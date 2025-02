PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI MILAN: FRA CRISI E CALENDARIO FITTO

Esigenze diverse si incrociano nelle probabili formazioni Empoli Milan, verso la partita di oggi in Serie A. Roberto D’Aversa cerca la scossa per un Empoli che ha perso lo smalto di inizio stagione e sta pericolosamente perdendo quota in classifica: domenica scorsa ha messo qualche brivido alla Juventus, adesso però servono punti, che farebbero benissimo contro un’altra big, magari approfittando delle fatiche altrui contro un Milan che sta giocando a raffica in ogni competizione.

Diretta/ Verona Empoli Primavera (risultato finale 1-1): Pavanati risponde a El Biache! (3 febbraio 2025)

Dopo il pareggio nel derby e la vittoria contro la Roma in Coppa Italia, verso il ritorno della Champions League che sarà immediato per un Milan impegnato anche nel playoff, Sergio Conceicao deve dosare le forze ma non può permettersi di snobbare nulla, perché sarebbe comunque decisivo risalire posizioni in classifica. Un calciomercato ricco potrebbe aiutare per avere a disposizione più opzioni, curiosiamo allora nelle probabili formazioni Empoli Milan tenendo presente tutto questo, specie per le mosse del Diavolo.

Calciomercato Serie A News/ Tutte le trattative dell’ultimo giorno, da Kouamé a Balotelli (03 febbraio 2025)

PRONOSTICO E QUOTE: DIAVOLO OK?

Nel mentre ecco lo sguardo alle quote Snai per il pronostico su Empoli Milan. Rossoneri nettamente favoriti, il segno 2 vale infatti 1,65, mentre poi abbiamo a 3,65 il segno X e ben 5,50 volte la giocata sul segno 1.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI MILAN

MOLTI ASSENTI PER D’AVERSA

Sembra tutto chiaro per Roberto D’Aversa nelle probabili formazioni Empoli Milan, questa in realtà non è del tutto una buona notizia, perché l’Empoli ha l’infermeria piena più Maleh squalificato, per cui gli undici titolari del 3-5-2 toscano sono quasi “obbligati”. Davanti a Vasquez avremo i tre difensori Goglichidze, Viti e De Sciglio, atteso a un’altra partita da ex dopo il gol contro la Juventus; a destra Gyasi aprirà il folto centrocampo a cinque dell’Empoli con Grassi perno fra le due mezzali Henderson e Cacace, infine Pezzella esterno sinistro; in attacco Esposito sentirà aria di derby mentre Colombo sarà un po’ a casa, essendo cresciuti uno nell’Inter e l’altro proprio nel Milan.

DIRETTA/ Juventus Empoli (risultato finale 4-1): la chiude Vlahovic! (2 febbraio 2025)

QUALE CENTRAVANTI PER CONCEICAO?

Il rinato Abraham e il nuovo arrivo Gimenez si giocano il posto da centravanti per Sergio Conceicao nelle probabili formazioni Empoli Milan. Questo logicamente è il dubbio di spicco nel 4-2-3-1 rossonero, che invece vedrà sulla trequarti certamente il classico terzetto formato da Pulisic, Reijnders e Leao da destra a sinistra, anche se adesso c’è pure la variabile Joao Felix, per provare un assetto ancora più offensivo con Reijnders in mediana, dove però i favoriti sono Musah e Fofana. Infine la difesa con Maignan tra i pali, il nuovo arrivo Walker terzinodestro, Tomori favorito su Gabbia per affiancare Pavlovic nella coppia centrale ed infine Theo Hernandez a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI MILAN: IL TABELLINO

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Viti, De Sciglio; Gyasi, Henderson, Grassi, Cacace, Pezzella; Esposito, Colombo. All. D’Aversa.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. All. Conceicao.