Probabili formazioni Empoli Milan/ Quote, Pioli recupera Calabria e Tonali (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI MILAN: CHI GIOCA AL CASTELLANI?

Studiando le probabili formazioni di Empoli Milan andiamo a percorrere le potenziali scelte che i due allenatori si troveranno ad affrontare nella partita valida per la 8^ giornata di Serie A 2022-2023, e che si gioca alle ore 20:45 di sabato 1 ottobre. I rossoneri sono alla ricerca di riscatto immediato, perché dopo la sconfitta interna contro il Napoli c’è sicuramente bisogno di rialzare la testa, sia per evitare che i partenopei scappino in classifica ma anche per non perdere ritmo e fiducia mentale in un campionato che come ben sappiamo sarà particolare, perché tra poco ci si fermerà a lungo per il Mondiali.

Prima della sosta per le nazionali l’Empoli aveva battuto il Bologna in trasferta, timbrando 3 punti fondamentali per il cammino verso la salvezza: i toscani sono partiti peggio rispetto all’ottimo avvio della passata stagione, ma certamente con maggiore continuità nel girone di ritorno potrebbero arrivare anche allo stesso risultato, se non migliore. Aspettando adesso che la partita del Castellani si giochi, facciamo le nostre valutazioni su come azzurri e rossoneri potrebbero disporsi sul terreno di gioco, andando a leggere insieme quelle che sono le probabili formazioni di Empoli Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato su Empoli Milan, partita valida per la 8^ giornata di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 5,25 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 4,00 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo della formazione ospite abbiamo un valore che ammonta a 1,60 volte la giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI MILAN

GLI 11 DI ZANETTI

Solito 4-3-1-2 per Paolo Zanetti in Empoli Milan, e scelte che tutto sommato dovrebbero essere fissate. Non ci sono troppe sorprese tra le fila dei toscani, che affronteranno il match con Ismajli e Luperto a protezione del portiere Vicario e poi due terzini che saranno Stojanovic e Fabiano Parisi. A centrocampo il playmaker basso sarà come sempre Razvan Marin, poi sulle mezzali resta imprescindibile il lavoro di Bandinelli, che tra le altre cose ha risolto la partita del Dall’Ara prima della sosta, e di Haas che nell’ultima stagione è mancato tanto per il grave infortunio subito. Questo dovrebbe essere l’assetto di mezzo senza discussioni; se vogliamo c’è qualche ballottaggio aperto in attacco, davanti a Bajrami che opererà sulla trequarti (e resta favorito su Pjaca nel ruolo). Qui infatti Lammers e Martin Satriano rappresentano la coppia titolare, ma potrebbe esserci spazio dal primo minuto almeno per Mattia Destro, che giocherebbe una partita da ex e firmando con l’Empoli sperava di rilanciarsi, anche se per il momento non ha ancora dato il contributo che potrebbe dare.

LE SCELTE DI PIOLI

Stefano Pioli conta gli infortunati per Empoli Milan, ma ci sono buone notizie: i campioni d’Italia infatti dovrebbero recuperare Calabria e Tonali, da verificare le loro condizioni ma sulla carta li possiamo inserire tra i titolari. In caso di forfait, o comunque di panchina, il terzino destro sarà Dest mentre in mezzo al campo, a fare coppia con l’ex Bennacer, potrebbe essere Pobega; a sinistra sarà assente Theo Hernandez e dunque maglia da titolare per Ballo-Touré, con Tatarusanu (o Mirante) tra i pali per Maignan e in mezzo la coppia formata da Kalulu e Tomori. Davanti invece Rebic sembra essere pronto almeno ad uno spezzone: difficile che sia titolare perché Giroud è in grande forma, inoltre Rafael Leao torna dalla squalifica e si prenderà la maglia da esterno sinistro con Junior Messias in vantaggio su Saelemaekers sull’altro versante. Come trequartista centrale il ballottaggio è quello classico: De Ketelaere e Brahim Diaz si giocano il posto, il belga sembra favorito sullo spagnolo ma la decisione potrebbe poi essere diversa.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI MILAN: IL TABELLINO

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, R. Marin, Bandinelli; Bajrami; Lammers, M. Satriano. Allenatore: Paolo Zanetti

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Ballo-Touré; Bennacer, Tonali; Messias, De Ketelaere, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli











