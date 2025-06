Probabili formazioni Esperance Chelsea: le scelte dei due allenatori verso la partita valida per il girone D al Mondiale per Club 2025.

PROBABILI FORMAZIONI ESPERANCE CHELSEA: TERZO MATCH PER MARESCA!

Ci lanciamo nell’analisi delle probabili formazioni Esperance Chelsea, alle ore 3:00 italiane di mercoledì 25 giugno questa partita vale per la terza e ultima giornata nel girone D al Mondiale per Club 2025, i Blues vista l’avversaria non dovrebbero avere problemi nel prendersi gli ottavi ma dovranno comunque stare attenti.

Abbiamo 3 punti per entrambe: il Chelsea infatti ha piegato il Los Angeles FC all’esordio, ma poi come altre squadre è incappata in una sudamericana che, anche per una loro stagione in pieno svolgimento, è più in condizione e ha messo tutto in discussione.

Il Flamengo ha vinto 3-1 contro il Chelsea, costringendo Enzo Maresca a cercare la qualificazione all’ultima giornata; il pareggio lo premierebbe per la differenza reti ma gli inglesi non devono sottovalutare un Esperance Tunisi che è rimasto in corsa grazie alla vittoria sul Los Angeles FC, in un girone nel quale è comunque ancora tutto possibile.

Anche per questo sarà molto interessante scoprire cosa succederà nella partita che si gioca a Philadelphia, e aspettando la quale possiamo iniziare a valutare le scelte che saranno operate dai due allenatori, con il dettaglio delle probabili formazioni Esperance Chelsea.

PRONOSTICO E QUOTE ESPERANCE CHELSEA

Valutiamo anche le quote che l’agenzia Snai ha fornito per Esperance Chelsea, secondo cui il segno 1 per la vittoria dei Blues, largamente favoriti, vale 1,30 volte la posta in palio mentre il segno 2 che identifica l’affermazione dell’Esperance vi farebbe intascare una somma equivalente a 9,00 volte la giocata, infine arriviamo al segno X sul quale puntare per il pareggio che corrisponde a un guadagno, con questo bookmaker, di 5,25 volte la cifra messa sul tavolo.

PROBABILI FORMAZIONI ESPERANCE CHELSEA

GLI 11 DI KANZARI

Squadra che vince non si cambia, ma nelle probabili formazioni Esperance Chelsea Maher Kanzari ha Belaili squalificato e dunque deve necessariamente correre ai ripari, a giocarsi il posto sulla trequarti sono Sasse e Jebali ma intanto l’allenatore dei tunisini perde il matchwinner della partita contro il Los Angeles FC. In attacco Rodrigo Rodrigues rimane favorito su Jabri; difficile che cambi il modulo dell’Esperance, ci aspettiamo che la squadra biancoverde sia ancora in campo con il 4-4-1-1 e appunto gli stessi calciatori del match di sabato.

Vale a dire che in porta avremmo Ben Said, con una difesa comandata dal capitano Meriah che al centro dello schieramento fa coppia con Tougai; giocano sulle fasce laterali Ben Ali, che si prende la corsia di destra, e Ben Hamida che occupa quella di sinistra. Davanti a loro avremo dunque altri due calciatori esterni, che salvo sorprese saranno Mokwana e Abdramane Konaté; poi i due mediani che avranno un bel compito nel frenare le iniziative del Chelsea ma anche tenere alto il baricentro, in questo caso possiamo parlare di Guenichi e Ogbelu che vanno verso un’altra partita come titolari.

RISCHIO GIALLI PER MARESCA

Lunga squalifica per Nicolas Jackson e mezza squadra diffidata per Maresca, che nelle probabili formazioni Esperance Chelsea deve anche considerare questo. Come agirà? Difficile prevederlo: per ora non ha cambiato tantissimo, possiamo ipotizzare che almeno Felipe Caicedo sia risparmiato così da far entrare Lavia, in difesa invece dovremmo vedere ancora Chalobah e Colwill al centro a proteggere Robert Sanchez con Malo Gusto a destra e Cucurella che sull’altro versante parte comunque favorito, senza guardare le diffide anche per il tipo di competizione.

Per questo motivo Reece James dovrebbe comunque prendersi la maglia a centrocampo, e Enzo Fernandez completerebbe la linea salvo sorprese, per esempio l’inserimento di Dewsbury-Hall; tornando a giocare con il 4-2-3-1 potremmo anche vedere Nkunku o Madueke titolari, con il tridente offensivo invece i favoriti restano Cole Palmer e Pedro Neto (già due gol al Mondiale per Club 2025) con il portoghese che è diffidato ma potrebbe comunque andare in campo nella partita decisiva per gli ottavi. Come prima punta, se la giocano Liam Delap e Guiu: il primo, lui pure a rischio di squalifica, resta favorito ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

PROBABILI FORMAZIONI ESPERANCE CHELSEA: IL TABELLINO

ESPERANCE (4-4-1-1): Ben Said; Ben Ali, Tougai, Meriah, Ben Hamida; Mokwana, Guenichi, Ogbelu, A. Konaté; Jebali; Rodrigo Rodrigues. Allenatore: Maher Kanzari

CHELSEA (4-3-3): R. Sanchez; Gusto, Chalobah, Colwill, Cucurella; R. James, Lavia, E. Fernandez; Palmer, Delap, Pedro Neto. Allenatore: Enzo Maresca