PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI MILAN/ Diretta tv: doppio mediano per Pioli (Serie A, 6 gennaio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI MILAN: A CENTROCAMPO

Nelle probabili formazioni di Empoli Milan, i rispettivi centrocampi sembrano promettere spettacolo, con entrambe le squadre che si affidano a formazioni solide e ben strutturate. L’Empoli, sotto la guida di Aurelio Andreazzoli, sembra propendere per il collaudato trio a centrocampo. Simone Grassi sarà schierato in cabina di regia, fungendo da anello di congiunzione tra difesa e attacco. Grazie alla sua visione di gioco e alla capacità di intercettare i passaggi avversari, Grassi si posizionerà strategicamente per dare solidità alla squadra. Sulla mezzala sinistra troviamo Maleh, un elemento dinamico che può contribuire sia nella fase di costruzione che nell’attacco, grazie alla sua abilità tecnica e alla propensione al dribbling.

Sul fronte opposto, Kovalenko ricoprirà il ruolo di mezzala destra, con il compito di fornire contributi più avanzati, cercando di inserirsi nell’area avversaria e creare opportunità per i compagni. Il Milan, invece, sembra orientato verso un doppio mediano composto da Reijnders e Adli. Entrambi noti per la loro versatilità, potrebbero assumere un ruolo più avanzato rispetto a quello tradizionalmente assegnato ai mediani. La loro creatività e abilità nel gestire il pallone potrebbero essere sfruttate per creare opportunità in zona d’attacco. Sarà interessante vedere come Stefano Pioli organizzerà il gioco attraverso questo assetto, cercando di bilanciare le responsabilità difensive con la capacità di innescare azioni offensive. (agg. Gianmarco Mannara)

CHI GIOCA AL CASTELLANI?

Con le probabili formazioni di Empoli Milan ci avviciniamo alla partita che domani si giocherà all’ora di pranzo allo stadio Carlo Castellani della città toscana per la domenica della diciannovesima giornata di Serie A, l’ultima del girone d’andata. Sotto i riflettori ci sono naturalmente gli ospiti del Milan: i rossoneri di Stefano Pioli arrivano dalla vittoria contro il Sassuolo e quella in Coppa Italia contro il Cagliari, ma di recente ha fatto difetto proprio la continuità ai rossoneri, per cui sarebbe fondamentale chiudere l’andata con una vittoria, senza “scivolare” su un incontro sulla carta abbastanza semplice.

Per l’Empoli di Aurelio Andreazzoli, reduce da un buon pareggio sul campo del Cagliari, gli obiettivi sono evidentemente diversi. Ci sarà da lottare duramente per la salvezza, considerando che i toscani sono attualmente penultimi: contro il Milan non sarà facile fare risultato, tuttavia anche un pareggio avrebbe valore immenso, almeno dal punto di vista psicologico, mentre una vittoria potrebbe valere una vera e propria svolta. In attesa di scoprire che cosa succederà sul campo, andiamo a presentare le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Empoli Milan.

DIRETTA EMPOLI MILAN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Empoli Milan sarà garantita sui canali di Sky Sport, essendo questo uno dei tre incontri di questa giornata di Serie A trasmesse anche sulla televisione satellitare e non solamente in esclusiva in diretta streaming video sulla piattaforma digitale DAZN, che fa comunque vedere l’intero campionato di Serie A a tifosi e appassionati, compresa quindi questa partita.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI MILAN

LE MOSSE DI ANDREAZZOLI

Le probabili formazioni di Empoli Milan ci dicono che l’allenatore di casa Aurelio Andreazzoli dovrebbe scegliere come modulo tattico il 4-3-1-2, nel quale davanti al portiere Caprile dovremmo vedere la difesa a quattro composta da destra a sinistra da Ebuehi, Walukiewicz (che è però in ballottaggio con Ismajli), Luperto e Bereszynski; a centrocampo ecco un altro dubbio per l’Empoli, perché Kovalenko e Fazzini si giocano la maglia a disposizione al fianco di Grassi e Maleh per completare il trio nella mediana dei toscani; infine, in attacco c’è grande curiosità per scoprire se Maldini – per il quale ovviamente questa non può essere una partita normale – possa giocare come trequartista alle spalle di Caputo e Cambiaghi. In alternativa, l’Empoli potrebbe passare al 4-3-3, in questo caso con Cancellieri a completare il tridente.

LE SCELTE DI PIOLI

Sul fronte rossonero, ecco che le probabili formazioni di Empoli Milan ci dovrebbero invece riservare un modulo 4-2-3-1 per l’allenatore ospite Stefano Pioli, che sembra avere le idee molto chiare circa le maglie dal primo minuto da assegnare. In porta vedremo Maignan; davanti a lui, la situazione resta ancora abbastanza critica in difesa, per cui ci aspettiamo Calabria a destra, Kjaer e al suo fianco ancora Theo Hernandez accentrato, lasciando spazio a Florenzi a sinistra; nel cuore della mediana del Milan dovrebbero invece agire Adli e Reijnders; infine, poche sorprese anche nel reparto offensivo, dove dal primo minuto ci aspettiamo Pulisic a destra, Loftus-Cheek in posizione centrale e Rafael Leao a sinistra, a sostegno del centravanti che sarà naturalmente Giroud.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI MILAN: IL TABELLINO

EMPOLI (4-3-1-2): Caprile; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Bereszynski; Kovalenko, Grassi, Maleh; Maldini; Caputo, Cambiaghi. All. Andreazzoli.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, T. Hernandez, Florenzi; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, R. Leao; Giroud. All. Pioli.











