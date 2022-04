Probabili formazioni Empoli Napoli/ Diretta tv: Koulibaly è squalificato

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI NAPOLI: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Empoli Napoli ci avviciniamo alla partita di Serie A che domani pomeriggio andrà in scena nella 34^ giornata presso lo stadio Carlo Castellani, un luogo sempre speciale per Luciano Spalletti che tuttavia non avrà molto tempo di pensare al passato perché, dopo il pareggio con la Roma, i partenopei possono solamente vincere se vogliono tenere ancora vivo il grande sogno dello scudetto, che si è allontanato dopo gli ultimi negativi risultati casalinghi.

D’altro canto, bisogna notare che l’Empoli di Aurelio Andreazzoli arriva dalla batosta incassata ad Udine settimana scorsa e più in generale da un 2022 nel quale non ha ancora mai vinto. La salvezza non può ancora dirsi certa, servirebbe un guizzo in stile colpaccio al Maradona nel girone d’andata. Tutto ciò premesso, andiamo a scoprire le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Empoli Napoli.

DIRETTA EMPOLI NAPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Empoli Napoli sarà più correttamente una diretta streaming video tramite la piattaforma DAZN, perché questa sarà una delle sette partite della giornata di Serie A visibili esclusivamente sulla piattaforma digitale che si è assicurata i diritti televisivi dell’intero campionato.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI NAPOLI

LE MOSSE DI ANDREAZZOLI

Nelle probabili formazioni di Empoli Napoli, ecco che per i padroni di casa toscani mister Aurelio Andreazzoli potrebbe tornare a schierare nel modulo 4-3-2-1 ad albero di Natale Henderson (che potrebbe essere favorito su Di Francesco) al fianco di Bajrami sulla trequarti a ridosso della prima punta, che sarà Pinamonti.

In mezzo al campo, nella mediana a tre dell’Empoli, sarà rilanciato Zurkowski con Asllani in cabina di regia e Bandinelli dall’altra parte, la prima alternativa potrebbe essere Benassi. Al centro della retroguardia cerca posto Romagnoli al fianco di Luperto e davanti al portiere Vicario, può essere escluso Ismajli. Sulla fascia sinistra Parisi è favorito nel ballottaggio con Cacace, a destra dovrebbe agire Stojanovic.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Tra i partenopei, pesano nelle probabili formazioni di Empoli Napoli le assenze dello squalificato Koulibaly e dell’infortunato Lobotka, invece è pronto ancora Meret a difendere la porta del grande exLuciano Spalletti, che invece sorride per il recupero di Di Lorenzo, che potrebbe tornare dal primo minuto come terzino destro in una retroguardia che avrà Juan Jesus al fianco di Rrahmani e Mario Rui a sinistra.

Ci attendiamo il modulo 4-3-3: in mediana dovrebbe giocare Zambio Anguissa con Fabian Ruiz e Zielinski (favorito su Demme) a causa appunto dell’assenza di Lobotka. Nel tridente offensivo con Insigne ala sinistra e Osimhen centravanti cerca conferma sulla fascia destra Lozano, protagonista del consueto ballottaggio con Politano.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI NAPOLI

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti. All. Andreazzoli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian Ruiz, Zambo Anguissa, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti.

