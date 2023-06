PROBABILI FORMAZIONI ESTONIA BELGIO/ Quote, Romelu Lukaku sarà ancora decisivo? (20 giugno 2023)

PROBABILI FORMAZIONI ESTONIA BELGIO: IL BOMBER

Parlare di Romelu Lukaku è doveroso per quanto riguarda le probabili formazioni di Estonia Belgio, perché l’attaccante dell’Inter ha segnato tutti i gol finora all’attivo dei Diavoli Rossi nel corso delle qualificazioni europee, cioè la meravigliosa tripletta di marzo in Svezia per firmare il trionfo per 0-3 e poi il gol belga nel pareggio per 1-1 contro l’Austria di sabato scorso. D’altronde i numeri dell’intera carriera di Romelu Lukaku con la Nazionale maggiore del Belgio sono straordinari, con 73 gol in 107 presenze che ne fanno il migliore marcatore di tutti i tempi.

C’è per di più un margine di vantaggio a dir poco enorme, se consideriamo che al secondo posto troviamo Eden Hazard, che però ha segnato “solo” 33 gol con i Diavoli Rossi. Insomma, Lukaku è destinato a rimanere per chissà quanto tempo il miglior marcatore della storia del Belgio ma naturalmente vuole migliorare ulteriormente i propri numeri per chiudere al meglio una stagione che è stata a lungo complicata ma che lo ha infine visto grande protagonista nella meravigliosa primavera dell’Inter e naturalmente, come sempre, anche con la maglia del Belgio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ESTONIA BELGIO: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

Leggiamo le probabili formazioni di Estonia Belgio perché può essere stuzzicante cercare di capire quali saranno le mosse dei due commissari tecnici Thomas Häberli e Domenico Tedesco per la partita di stasera a Tallinn, valida per il girone F delle qualificazioni agli Europei 2024. La Nazionale baltica realisticamente non dovrebbe coltivare particolari illusioni, anche se finora l’Estonia si è comportata in maniera più che dignitosa, perdendo di misura in Austria e pareggiando sul campo dell’Azerbaigian nelle due partite disputate. Il Belgio ci dirà fino a che punto l’Estonia potrebbe essere competitiva in queste qualificazioni europee e se addirittura potrebbe puntare a lottare per i due pass a disposizione.

Tuttavia sarà naturalmente favorito il Belgio, che finora ha giocato a sua volta due partite raccogliendo una grande vittoria per 0-3 in Svezia e poi pareggiando sabato sera in casa contro l’Austria, quindi in classifica ha 4 punti. L’obiettivo di ottenere il pass per la fase finale del torneo della prossima estate in Germania è naturalmente più che concreto, però adesso i Diavoli Rossi non devono fare passi falsi nelle partite teoricamente più facili per poi magari puntare finalmente a vincere qualcosa, in quella che potrebbe essere l’ultima occasione per la generazione d’oro. Tutto questo premesso, adesso andiamo a scoprire tutte le ultime notizie sulle probabili formazioni di Estonia Belgio.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Estonia Belgio in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti sono super favoriti e il segno 2 è quotato a 1,23, mentre poi si sale già a quota 6,25 per il segno X in caso di pareggio e fino a ben 11 volte la posta in palio sul segno 1 qualora fosse l’Estonia a vincere questa sera, ribaltando clamorosamente il pronostico.

PROBABILI FORMAZIONI ESTONIA BELGIO

LE SCELTE DI HABERLI

Nelle probabili formazioni di Estonia Belgio, il c.t. dei padroni di casa è lo svizzero Thomas Häberli, che dovrebbe schierare la sua Estonia secondo il modulo 3-4-1-2, con questi possibili undici titolari: Hein in porta, protetto dalla difesa a tre formata da Mets, Peetson e Kuusk; a centrocampo invece potremmo vedere il quartetto formato da Lukka, Vassiljev, Miller e Sinyavskiy mentre Kait dovrebbe agire in qualità di trequartista qualche metro più avanti, a sostegno dei due attaccanti Anier e Sappinen.

LE MOSSE DI TEDESCO

Sul fronte ospite, Domenico Tedesco per le probabili formazioni di Estonia Belgio dovrebbe scegliere un modulo 4-4-2 con Courtois in porta; davanti a lui i quattro difensori Castagne, Faes, Dendoncker e Theate; a centrocampo ecco invece Lukebakio, Tielemans, Mangala e Doku in un’altra linea a quattro, infine i due attaccanti che dovrebbero essere Carrasco e Lukaku. Da notare che, con questi stessi undici, potrebbe anche esserci un 4-2-3-1 con Carrasco arretrato insieme agli esterni Lukebakio e Doku per agire sulla trequarti e Lukaku naturalmente centravanti. Saelemaekers, Vanaken e Openda potrebbero invece essere i nomi da seguire qualora ci fossero novità circa i nomi dei giocatori titolari.

PROBABILI FORMAZIONI ESTONIA BELGIO: IL TABELLINO

ESTONIA (3-4-1-2): Hein; Mets, Peetson, Kuusk; Lukka, Vassiljev, Miller, Sinyavskiy; Kait; Anier, Sappinen. All. Häberli.

BELGIO (4-4-2): Courtois; Castagne, Faes, Dendoncker, Theate; Lukebakio, Tielemans, Mangala, Doku; Carrasco, Lukaku. All. Tedesco.











