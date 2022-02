Probabili formazioni Empoli Juventus/ Quote, Allegri perde altri pezzi! (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI JUVENTUS: CHI GIOCA AL CASTELLANI?

Le probabili formazioni di Empoli Juventus anticipano di qualche ora la partita che si gioca alle ore 18:00 di sabato 26 febbraio, presso lo stadio Castellani: per la 27^ giornata di Serie A 2021-2022 i bianconeri vanno a fare visita a una squadra che nel secondo turno di questo campionato aveva clamorosamente espugnato l’Allianz Stadium, con un gol di quel Leonardo Mancuso che ora è andato a giocare in Serie B con il Monza. Questo ci dà l’occasione per dire che i toscani non si sono trasformati più di tanto sul calciomercato di gennaio ma hanno anche calato sensibilmente la loro produzione di punti: arrivano dalla netta sconfitta contro la Sampdoria e vogliono immediatamente riprendersi, anche se rischiano poco come classifica.

La Juventus invece ha pareggiato il derby contro il Torino, mancando una bella occasione per avvicinare almeno il terzo posto e blindare la propria qualificazione alla prossima Champions League; Massimiliano Allegri contro le piccole ha faticato molto quest’anno, e le scorie lasciate dall’impegno europeo di martedì potrebbero farsi sentire. Vedremo allora come andranno le cose al Castellani: aspettiamo che la partita si giochi, ma intanto possiamo anche fare una rapida valutazione sulle scelte che saranno operate da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Empoli Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Il pronostico che l’agenzia Snai ha stabilito per Empoli Juventus ci parla chiaramente della squadra bianconera come favorita. Il segno 2 per la vittoria della Vecchia Signora vale infatti 1,65 volte quanto avrete deciso di mettere sul piatto, per contro il segno 1 che identifica l’ipotesi del successo toscano vi farebbe guadagnare 5,25 volte l’ammontare della vostra giocata. Abbiamo infine il segno X, che regola il pareggio: in questo caso la vostra vincita equivarrebbe a 4,00 volte l’importo investito con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI JUVENTUS: LE SCELTE DEI MISTER!

LE SCELTE DI ANDREAZZOLI

Rispetto all’ultima partita, per Empoli Juventus Aurelio Andreazzoli non dovrebbe cambiare molto: l’allenatore della squadra toscana non ha mai operato troppo turnover e non lo farà nemmeno dopo una sconfitta netta. Tuttavia, potrebbero essere sostituiti i due centrali difensivi: è questo il ruolo nel quale il tecnico ha sperimentato o alternato maggiormente, e allora ci aspettiamo che Viti e Simone Romagnoli si accomodino in panchina a favore di Ismajli e Luperto, che tornerebbero titolari a protezione del portiere Vicario.

Sulle fasce invece si dovrebbe andare con Stojanovic, che ha giocato praticamente sempre, e Fabiano Parisi; a centrocampo, partito Samuele Ricci, la regia è stata affidata al giovane Asllani promosso dalla Primavera, un altro dei giovani lanciati da Andreazzoli. Con lui giocano Zurkowski e Bandinelli, ma c’è l’alternativa Liam Henderson: lo scozzese sarebbe riportato al centro del campo se per la trequarti dovesse essere scelto Federico Di Francesco, in caso contrario confermato lo schieramento che prevede anche Bajrami a supporto della prima punta, e qui Pinamonti è nettamente favorito su Cutrone anche se le sorprese potrebbero non mancare.

I DUBBI DI ALLEGRI

Dicevamo delle scorie di Champions League, che per Allegri si vedono subito in Empoli Juventus: stagione finita per McKennie, Alex Sandro indisponibile e fuori a lungo anche Kaio Jorge, che però si è fatto male con l’Under 23. Se non altro, Bonucci e Chiellini sono arruolabili: a giocare titolare dovrebbe essere il viterbese, l’idea infatti è quella di confermare un De Ligt che sta vivendo un ottimo momento e, naturalmente, riportare Danilo al ruolo naturale di terzino destro. Per le corsie, attenzione perché De Sciglio, che viene dato titolare a sinistra, potrebbe scalare per far giocare Luca Pellegrini; lo stesso Danilo rischia sulla pressione di Cuadrado, che sarà in campo ma secondo le indiscrezioni potrebbe andare a completare il tridente offensivo, perché Dybala è ancora indisponibile ma Allegri vorrebbe comunque tornare a giocare con i tre davanti.

A proposito: questa volta Morata potrebbe partire dalla panchina per avere qualche attimo di riposo, spazio a sinistra per un Moise Kean che ha giocato poco ultimamente perché sacrificato sull’altare di Vlahovic, che anche oggi dovrebbe essere titolare. In porta possibile che Perin sostituisca Szczesny, a centrocampo si pensa a Zakaria-Locatelli-Rabiot ma occhio comunque ad Arthur.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI DI EMPOLI JUVENTUS

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, F. Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; L. Henderson, Bajrami; Pinamonti. Allenatore: Aurelio Andreazzoli

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kean. Allenatore: Massimiliano Allegri



