Probabili formazioni Empoli Juventus/ Diretta tv: ritorna Bonucci (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI JUVENTUS: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Empoli Juventus iniziamo ad avvicinarci alla partita in programma domani allo stadio Carlo Castellani per la 27^ giornata di Serie A. Tutti ricorderete il clamoroso successo toscano all’andata allo Stadium: l’Empoli negli ultimi tempi è meno brillante rispetto alla prima parte della stagione, ma resta una squadra organizzata e che sa giocare bene, occhio dunque alla possibile trappola per una Juventus che ha sicuramente un calendario ben più fitto e che corre rischi in Toscana.

DIRETTA/ Spal Empoli Primavera (risultato finale 0-2): Degli Innocenti e Kaczmarski!

Tre pareggi consecutivi fra campionato e Champions League ci hanno detto che la Juventus di Massimiliano Allegri non ha risolto i suoi problemi, anche se un Vlahovic in più aiuta parecchio. Attenzione alle insidie che l’Empoli sicuramente porrà alla Vecchia Signora, anche se in tal senso il rovescio dell’andata sarà un utile insegnamento. Andiamo allora a scoprire quali siano le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Empoli Juventus.

DIRETTA/ Sampdoria Empoli (risultato finale 2-0): doppietta vincente di Quagliarella!

DIRETTA EMPOLI JUVENTUS IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Empoli Juventus sarà più correttamente una diretta streaming video tramite la piattaforma DAZN, che trasmette tutte le partite del campionato di Serie A. Necessario un abbonamento e anche la connessione Internet, eventualmente anche tramite televisioni a ciò attrezzate.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI JUVENTUS: LE SCELTE DEI MISTER

LE MOSSE DI ANDREAZZOLI

Le probabili formazioni di Empoli Juventus ci dicono che mister Aurelio Andreazzoli potrebbe adottare dei cambiamenti dopo la pesante sconfitta subita a Genova, soprattutto in difesa. Nel modulo 4-3-2-1 ipotizziamo allora che, davanti al portiere Vicario, possano trovare spazio da destra a sinistra nella retroguardia a quattro Stojanovic, Ismajli, Luperto e Parisi, anche se resta in corsa per una maglia da titolare pure Tonelli.

DIRETTA/ Empoli Pescara Primavera (risultato finale 1-2): decide il gol di Blanuta!

A centrocampo reparto a tre per l’Empoli: Zurkowski e Asllani sembrano certi del posto, c’è invece un possibile ballottaggio fra Bandinelli e Benassi per completare la mediana toscana; nel reparto offensivo invece ci dovrebbero essere due trequartisti a sostegno della prima punta, quindi Bajrami e Henderson in appoggio a Pinamonti, a meno di sacrificare Henderson scegliendo Cutrone per un modulo a due punte.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Sul fronte bianconero, per Massimiliano Allegri le probabili formazioni di Empoli Juventus sono condizionate da diverse assenze, tra le quali spicca quella di McKennie perché è il problema più serio. Tra le buone notizie c’è invece il rientro di Bonucci, che farà coppia con De Ligt davanti a Szczesny in una difesa a quattro che sarà completata sulle fasce da Danilo a destra e uno fra De Sciglio e Pellegrini come terzino sinistro.

A centrocampo sembrano intoccabili Zakaria e Locatelli, per completare la mediana bianconera a tre c’è Rabiot, che sembra favorito nel ballottaggio con Arthur; infine il tridente d’attacco, nel quale sembra certo l’avanzamento di Cuadrado come ala destra al fianco del centravanti Vlahovic, mentre resta aperto un ballottaggio a sinistra, dove si deve fare di necessità virtù e sarà adattato uno tra Kean e Morata in assenza di chi si troverebbe meglio in fascia.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI JUVENTUS

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti. All. Andreazzoli.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kean. All. Allegri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA