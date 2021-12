Probabili formazioni Empoli Milan/ Diretta tv: tornano Bajrami e Kalulu? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI MILAN: CHI GIOCA AL CASTELLANI?

Le probabili formazioni di Empoli Milan ci portano a parlare della partita che si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 22 dicembre, presso lo stadio Castellani: la 19^ giornata di Serie A 2021-2022 chiude il girone di andata, e ci presenta un Milan che va a caccia di riscatto dopo aver perso in casa contro il Napoli, venendo agganciato dai partenopei e vedendo l’Inter scappare a 4 punti. Adesso Stefano Pioli sa di dover stringere i denti, ma anche che a febbraio non avendo le coppe dovrà produrre il massimo sforzo per tornare davanti e portare davvero i rossoneri a lottare per lo scudetto.

Situazione assolutamente tranquilla per l’Empoli, che non ha vinto a La Spezia ma ha 16 punti di vantaggio sulla zona retrocessione e si trova a -5 dall’Europa League: grande campionato per Aurelio Andreazzoli, anche qui tuttavia serviranno conferme importanti in un girone di ritorno in cui già in passato i toscani erano crollati, retrocedendo. Vedremo allora cosa succederà al Castellani, intanto però possiamo dare un rapido sguardo alle scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Empoli Milan.

DIRETTA EMPOLI MILAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI MILAN

LE MOSSE DI ANDREAZZOLI

Come sempre, anche per Empoli Milan Andreazzoli disporrà la sua squadra con il 4-3-1-2: a parte Haas (campionato finito) tutta la rosa è a disposizione. Ci saranno modifiche rispetto alla formazione che ha giocato domenica, potremmo dunque vedere Bajrami agire sulla trequarti con Bandinelli riportato nel ruolo di mezzala al fianco di Samuele Ricci che si occuperà della cabina di regia, mentre l’altro interno di centrocampo sarà come sempre Liam Henderson. Davanti ha una chance il grande ex Cutrone: potrebbe essere lui a fare reparto con Pinamonti, mandando in panchina Federico Di Francesco. In difesa invece l’avvicendamento dovrebbe riguardare il ruolo di terzino sinistro: qui Fabiano Parisi torna in vantaggio su Marchizza che domenica è stato autore di uno sfortunato autogol, a destra invece viaggia verso la conferma Stojanovic mentre in mezzo Luperto (per lui si sta parlando di un possibile ritorno al Napoli a gennaio) dovrebbe essere favorito per fare coppia con Tonelli, in porta naturalmente andrà il titolare Vicario.

LE SCELTE DI PIOLI

Pioli potrebbe ritrovare Theo Hernandez per Empoli Milan: con il francese disponibile, la difesa tornerà essere quella classica perché Kalulu si riprende la maglia da terzino destro al posto di Florenzi, in mezzo invece scelte praticamente obbligate con Tomori e Alessio Romagnoli che proteggeranno il portiere Maignan. A centrocampo potrebbe esserci turnover: uno tra Tonali e Kessié rischia il posto a favore di Bennacer, verosimilmente potrebbe trattarsi dell’ex Brescia visto che l’ivoriano partirà poi per la Coppa d’Africa. Scelta comunque che Pioli dovrà valutare: di fatto il tecnico potrebbe confermare l’assetto di domenica sera, che ha dimostrato di funzionare molto bene nel corso della stagione. Sulla trequarti invece Saelemaekers dovrebbe tornare titolare mandando in panchina Junior Messias; in questo modo sarebbero confermati Brahim Diaz e Krunic, con il bosniaco maggiormente portato ad allargarsi a sinistra (in realtà le posizioni dei due calciatori sembrano essere intercambiabili). Prima punta sarà Ibrahimovic, con Giroud ancora acciaccato e non certo al 100% della condizione.

IL TABELLINO

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Luperto, F. Parisi; L. Henderson, S. Ricci, Bandinelli; Bajrami; Cutrone, Pinamonti. Allenatore: Aurelio Andreazzoli

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, A. Romagnoli, T. Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli



