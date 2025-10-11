Probabili formazioni Estonia Italia, quote e notizie su moduli e titolari per la partita delle qualificazioni mondiali, oggi sabato 11 ottobre 2025

PROBABILI FORMAZIONI ESTONIA ITALIA: ATTACCO PER LA CONFERMA, DIFESA DA RILANCIARE

Non si può più sbagliare nulla, anche le probabili formazioni Estonia Italia quindi diventano importanti, perché gli Azzurri del c.t. Gennaro Gattuso possono solo vincere nella partita a Tallinn per il girone I della zona europea delle qualificazioni mondiali stasera, sabato 11 ottobre 2025.

La missione non dovrebbe essere delle più difficili, ricordiamo infatti ancora molto bene che l’Italia poco più di un mese fa vinse per 5-0 a Bergamo proprio contro l’Estonia. Ci vorrebbe un bis e possibilmente di nuovo con un punteggio molto largo, pensando anche alla differenza reti per tenere sotto pressione la Norvegia, grande favorita per il primo posto.

A settembre l’attacco aveva dato ottime risposte con dieci gol in due partite, potrebbero però essere importanti le scelte circa l’assetto difensivo dopo i quattro gol incassati contro Israele nel pazzo 4-5 azzurro a Debrecen. Serve più equilibrio ma senza perdere la verve in attacco, questo sarà l’obiettivo del c.t. Gattuso.

Per l’Estonia l’obiettivo potrebbe essere fare una figura migliore rispetto a Bergamo, a Tallinn la Norvegia aveva vinto ma con un solo gol di scarto e la Nazionale baltica oggi proverà a complicare la vita anche all’Italia. Questo è il quadro della situazione prima di passare a parlare più nel dettaglio delle probabili formazioni Estonia Italia…

PRONOSTICO E QUOTE

Prima però una parentesi sul pronostico di Estonia Italia, che è a senso unico. L’agenzia Snai quota infatti il segno 2 a 1,08, mentre già il pareggio varrebbe 10 volte la posta in palio e un successo estone premierebbe 22 volte chi avrà creduto nel segno 1.

PROBABILI FORMAZIONI ESTONIA ITALIA

IL 5-4-1 DI HENN

Il c.t. Jürgen Henn sembra avere le idee chiare sugli undici titolari di casa nelle probabili formazioni Estonia Italia. Ci attendiamo quindi un coperto e prudente modulo 5-4-1, con il portiere Hein protetto da una difesa molto folta, nella quale ci sono da assegnare ben cinque maglie, che potrebbero andare a Teniste, Kuusk, Paskotsi, Mets e Kolvart; a centrocampo invece l’assetto sarà a quattro uomini e i nomi indiziati dovrebbero essere Kait, Vassiljev, Miller e Poom, chiamati scoprire maanche a non lasciare solo il centravanti dell’Estonia, che sarà Sappinen.

ANCORA DUBBI PER GATTUSO

Molti più temi si legano agli Azzurri nelle probabili formazioni Estonia Italia. Gattuso ha ribadito di puntare sulla difesa a quattro, indichiamo naturalmente Donnarumma e davanti a lui il reparto con Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori e Dimarco da destra a sinistra, anche se Mancini potrebbe essere un’alternativa nella coppia centrale. Un dato da tenere presente è l’assenza di Politano: sulla destra potrebbe agire Cambiaso, mentre a sinistrasi potrebbe puntare a una spinta forte e quindi davanti a Dimarco potrebbe trovare posto Raspadori. In mezzo al campo sicuri Barella e Tonali, disegniamo di base un 4-4-2 che potremmo anche definire 4-1-3-2, ci sono però ancora dei ballottaggi, non sui due attaccanti che saranno Kean e Retegui.

PROBABILI FORMAZIONI ESTONIA ITALIA: IL TABELLINO

ESTONIA (5-4-1): Hein; Teniste, Kuusk, Paskotsi, Mets, Kolvart; Kait, Vassiljev, Miller, Poom; Sappinen. All. Henn.

ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Cambiaso, Barella, Tonali, Raspadori; Kean, Retegui. All. Gattuso.