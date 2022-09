Probabili formazioni Empoli Milan/ Diretta tv, Pioli senza Maignan e Theo (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI MILAN: CHI GIOCA AL CASTELLANI?

Con le probabili formazioni di Empoli Milan parliamo della partita che si gioca alle ore 20:45 di sabato 1 ottobre, valida per la 8^ giornata di Serie A 2022-2023: si riparte dopo la sosta, e troviamo un Milan arrabbiato e ferito dalla sconfitta interna contro il Napoli che al momento è costata la vetta della classifica, ma potrebbe anche incidere sulla corsa allo scudetto (tuttavia, anche l’anno scorso era successa la stessa cosa). Un Milan che tra l’altro paga a caro prezzo gli impegni delle nazionali, visto che ci sono alcuni calciatori infortunati che inevitabilmente accorciano le rotazione di Stefano Pioli.

Due settimane fa l’Empoli di Paolo Zanetti è andato a vincere sul campo del Bologna: successo importante per i toscani, che in questo modo tengono lontana la zona retrocessione e confermano di avere potenzialità interessanti, a patto ovviamente di mantenere la continuità. Adesso vedremo quello che succederà sul terreno di gioco del Castellani; aspettando che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme dubbi e certezze da ciascun lato nelle probabili formazioni di Empoli Milan.

EMPOLI MILAN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Milan è disponibile: questa partita infatti è una di quelle che per la 8^ giornata di Serie A saranno trasmesse sulla televisione satellitare. Sarà dunque un appuntamento riservato agli abbonati, con la possibilità di assistere al match anche in mobilità attraverso l’applicazione Sky Go (senza costi aggiuntivi); in alternativa, e vale per tutte le gare del massimo campionato di calcio, bisognerà sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, visione in diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, oppure utilizzando una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI MILAN

LE SCELTE DI ZANETTI

Sempre Tonelli e Baldanzi a box per Zanetti: in Empoli Milan il modulo dei toscani sarà il consueto 4-3-1-2 e non dovremmo aspettarci troppe sorprese sul terreno di gioco. In porta andrà Vicario, davanti a lui i favoriti per giocare come centrali restano Ismajli e Luperto e sulle corsie laterali agiranno invece Stojanovic e Fabiano Parisi, con quest’ultimo che ha recuperato (in preallarme c’è Cacace). A centrocampo Bandinelli, capitano e matchwinner al Dall’Ara, sarà una delle due mezzali; sull’altro versante giocherà Haas, a fare legna in mezzo al campo con compiti di regia avremo invece Razvan Marin. Dovrebbe quindi scalare in panchina, ancora una volta, Liam Henderson; sulla trequarti ci aspettiamo che a giocare sia Bajrami (che deve elevare il suo rendimento), mentre in attacco ecco la solita coppia formata da Lammers e Martin Satriano, quest’ultimo gioca una sorta di derby personale essendo di proprietà dell’Inter.

I DUBBI DI PIOLI

Come detto per Empoli Milan ci sono vari dubbi per Pioli: durante la sosta il tecnico ha perso anche il portiere Maignan (era già successo l’anno scorso) ma anche Theo Hernandez, in più ci sono Calabria e Kjaer non al top della condizione. Nel 4-2-3-1 classico dei rossoneri possiamo dunque ipotizzare Mirante in porta (ma attenzione alla concorrenza di Mirante) con Dest che andrebbe a fare il terzino destro, con Kjaer in campo potremmo avere Kalulu dirottato sulla corsia mentre appare evidente che il laterale a sinistra sarà Ballo-Touré. Tomori completerà il reparto arretrato; poi la solita linea mediana con Bennacer e Tonali a dividersi i compiti, davanti a loro si va per la conferma di De Ketelaere come trequartista centrale. Qualche ballottaggio aperto sulle corsie: Rafael Leao torna dalla squalifica e sarà titolare, a destra invece Saelemaekers insidia Junior Messias che resta favorito, eventualmente anche su Krunic che è una soluzione.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI MILAN: IL TABELLINO

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, R. Marin, Bandinelli; Bajrami; Lammers, M. Satriano. Allenatore: Paolo Zanetti

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballo-Touré; Bennacer, Tonali; Messias, De Ketelaere, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli











