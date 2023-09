PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI JUVENTUS/ Diretta tv: Pogba ago della bilancia (Serie A 2023, 2 settembre)

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI JUVENTUS: A CENTROCAMPO

Analizzando il centrocampo nelle probabili formazioni di Empoli Juventus, possiamo sicuramente dire che la squadra toscana ha delle alternative non banali: in mezzo infatti Paolo Zanetti dovrebbe partire con la coppia formata da Razvan Marin e Alberto Grassi, entrambi confermati, con Tommaso Baldanzi davanti a loro ma attenzione dalla panchina ai possibili innesti di Filippo Ranocchia, il cui cartellino peraltro è di proprietà della Juventus, e dell’esperto Viktor Kovalenko (che a dire il vero si deve un po’ ritrovare), poi una mezzala come Nicolas Haas che in Italia ha sempre dimostrato di poter fare molto bene.

Nella Juventus l’ago della bilancia è Paul Pogba: se il francese dovesse tornare in condizione, Massimiliano Allegri avrebbe a disposizione un ottimo giocatore e una validissima alternativa in più ad Adrien Rabiot, Fabio Miretti e soprattutto Nicolò Fagioli, che l’anno scorso ha avuto una crescita importante e per il momento sembra essere il centrocampista più continuo e di rendimento nella rosa dei bianconeri. Forse manca ancora qualcosa in cabina di regia: certamente Manuel Locatelli non è un playmaker di ruolo, anche se nel corso dell’esperienza con la Juventus si è adattato in questa posizione ed è migliorato. (agg. di Claudio Franceschini)

CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Empoli Juventus ci avviciniamo alla partita di domani sera allo stadio Carlo Castellani; tra i match più avvincenti di questa terza giornata di Serie A. I padroni di casa si trovano relegati nella parte più bassa della classifica dopo due sconfitte consecutive nei primi due turni di campionato. Il dato per nulla confortante è quello riferito alle reti segnate fino ad ora, fermo ancora sullo 0. Gli uomini di Paolo Zanetti sono dunque chiamati ad invertire la tendenza negativa ma, dato il valore e gli stimoli degli avversari, la strada sembra tutt’altro che in discesa.

Anche in casa Juventus la trasferta di Empoli si propone già come una sfida chiave. L’esordio a Udine – culminato con un sonoro 0-3 – non ha avuto un seguito nella seconda giornata di campionato. La squadra allenata da Massimiliano Allegri è stata infatti imbrigliata nel precedente turno dal Bologna; il match dello Stadium si è concluso sull’1-1 con non pochi rischi per i bianconeri. In ottica scudetto, è chiaro che per la Juventus conti un solo risultato per la sfida di domani sera contro i toscani: la vittoria. In tal senso, è fondamentale analizzare le probabili formazioni di Empoli Juventus alla vigilia dell’incontro.

DIRETTA EMPOLI JUVENTUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La partita tra Empoli e Juventus è prevista per domani – domenica 3 settembre – alle ore 20:45 presso lo stadio Carlo Castellani. La visione del match sarà disponibile in esclusiva su DAZN; è inoltre disponibile il sistema diretta streaming video. Tale opzione è dedicata ai titolari di un account DAZN utilizzabile sia da dispositivi mobili che fissi come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI JUVENTUS

LE SCELTE DI ZANETTI

Per le probabili formazioni di Empoli Juventus non dovrebbero esserci particolari incognite in riferimento alle scelte di Paolo Zanetti. Il tecnico dei toscani potrebbe riproporre il modulo già visto nei precedenti incontri: il 4-2-3-1. Tra i pali confermato Perisan; retroguardia affidata ad Ebuehi, Ismajli, Luperto e Cacace da destra a sinistra. Grassi e Marin chiamati a dominare la mediana offrendo un collante cruciale per entrambe le fasi di gioco; avanzati sulla trequarti Gyasi a sinistra, Baldanzi al centro e Cancellieri a destra. Unica punta Ciccio Caputo, chiamato ad offrire il solito contributo fondamentale anche in fase di ripiegamento. Sul fronte indisponibili, ne avrà ancora per un paio di mesi Caprile, mentre Maldini potrebbe essere arruolabile in vista del prossimo match dopo la sosta.

LO SCACCHIERE DI ALLEGRI

Le probabili formazioni di Empoli Juventus non dovrebbero destare sorprese in riferimento allo scacchiere proposto da Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese si presenta con il consueto 3-5-2; Perin al posto di Szczesny ancora fuori per infortunio, Alex Sandro, Bremer e Danilo a difesa dell’area di rigore. Trittico sulla mediana composto da Rabiot, Locatelli e McKennie, con quest’ultimo in leggero vantaggio su Fagioli. Sugli esterni confermati Cambiaso a sinistra e Weah a destra; stesso discorso per le due punte, Vlahovic e Chiesa, forti di un buon rendimento e intesa messe in evidenza nelle prime due giornate di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI JUVENTUS: IL TABELLINO

EMPOLI (4-2-3-1): Perisan; Ebuehi; Ismajli; Luperto; Cacace; Grassi; Marin; Cancellieri; Baldanzi; Gyasi; Caputo. All. Zanetti

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo; Bremer; Alex Sandro; Weah; McKennie; Locatelli; Rabiot; Cambiaso; Vlahovic; Chiesa. All. Allegri











