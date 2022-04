Probabili formazioni Empoli Napoli/ Quote, Lozano favorito nel tridente (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI NAPOLI; CHI GIOCA AL CASTELLANI?

Andiamo a studiare le probabili formazioni di Empoli Napoli, la partita che si gioca alle ore 15:00 di domenica 24 aprile ed è valida per la 34^ giornata nel campionato di Serie A 2021-2022. È un momento critico per Luciano Spalletti, che facendosi riprendere dalla Roma nei minuti di recupero potrebbe aver lasciato per strada il sogno scudetto, soprattutto dopo aver perso in casa contro la Fiorentina e dunque essere entrato in una spirale di risultati negativi che, secondo molti, derivano dall’incapacità di “sentire il momento” facendosi così prendere dall’ansia.

Per l’Empoli il discorso salvezza sembra archiviato da tempo, ma Aurelio Andreazzoli non vince da una vita e, dopo il poker incassato a Udine, deve stare attento: la zona retrocessione dista soltanto 6 punti e con cinque partite da giocare possono davvero essere pochissimi, dunque guai a sottovalutare l’impegno al Castellani. Adesso aspettando che si giochi possiamo davvero fare qualche rapida valutazione sulle scelte che verranno operate da parte dei due allenatori oggi pomeriggio, leggendo insieme le probabili formazioni di Empoli Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Studiamo brevemente quali sono le quote che l’agenzia Snai ha previsto per un pronostico su Empoli Napoli. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 5,25 volte quanto messo sul piatto; l’eventualità del pareggio, che è regolata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 4,00 volte la vostra giocata mentre con il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione degli ospiti, andreste a intascare una somma equivalente a 1,60 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI NAPOLI

LE SCELTE DI ANDREAZZOLI

Aurelio Andreazzoli ha perso anche Tonelli, dunque per Empoli Napoli la sua coppia difensiva potrebbe essere formata da Simone Romagnoli e Luperto (ma Ismajli se la gioca) con Vicario che naturalmente sarà il portiere e due esterni in Stojanovic, insostituibile, e Fabiano Parisi. Da valutare invece l’assetto del centrocampo: Asllani sarà il regista davanti alla difesa, con lui è importante il rientro di Zurkowski e allora si apre come sempre il ballottaggio tra Bandinelli e Benassi, con il primo che sembra essere favorito per iniziare la partita. Questo vuol dire che Liam Henderson avanzerà il suo raggio d’azione e andrà a operare sulla trequarti insieme a Bajrami, dalla panchina uscirà invece Federico Di Francesco e come prima punta ci sarà Pinamonti, che nella disfatta di Udine ha se non altro raggiunto i 10 gol in questo campionato che per lui rimane ampiamente positivo.

I DUBBI DI SPALLETTI

Nelle probabili formazioni di Empoli Napoli Luciano Spalletti deve rinunciare a Koulibaly che è squalificato, ma anche a Lobotka che potrebbe anche aver chiuso in anticipo la sua stagione: in difesa dunque avremo Juan Jesus ad affiancare Rrahmani, a centrocampo torna titolare Zambo Anguissa che ha perso il posto da quando il suo allenatore ha scelto di puntare sul già citato Lobotka. In porta è in dubbio Ospina, che potrebbe ave recuperato in tempo dall’influenza ma potrebbe anche accomodarsi in panchina, così che il titolare sarà Meret; Di Lorenzo si riprende la maglia sulla corsia destra – ma occhio, perché Zanoli resta un opzione – e Mario Rui, uno degli ex di questa partita, giocherà come terzino sinistro. Il modulo dovrebbe essere il 4-4-3, significa che Fabian Ruiz giocherà come mezzala con Zielinski sull’altro versante del campo; davanti, Lozano è in vantaggio apparente su Politano per completare un tridente nel quale le altre due maglie saranno ovviamente di Osimhen e Lorenzo Insigne.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, S. Romagnoli, Luperto, F. Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, L. Henderson; Pinamonti. Allenatore: Aurelio Andreazzoli

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian Ruiz, Zambo Anguissa, Zielinski; Lozano, Osimhan, L. Insigne. Allenatore: Luciano Spalletti











