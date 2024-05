Probabili formazioni Empoli Roma/ Quote: ben tre squalificati (Serie A, oggi 26 maggio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI ROMA: CHI GIOCA AL CASTELLANI?

I toscani si giocano tutto, mentre per i giallorossi ormai il destino è in mani altrui: questo è il curioso quadro della situazione che potrebbe naturalmente incidere sulle probabili formazioni di Empoli Roma, che oggi si giocherà allo stadio Carlo Castellani per la trentottesima e ultima giornata di Serie A. L’Empoli infatti si gioca tutto: dopo il rocambolesco pareggio a Udine, gli uomini di Davide Nicola sono comunque ancora artefici del proprio destino, perché in caso di vittoria sarebbero salvi senza bisogno di fare calcoli, che sarebbero invece necessari in caso di pareggio.

La sconfitta invece vorrebbe dire retrocessione, la Roma quindi potrebbe essere arbitro dei destini altrui, mentre il proprio dipenderà soprattutto dall’Atalanta. I giallorossi di Daniele De Rossi, già certi del sesto posto dopo la vittoria contro il Genoa, adesso devono capire se il piazzamento sarà sufficiente per la Champions League, ma ciò dipenderà dal piazzamento finale della Dea. Situazione quindi senza dubbio anomala, scopriamo adesso quanto potrebbe incidere sulle mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Empoli Roma.

ECCO IL PRONOSTICO E LE QUOTE

Prima dell’analisi dettagliata delle probabili formazioni, scopriamo il pronostico su Empoli Roma secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Considerata l’importanza della posta in palio, potrebbero essere favoriti i padroni di casa: il segno 1 è quotato a 1,95, mentre si sale a quote molto simili per le altre due opzioni, cioè 3,65 per il segno X in caso di pareggio e 3,60 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse invece la Roma.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI ROMA

MODULO E TITOLARI PER NICOLA

Davide Nicola si gioca tantissimo oggi, ma per le probabili formazioni di Empoli Roma deve fare qualche rinuncia, in particolare allo squalificato Grassi, assenza pesante a centrocampo per i toscani. Il modulo di riferimento è il 3-5-2, nel quale in porta il titolare è ormai Caprile; naturalmente non si possono fare calcoli, i ballottaggi sono dovuti a dubbi “veri”, come quello tra Bereszynski e Walukiewicz come terzo difensore titolare al fianco di Ismajli e Luperto; folta linea a cinque invece a centrocampo, dove dovremmo vedere a destra Gyasi, poi Maleh e il regista Marin, mentre Bastoni e Fazzini si giocano il posto come mezzala e infine a sinistra vedremo Pezzella; l’ultimo ballottaggio è fra Niang e Caputo per affiancare Cambiaghi nella coppia d’attacco dell’Empoli.

ECCO LE POSSIBILI SCELTE DI DE ROSSI

Sul fronte giallorosso delle probabili formazioni di Empoli Roma, per mister Daniele De Rossi naturalmente pesano le assenze di due squalificati di spicco quali Paredes e Lukaku. Il modulo ormai consolidato è il 4-3-3: in porta il titolare del nuovo corso è Svilar; in difesa si segnala il ballottaggio tra Kristensen e Celik come terzino sinistro per affiancare Mancini, N’Dicka e sulla corsia opposta Angelino; a centrocampo invece dovrebbe essere tutto chiaro con Bove, Cristante che agirà da regista in assenza dell’argentino e capitan Pellegrini; infine il tridente d’attacco, nel quale il dilemma è evidentemente legato alle condizioni di Dybala, motivo per cui potrebbe giocare l’ex di turno Baldanzi, mentre in assenza del belga Abraham è favorito su Azmoun come centravanti ed infine a sinistra giocherà El Shaarawy.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI ROMA: IL TABELLINO

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Maleh, Marin, Bastoni, Pezzella; Niang, Cambiaghi. All. Nicola.

ROMA (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, N’Dicka, Angelino; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Abraham, El Shaarawy. All. De Rossi.











