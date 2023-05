PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI JUVENTUS/ Quote, Allegri perde anche Nicolò Fagioli

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI JUVENTUS: GLI ASSENTI

La lista degli assenti nelle probabili formazioni di Empoli Juventus è lunga soprattutto per Massimiliano Allegri: campionato finito sia per Mattia De Sciglio che lo sfortunatissimo Paul Pogba, la cui storia recente avrebbe dovuto avvisare i bianconeri della sua fragilità fisica; resta comunque la cattiva sorte circa il centrocampista francese. Ai box per la Juventus anche Leonardo Bonucci, che ha appena festeggiato le 500 presenze con la Vecchia Signora; poi ci sono due squalificati per la partita del Castellani, si tratta di Danilo e Juan Cuadrado e dunque problemi in particolar modo sulla fascia destra per Allegri. Infine si è aggiunto Nicolò Fagioli, che si è fatto male contro il Siviglia in Europa League.

Nell’Empoli non giocherà una partita molto speciale Koni De Winter: il giovane centrale belga è di proprietà della Juventus e potrebbe farvi presto ritorno, Paolo Zanetti puntava molto su di lui ma la lesione al collaterale gli ha fatto terminare la stagione in anticipo. Da valutare invece le condizioni di Sebastian Walukiewicz: per il difensore polacco ci sono dei problemi fisici non meglio specificati, possibile che si accomodi almeno in panchina e possa se non altro rappresentare un’opzione. Peccato anche per lui: vista la salvezza aritmetica dell’Empoli, Walukiewicz avrebbe potuto essere titolare questa sera. (agg. di Claudio Franceschini)

EMPOLI JUVENTUS: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Empoli Juventus ci accompagnano verso la partita, uno dei due posticipi del lunedì che questa sera andranno a completare la trentaseiesima giornata di Serie A, allo stadio Carlo Castellani. Per la Juventus di Massimiliano Allegri questa è una stagione complessa sotto ogni punto di vista e per quanto riguarda la situazione sul campo giovedì sera è arrivata l’ennesima delusione, cioè la sconfitta ai tempi supplementari sul campo del Siviglia che ha sancito l’eliminazione dalla Europa League e di conseguenza la certezza che il 2022-2023 si chiuderà per la Juventus a quota “zero titoli”.

Per i padroni di casa dell’Empoli di Paolo Zanetti invece è già arrivata la matematica certezza della salvezza anticipata con il pareggio sul campo della Sampdoria e allora il match contro la Juventus offrirà l’occasione per una festa con una ospite di prestigio, cercando magari la ciliegina sulla torta con un risultato da ricordare. Tutto questo potrebbe ripercuotersi naturalmente anche sulle scelte dei due allenatori, andiamo allora ad esaminare quali sono tutte le ultime notizie sulle probabili formazioni di Empoli Juventus.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Empoli Juventus in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono nettamente favoriti gli ospiti bianconeri e il segno 2 è quotato a 1,65, mentre poi si sale a quota 3,85 in caso di segno X per il pareggio e fino a 5,25 volte la posta in palio sul segno 1 qualora dovesse essere l’Empoli a vincere.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI JUVENTUS

LE MOSSE DI ZANETTI

Le probabili formazioni di Empoli Juventus ci dicono che mister Paolo Zanetti, a salvezza ormai raggiunta, potrebbe affrontare il bel posticipo di questa sera con il modulo 4-3-1-2, nel quale indichiamo questi undici possibili titolari: Vicario in porta; davanti a lui difesa a quattro con Ebuehi, Ismajli, Luperto e Parisi da destra a sinistra; più dubbi a centrocampo, con Marin certezza cabina di regia e poi il doppio ballottaggio Akpa Akpro-Haas e Bandinelli-Grassi; ecco poi Henderson che dovrebbe essere il trequartista titolare alle spalle dei due attaccanti, cioè Caputo e uno fra Cambiaghi (favorito) e Piccoli, che si giocano l’ultima maglia a disposizione davanti.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Danilo e Cuadrado sono squalificati e questa notizia naturalmente è importante per Massimiliano Allegri nelle probabili formazioni di Empoli Juventus, soprattutto a destra, dove è assente anche l’infortunato De Sciglio, mentre ricordiamo che a Siviglia si è infortunato pure Fagioli. Proviamo allora a disegnare il modulo 3-5-2 con Szczesny in porta e davanti a lui Gatti, Bremer e Alex Sandro, che potrebbero formare il terzetto titolare nella difesa della Juventus; attenzione allora alla possibile idea legata al giovane Barbieri a destra, per completare il reparto a cinque con Miretti, Locatelli, Rabiot e Kostic; ci potrebbe essere anche l’idea Chiesa, in mezzo o anche in attacco, dove però indichiamo Di Maria e uno tra Vlahovic e Milik, che sono in ballottaggio come prima punta.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI JUVENTUS: IL TABELLINO

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Henderson; Caputo, Cambiaghi. All. Zanetti.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Barbieri, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri.











