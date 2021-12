Probabili formazioni Empoli Milan/ Quote, dubbio Messias-Krunic per Pioli (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI MILAN: CHI GIOCA AL CASTELLANI?

Le probabili formazioni di Empoli Milan ci portano a parlare della partita che va in scena alle ore 20:45 di mercoledì 22 dicembre, turno infrasettimanale per la 19^ giornata di Serie A 2021-2022. Quali saranno le scelte dei due allenatori? Aurelio Andreazzoli è reduce dal pareggio di La Spezia, che ha nuovamente mosso la classifica di un Empoli che continua a rimanere ancorato alla possibilità di giocare le coppe europee anche se, naturalmente, il primo obiettivo resta concretamente quello di una salvezza il più possibile tranquilla.

Il Milan invece si deve rilanciare, perché ha perso in casa contro il Napoli ed è stato agganciato al secondo posto dai partenopei, vedendo l’Inter scappare a +4 e volendo chiaramente mantenere una distanza utile a credere nello scudetto. Vedremo dunque come andranno le cose sul terreno di gioco, ma aspettando che la partita si giochi possiamo iniziare a fare qualche rapida valutazione sulle scelte che saranno operate dagli allenatori, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Empoli Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo insieme le quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico su Empoli Milan. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale 4,25 volte quanto messo sul piatto, il segno X che regola il pareggio vi farebbe guadagnare 4,00 volte la vostra giocata mentre con il segno 2, che identifica l’affermazione degli ospiti, il vostro guadagno corrisponderebbe a 1,75 volte l’importo che avrete investito con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI MILAN

LE SCELTE DI ANDREAZZOLI

Andreazzoli potrebbe cambiare qualcosa per Empoli Milan: per esempio in difesa dovremmo vedere Luperto fare coppia centrale con Tonelli – a protezione del portiere Vicario – mentre come terzino sinistro giocherà Fabiano Parisi, con la conferma di Stojanovic sull’altro versante. In mezzo dovrebbe rimanere fuori Zurkowski, almeno così sembrerebbe: infatti l’idea del tecnico è quella di arretrare la posizione di Bandinelli restituendolo al ruolo di mezzala, così che Bajrami possa avere la maglia da titolare sulla trequarti. In questo modo allora saranno confermati sia Samuele Ricci in cabina di regia che l’altro interno Liam Henderson; in attacco invece chi cerca spazio è il grande ex Cutrone, che potrebbe trovarlo dal primo minuto scalzando Federico Di Francesco. Pinamonti invece dovrebbe avere ancora una volta la maglia da titolare.

GLI 11 DI PIOLI

Naturalmente per Empoli Milan Pioli punta sempre sul 4-2-3-1: il dubbio riguarda soprattutto la trequarti, dove si giocano un posto Junior Messias e Krunic. In questo momento sembra che l’ex della partita possa avviarsi verso la panchina: dentro Messias che nel caso agirebbe a destra, facendo traghettare Saelemaekers sull’altra corsia e con Brahim Diaz che dunque avrebbe il posto da titolare. Come prima punta non ci sono dubbi sul fatto che sarà Ibrahimovic a iniziare la partita del Castellani; in mezzo invece Tonali potrebbe riposare per dare un posto a Bennacer, ma a conti fatti anche Kessié non è certissimo del posto a poche ore dal match, e dunque anche l’ivoriano può accomodarsi in panchina. La buona notizia per il Milan è sicuramente il rientro di Theo Hernandez, che non ha giocato domenica: il francese agirà a sinistra con Kalulu nuovamente sull’altro versante, poi avremo la coppia centrale formata da Tomori e Alessio Romagnoli e schierata a protezione di Maignan.

IL TABELLINO

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Luperto, F. Parisi; L. Henderson, S. Ricci, Bandinelli; Bajrami; Pinamonti, Cutrone. Allenatore: Aurelio Andreazzoli

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, A. Romagnoli, T. Hernandez; Tonali, Kessié; Messias, Brahim Diaz, Saelemaekers; Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioliempoli



