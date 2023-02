Probabili formazioni Empoli Napoli/ Quote: avanti con i titolari! (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI NAPOLI: CHI GIOCA OGGI?

Leggendo le probabili formazioni di Empoli Napoli ci avviciniamo alla partita che si gioca oggi per la ventiquattresima giornata di Serie A allo stadio Carlo Castellani, missione difficile per i padroni di casa dell’Empoli, che tuttavia potranno provarci con la serenità di chi in classifica si gode una meritata tranquillità. I toscani di mister Paolo Zanetti arrivano dal pareggio nel derby contro la Fiorentina, ulteriore passo avanti verso una salvezza che obiettivamente non dovrebbe essere in discussione, anche se mollare sarebbe pericoloso.

Dall’altra parte abbiamo naturalmente il grande ex Luciano Spalletti alla guida di un Napoli che proverà ad ampliare ulteriormente il margine di vantaggio di una fuga che sembra comunque già definitiva con 15 punti di vantaggio sull’Inter, senza contare che la stagione dei partenopei è straordinaria anche in Champions League: battuto l’Eintracht a Francoforte, i quarti sono davvero ad un passo. Tutto questo premesso, andiamo adesso a scoprire le ultime notizie circa le probabili formazioni di Empoli Napoli.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Empoli Napoli in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che vede nettamente favoriti gli ospiti partenopei, perché il segno 2 è quotato a 1,47 mentre un successo dei padroni di casa dell’Empoli (segno 1) sarebbe quotato a 6,50. Valore intermedio infine per il pareggio, dato che il segno X varrebbe 4,50 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI NAPOLI

LE SCELTE DI ZANETTI

Paolo Zanetti nelle probabili formazioni di Empoli Napoli ha vari problemi: Akpa Akpro e Bandinelli sono squalificati, mentre Cambiaghi (in gol domenica scorsa) è assente, al pari di Destro. A centrocampo dovremmo quindi vedere Haas e Grassi accompagnare come mezzali del 4-3-1-2 il regista Marin, mentre in attacco dovrebbe tornare titolare Satriano che farà coppia con Caputo, mentre alle loro spalle come sempre ci sarà il giovane Baldanzi come trequartista. Ci resta da presentare la difesa dell’Empoli, che non dovrebbe cambiare: sulla fascia destra Ebuehi è ormai il titolare, a sinistra invece Parisi tornerà titolare a discapito di Cacace. In porta avremo la certezza Vicario, davanti a lui l’ex Luperto giocherà con Ismajli nella coppia centrale.

LE MOSSE DI SPALLETTI

Luciano Spalletti non dovrebbe fare turnover nelle probabili formazioni di Empoli Napoli: la capolista va avanti con i migliori, anche perché davanti ci sono due settimane “vuote”, con solo il campionato prima del ritorno di Champions League. Rispetto alla vittoria di Francoforte potrebbe esserci il rientro da titolare di Mario Rui come terzino sinistro, mentre un dubbio è legato al diffidato Kim Min-Jae. Spalletti potrebbe inserire Juan Jesus per evitare la squalifica del sudcoreano contro la Lazio, ma l’ex Fenerbahçe resta favorito per affiancare Rrahmani davanti a Meret, con Di Lorenzo naturalmente a destra; a centrocampo tutto confermato con Lobotka playmaker e le mezzali Zambo Anguissa e Zielinski, nel tridente offensivo Osimhen e Kvaratskhelia non sono ovviamente in discussione ma così sembrerebbe anche per l’ala destra, perché Lozano dovrebbe nuovamente avere la meglio su Politano ed Elmas.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI NAPOLI: IL TABELLINO

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Grassi; Baldanzi; Caputo, Satriano. All. Zanetti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.











