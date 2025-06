PROBABILI FORMAZIONI ESTONIA ISRAELE: CHI GIOCA A TALLINN?

Con le probabili formazioni Estonia Israele ci avviciniamo al match che si giocherà presso la A. Le Coq Arena di Tallinn stasera, venerdì 6 giugno 2025, per le qualificazioni mondiali e in particolare nel girone I, quello dell’Italia. Nella capitale baltica si affrontano due squadre che hanno 3 punti a testa in classifica e quindi potrebbero ancora coltivare sogni di gloria, anche se rispetto agli Azzurri e anche alla Norvegia dovrebbero essere al massimo degli outsider.

Israele, che di recente abbiamo sfidato anche in Nations League, potrebbe essere più quotata e ha vinto la partita d’andata a marzo, anche se poi ha ceduto contro la Norvegia, mentre i punti dell’Estonia sono arrivati grazie alla vittoria contro la Moldavia. Soprattutto i baltici sono da conoscere bene, essendo onestamente poco noti al grande pubblico: lo consideriamo allora un motivo in più per curiosare nelle probabili formazioni Estonia Israele…

QUOTE E PRONOSTICO

Prima però può essere interessante uno sguardo al pronostico con le quote dell’agenzia Snai su Estonia Israele. Partono nettamente favoriti gli ospiti: il segno 2 è infatti quotato a 1,50 contro 4,00 in caso di pareggio, infine qualora fosse l’Estonia a vincere a Tallinn ecco il segno 1 bancato a 6,50.

PROBABILI FORMAZIONI ESTONIA ISRAELE

IL 4-2-3-1 DI HENN

Jurgen Henn, giovanissimo commissario tecnico dei baltici, nelle probabili formazioni Estonia Israele dovrebbe scegliere il 4-2-3-1 come modulo di riferimento. Quanto agli undici possibili titolari dei padroni di casa a Tallinn, possiamo cominciare con Igonen in porta; in difesa l’assetto a quattro potrebbe prevedere come titolari Peetson, Paskotsi, Kuusk e il terzino sinistro Schjonning-Larsen; in mediana spazio a Palumets con Ainsalu; sulla trequarti invece potrebbero agire Yakovlev, Kait e Sinyavskiy alle spalle della punta centrale Sappinen.

MODULO 4-4-1-1 PER BEN-SHOMON

Per il ben più esperto c.t. ospite Ran Ben-Shimon, le probabili formazioni Estonia Israele potrebbero invece concretizzarsi nel seguente modulo 4-4-1-1: in porta Daniel Peretz; difesa a quattro con Abada arretrato come terzino destro più Nachmias, Shlomo e Gropper; altra linea a quattro pure a centrocampo, in questo caso con Dor Peretz, Eliel Peretz, Jaber e Solomon che dovrebbero partire dal primo minuto; più avanzato potrebbe invece essere Gloukh, di fatto possibile trequartista alle spalle dell’attaccante Turgeman.

PROBABILI FORMAZIONI ESTONIA ISRAELE: IL TABELLINO

ESTONIA (4-2-3-1): Igonen; Peetson, Paskotsi, Kuusk, Schjonning-Larsen; Palumets, Ainsalu; Yakovlev, Kait, Sinyavskiy; Sappinen. All. Henn.

ISRAELE (4-4-1-1): Daniel Peretz; Abada, Nachmias, Shlomo, Gropper; Dor Peretz, Eliel Peretz, Jaber, Solomon; Gloukh; Turgeman. All. Ben-Shimon.