Probabili formazioni Empoli Roma/ Diretta tv, dubbi per Mourinho (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI ROMA: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Empoli Roma ci avviciniamo al posticipo che domani sera allo stadio Carlo Castellani chiuderà il programma della sesta giornata di Serie A. Sfida delicata soprattutto per gli ospiti giallorossi, dal momento che la Roma di José Mourinho arriva da due sconfitte consecutive: molto pesante in termini di punteggio il 4-0 incassato sul campo dell’Udinese nella scorsa giornata di campionato, ma sicuramente ha fatto male anche il ko sul campo del Ludogorets, che complica il cammino anche in Europa League.

Situazione sicuramente più tranquilla, in rapporto alle aspettative, per i padroni di casa dell’Empoli di Paolo Zanetti, che è reduce da un buon pareggio sul campo della Salernitana. I toscani hanno per ora 4 punti in classifica, frutto di altrettanti pareggi più una sconfitta nelle prime cinque giornate di Serie A. Buon passo, servirebbe però il guizzo di una vittoria, magari di prestigio. Con queste premesse, adesso andiamo a scoprire quali sono le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Empoli Roma.

DIRETTA EMPOLI ROMA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Empoli Roma sarà garantita domani dalla piattaforma satellitare Sky Sport, di conseguenza raddoppierà anche la diretta streaming video per seguire Empoli Roma, coperta anche da DAZN secondo le modalità ben note per tutte le partite trasmesse ad ogni giornata di Serie A da DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI ROMA

LE MOSSE DI ZANETTI

Le probabili formazioni di Empoli Roma vedono Paolo Zanetti che dovrebbe affidarsi a un modulo 4-3-1-2 nel quale potrebbe essere confermato Satriano in attacco come partner di Lammers, supportati da Pjaca nei panni del trequartista. Bisogna in vari reparti anche fare i conti con le assenze, dal momento che l’Empoli dovrà fare a meno di Tonelli, Baldanzi, Cambiaghi e dell’ex Destro.

Procedendo ormai a ritroso, a centrocampo le tre maglie da titolari potrebbero andare a Grassi, Marin e Bandinelli, anche se i primi due sono in ballottaggio rispettivamente con Henderson e Haas. Infine, non dovrebbero esserci sorprese nel reparto difensivo dell’Empoli, con Vicario in porta e davanti a lui Stojanovic a destra, i due centrali Ismajli e Luperto, infine Parisi come terzino sinistro.

LE SCELTE DI MOURINHO

Pure José Mourinho ha qualche problema con gli infortuni nelle probabili formazioni di Empoli Roma, tra gli assenti infatti ci sono anche nomi illustri, su tutti Zaniolo, El Shaarawy e Wijnaldum. Nel modulo 3-4-2-1 che contraddistingue i giallorossi, non dovrebbero davvero esserci sorprese in difesa, quindi schieriamo davanti a Rui Patricio il solito terzetto formato da Mancini, Smalling e Ibanez.

Qualche dubbio in più potrebbe sorgere negli altri reparti: a centrocampo Karsdorp è favorito su Celik come esterno destro, al fianco di Cristante si giocano il posto Matic e Camara, mentre a sinistra dovremmo vedere in azione Spinazzola. Infine, sulla trequarti sembrano certi del posto Dybala e Pellegrini, mentre Abraham e Belotti sono in ballottaggio per la maglia da centravanti.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI ROMA: IL TABELLINO

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Grassi, Marin, Bandinelli; Pjaca; Lammers, Satriano. All. Zanetti.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho.

