Probabili formazioni Empoli Roma/ Diretta tv: chi con Abraham? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI ROMA: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Empoli Roma ci consentono di presentare la partita che domani sarà in programma presso lo stadio Carlo Castellani della città toscana per la ventitreesima giornata di Serie A. Una sfida molto interessante, anche perché l’Empoli del grande ex Aurelio Andreazzoli è la rivelazione del campionato e vuole continuare a stupire. L’ultimo risultato è il pareggio di Venezia, la classifica è molto buona e quindi l’Empoli domani non avrà alcunché da perdere…

Discorso più delicato per la Roma di José Mourinho, che è chiamata alla vittoria anche sul difficile campo di Empoli se vuole provare a tenere vivo dopo il successo sul Cagliari l’inseguimento al quarto posto, obiettivo che si è fatto decisamente complicato dopo i risultati delle ultime settimane. Per i giallorossi dunque sarà necessario inseguire la vittoria e il match si annuncia imperdibile: per il momento, andiamo a scoprire tutte le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Empoli Roma.

DIRETTA EMPOLI ROMA IN STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Empoli Roma sarà un’esclusiva di DAZN, di conseguenza il big-match sarà visibile in diretta tv solamente su televisori dotati di connessione Internet, altrimenti ci si dovrà affidare alla diretta streaming video fornita dalla piattaforma che trasmette per intero il campionato di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI ROMA: LE SCELTE DEI MISTER!

LE MOSSE DI ANDREAZZOLI

Nelle probabili formazioni di Empoli Roma, non ci dovrebbero essere grandi sorprese da parte di Aurelio Andreazzoli, perché logicamente l’Empoli punterà sui suoi migliori giocatori per cercare di fare bella figura, come tante volte gli è già riuscito in questo campionato. Il modulo sarà il 4-3-2-1 e ci sono ancora pochi dubbi circa gli interpreti dal primo minuto: Vicario in porta; davanti a lui in difesa ecco Stojanovic, Ismajli, una fra Tonelli e Viti, infine Fiamozzi per chiudere il quartetto a sinistra.

A centrocampo tutto sembra molto chiaro, perché i tre titolari dell’Empoli in mediana potrebbero essere Zurkowski, Ricci e Bandinelli; quanto al reparto offensivo toscano, la soluzione più probabile vede Henderson e Bajrami sulla trequarti, a sostegno della prima punta Pinamonti.

LE SCELTE DI MOURINHO

Qualche dubbio in più potrebbe esserci ancora per José Mourinho nelle probabili formazioni di Empoli Roma alla vigilia della partita. Osserviamo che il modulo sarà il 4-2-3-1 e che non ci sono discussioni su Rui Patricio in porta; non ci attendiamo a dire il vero sorprese neanche in difesa, dove i favoriti sono il nuovo acquisto Maitland-Niles a sinistra, Mancini e Ibanez come centrali, infine Vina come terzino sinistro.

Discorso simile anche per quanto riguarda la coppia in mediana, dove l’altro nuovo acquisto di gennaio Oliveira dovrebbe affiancare Veretout. La questione si fa più interessante nel reparto offensivo, dove Zaniolo, Mkhitaryan, Afena-Gyan ed El Shaarawy sono in quattro per tre maglie da titolari e dalle scelte dello Special One dipenderanno anche le posizioni di chi verrà scelto dal primo minuto; nessun dubbio invece sul centravanti, che sarà Abraham.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI ROMA

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Tonelli, Fiamozzi; Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Henderson, Bajrami; Pinamonti. All. Andreazzoli.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Maitland-Niles, Mancini, Ibanez, Vina; Oliveira, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, Afena-Gyan; Abraham. All. Mourinho.



