prima stagione con la maglia dell’Inter: le presenze sono comunque complessivamente 24 tra le varie competizioni ufficiali, avendo giocato in tutte, ma appena sei sono state le partite affrontate da titolare e senza gol né assist fino a questo momento per Asllani in nerazzurro. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

EMPOLI INTER: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Empoli Inter cosa ci possono dire circa le mosse dei due allenatori Paolo Zanetti e Simone Inzaghi verso la partita che ci aspetta già all’ora di pranzo allo stadio Carlo Castellani per la trentunesima giornata di Serie A? Al centro dell’attenzione ci sarà naturalmente l’Inter, che dopo la qualificazione per le semifinali Champions League ottenuta mercoledì sera contro il Benfica torna a pensare al campionato, dove ci sono grattacapi perché al momento i nerazzurri sarebbero esclusi dalle prime quattro posizioni, grosso rischio verso la partecipazione alla prossima edizione della Champions League.

Serve quindi una scossa in campionato, dove l’Inter non vince addirittura dal 5 marzo. Una delle sconfitte più clamorose fu quella dell’andata proprio contro l’Empoli, che espugnò San Siro pochi giorni dopo la conquista nerazzurra della Supercoppa Italiana (a proposito di alti e bassi): per i padroni di casa toscani, nonostante la sconfitta nella scorsa giornata contro la Cremonese, si può affrontare questo incontro con buona serenità perché la salvezza è ormai vicina. Tutto questo premesso, adesso è doveroso scoprire quali siano le ultime notizie circa le probabili formazioni di Empoli Inter.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico su Empoli Inter in base alle quote offerte dall’agenzia Snai sulla partita in Toscana. I nerazzurri partono nettamente favoriti e il segno 2 è quotato a 1,55, mentre poi si sale a quota 4,25 per il segno X in caso di pareggio e fino a ben 6,00 volte la posta in palio sul segno 1 qualora dovesse essere l’Empoli a vincere oggi.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI INTER

LE SCELTE DI ZANETTI

Le probabili formazioni di Empoli Inter vedono Paolo Zanetti con qualche problema in difesa, dunque nel modulo 4-3-1-2 dei toscani collochiamo ancora titolare in porta Perisan, protetto da una difesa a quattro con Ebuehi a destra, si spera nel recupero di Ismajli come centrale al fianco di Luperto (altrimenti giocherà Walukiewicz) ed infine a sinistra giostrerà Parisi; a centrocampo ci aspettiamo invece il terzetto titolare formato da Fazzini, Marin e Bandinelli, con Grassi come prima alternativa; infine nel reparto offensivo dell’Empoli ecco Baldanzi trequartista alle spalle della coppia di attaccanti, dove il posto al fianco del veterano Caputo è conteso tra Piccoli e l’ex Satriano, che è di proprietà dei nerazzurri.

LE MOSSE DI INZAGHI

Sul fronte nerazzurro, le probabili formazioni di Empoli Inter dipenderanno da quanto turnover vorrà fare Simone Inzaghi, che dopo la Champions League deve pensare a un derby d’Italia in Coppa Italia. Fermo restando il modulo 3-5-2, davanti ad Onana le sorprese potrebbero essere poche in difesa con Darmian, Acerbi e Bastoni, considerati anche i recenti acciacchi di De Vrij; a destra Dumfries potrebbe avere la concorrenza di Bellanova, mentre nel cuore della mediana ci sono diverse ipotesi, noi mettiamo il grande ex Asllani tra Barella e Calhanoglu ma naturalmente c’è anche Brozovic (assente Mkhitaryan per motivi personali), mentre a sinistra Gosens potrebbe essere titolare facendo rifiatare Dimarco; infine in attacco la novità potrebbe essere Correa, magari al fianco di Lukaku, ma anche davanti vi sono diverse possibilità ancora aperte.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI INTER: IL TABELLINO

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Piccoli. All. Zanetti.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Correa, Lukaku. All. Inzaghi.











