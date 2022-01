Probabili formazioni Empoli Roma/ Quote, Oliveira e Afena-Gyan titolari (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI ROMA: CHI GIOCA AL CASTELLANI?

Con le probabili formazioni di Empoli Roma ci avviciniamo alla partita che si gioca alle ore 18:00 di domenica 23 gennaio, valida per la 23^ giornata nel campionato di Serie A 2021-2022. Una sfida interessante: i toscani hanno sfiorato il colpo grosso in Coppa Italia ma, battuti dall’Inter ai supplementari, si devono ora rituffare in un campionato nel quale sono in calo, pur avendo di fatto archiviato l’obiettivo salvezza ma con il desiderio di tornare a correre come tempo fa, se non altro per togliersi belle soddisfazioni e magari fare il record di punti.

La Roma è ripartita battendo di misura il Cagliari, ma resta a -6 dal quinto posto della Juventus e dunque ancora più lontana dalla zona Champions League: se vuole tornare nella coppa principale, José Mourinho deve realmente eliminare gli errori e fare una grande volata da qui al termine della stagione, anche se chiaramente non sarà facile perché la concorrenza non starà a guardare. Aspettando che la partita si giochi, facciamo ora qualche valutazione circa le scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Empoli Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Mentre analizziamo le probabili formazioni di Empoli Roma, diamo uno sguardo alle quote che l’agenzia Snai ha emesso per un pronostico su Empoli Roma. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 4,00volte quanto messo sul piatto, mentre il segno X che regola l’eventualità del pareggio porta in dote una vincita che corrisponde a 4,00 volte la vostra giocata. Infine il segno 2, per il successo della squadra ospite, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 1,80 volte l’importo che avrete scelto di investire.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI ROMA: LE MOSSE DEI MISTER

GLI 11 DI ANDREAZZOLI

Aurelio Andreazzoli sembra voler puntare sul 4-3-2-1 nelle probabili formazioni di Empoli Roma: cambia poco rispetto al solito, ma di fatto c’è un centrocampista ad aumentare la densità e qui dovremmo vedere Liam Henderson al fianco di Bajrami, dunque una sola punta che sarebbe Pinamonti in netto vantaggio su Cutrone. In mediana, visto che la stagione di Haas è terminata in anticipo, le scelte sono sostanzialmente obbligate: Samuele Ricci va in cabina di regia, ai suoi lati le mezzali saranno Zurkowski (in gol nell’ultima giornata) e Bandinelli con Stulac prima alternativa dalla panchina. In difesa invece la coppia centrale davanti a Vicario dovrebbe essere formata da Ismajli e Tonelli, ma come sempre attenzione alla possibilità che sia Luperto il titolare; sugli esterni Stojanovic e Marchizza (grande ex della partita) sono favoriti su Fiamozzi, che può giocare a destra come a sinistra ed è stato titolare in Coppa Italia.

LE SCELTE DI MOURINHO

José Mourinho ritrova gli squalificati, e per le probabili formazioni di Empoli Roma conferma il 4-2-3-1 cui è tornato dopo l’esperimento della difesa a tre. In porta Rui Patricio, poi difesa con Gianluca Mancini e Ibañez centrali, Maitland-Niles torna a giocare a destra e sull’altro versante avremo Matias Viña, dunque sarà panchina per Karsdorp. In mezzo è già diventato imprescindibile Sérgio Oliveira, o almeno così sembra: l’ultimo arrivato dovrebbe essere titolare anche se torna a disposizione Cristante, a completare il reparto di centrocampo sarà l’insostituibile Veretout. Più dubbi, lo Special One li ha sulla trequarti, nel formare la linea che giocherà alle spalle del centravanti Abraham: qui sembra che il tecnico della Roma voglia concedere una chance ad Afena-Gyan, che di conseguenza giocherebbe da laterale sinistro spingendo El Shaarawy in panchina. Al centro infatti ci sarà Mkhitaryan, mentre l’esterno destro alto nella formazione giallorossa sarà ancora una volta Zaniolo.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI ROMA

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Tonelli, Marchizza; Zurkowski, S. Ricci, Bandinelli; L. Henderson, Bajrami; Pinamonti. Allenatore: Aurelio Andreazzoli

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Maitland-Niles, G. Mancini, Ibañez, Viña; Sérgio Oliveira, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, Afena-Gyan; Abraham. Allenatore: José Mourinho



