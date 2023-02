Probabili formazioni Empoli Napoli/ Diretta tv: Spalletti non cambia nulla! (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI NAPOLI: CHI GIOCA AL CASTELLANI?

Le probabili formazioni di Empoli Napoli ci introducono alla prima partita che si gioca per la 24^ giornata di Serie A 2022-2023: saremo in campo alle ore 18:00 di venerdì 24 febbraio presso lo stadio Castellani, un match intrigante nel quale il Napoli proverà ad ampliare una fuga che sembra comunque quella giusta. Sono 15 i punti di vantaggio sull’Inter, ma la stagione dei partenopei è straordinaria anche in Champions League: battuto l’Eintracht a Francoforte, i quarti sono davvero ad un passo e Luciano Spalletti e la piazza possono decisamente sognare in grande stile.

DIRETTA/ Juventus Empoli Primavera (risultato finale 3-0): Montero sale al 2° posto!

L’Empoli comunque è realtà solida: dopo la rimonta contro lo Spezia i toscani sono stati ripagati con la stessa moneta facendosi riprendere dalla Fiorentina, ma con 28 punti in classifica ne hanno 11 di margine sulla zona retrocessione e dunque sono relativamente tranquilli, pur sapendo di non poter ancora mollare il colpo. Staremo a vedere quello che succederà sul terreno di gioco del Castellani, ma mentre aspettiamo che arrivi venerdì pomeriggio facciamo le nostre considerazioni circa le probabili formazioni di Empoli Napoli.

Diretta/ Fiorentina Empoli (risultato finale 1-1): Cabral risponde a Cambiaghi!

DIRETTA EMPOLI NAPOLI VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Napoli sarà trasmessa su Zona DAZN: ricordiamo che si tratta di un canale disponibile al numero 214 del decoder di Sky, dunque accessibile agli abbonati alla televisione satellitare che allo stesso tempo siano anche clienti della piattaforma che fornisce tutte le partite della Serie A. L’alternativa ovviamente rimane quella di visitare la stessa DAZN, per una visione in diretta streaming video: potrete dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Diretta/ Empoli Fiorentina Primavera (risultato finale 2-0): derby ai padroni di casa

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI NAPOLI

LE SCELTE DI ZANETTI

Per Paolo Zanetti non arrivano belle notizie in vista di Empoli Napoli: Akpa Akpro e Bandinelli infatti sono squalificati, poi il giovane allenatore dovrà fare a meno di Cambiaghi (in gol domenica scorsa) così come di Destro. Senza due titolari a centrocampo dovremmo quindi vedere Haas e Alberto Grassi (un ex, anche se a Napoli ha avuto ben poco da dire) accompagnare la consueta regia di Razvan Marin, mentre in attacco dovrebbe tornare titolare Martin Satriano che farà coppia con Caputo, tornato a gennaio dopo l’esperienza alla Sampdoria (alle loro spalle come sempre ci sarà il giovane Baldanzi). Per il resto, la difesa dell’Empoli non dovrebbe cambiare: sulla fascia destra Ebuehi ha ormai sfilato la maglia da titolare a Stojanovic (che era intoccabile nella gestione di Aurelio Andreazzoli), a sinistra invece Fabiano Parisi tornerà titolare a scapito di Cacace. In porta avremo Vicario, uno dei migliori di questo campionato nel suo ruolo; davanti a lui l’altro ex Luperto giocherà in tandem con Ismajli formando la cerniera centrale.

GLI 11 DI SPALLETTI

Tecnicamente Spalletti non dovrebbe fare turnover per Empoli Napoli: la capolista va avanti con i migliori per dare lo strappo definitivo e concentrarsi poi sulla Champions League. Rispetto alla vittoria di Francoforte potrebbero cambiare due cose: praticamente certo il rientro da titolare di Mario Rui che agirà sulla corsia sinistra, poi Kim Min-Jae è diffidato e dunque Spalletti potrebbe inserire Juan Jesus per evitare la squalifica del sudcoreano nel prossimo impegno, che sarà contro la Lazio. Tuttavia l’ex Fenerbahçe resta favorito sul brasiliano; Rrahmani sarebbe al suo fianco, con Meret in porta e Di Lorenzo a destra; a centrocampo tutto confermato con Lobotka in posizione di playmaker e due mezzali che saranno Zambo Anguissa e Zielinski, nel tridente offensivo Osimhen e Kvaratskhelia non sono ovviamente in discussione ma così sembrerebbe anche per la terza maglia, perché anche Lozano dovrebbe nuovamente essere in campo avendo la meglio sia su Politano che su Elmas, che rappresentano le alternative sugli esterni alti.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI NAPOLI: IL TABELLINO

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, R. Marin, A. Grassi; Baldanzi; Caputo, M. Satriano. Allenatore: Paolo Zanetti

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti











© RIPRODUZIONE RISERVATA