PROBABILI FORMAZIONI ESTONIA NORVEGIA: CHI GIOCA A TALLINN?

Le probabili formazioni Estonia Norvegia ci accompagnano verso la partita che si gioca alle ore 20:45 di lunedì 9 giugno, anche questa valida per le qualificazioni Mondiali 2026: nel girone I siamo alla quarta giornata e la nazionale scandinava ci arriva con il vento in poppa, si trova infatti a punteggio pieno dopo la netta vittoria contro l’Italia che ha già dato una chiara indicazione alla classifica, anche perché la Norvegia chiude questa sera il suo girone di andata e con un altro successo avvicinerebbe non di poco il primo posto e dunque la qualificazione immediata alla fase finale.

L’Estonia naturalmente gioca per timbrare qualche risultato di prestigio, sapendo che la strada verso i Mondiali sarà probabilmente chiusa; intanto venerdì contro Israele era anche riuscita a passare in vantaggio ma è stata rimontata e battuta, ora il pronostico è totalmente a favore della sua avversaria ma qualcosa di diverso potrebbe sempre succedere, ed è quello che ovviamente spera anche l’Italia. Qui noi ci concentriamo sulle potenziali scelte da parte dei due allenatori per la partita di Tallinn, e allora prendiamoci subito del tempo per andare ad analizzare nel dettaglio le probabili formazioni Estonia Norvegia.

QUOTE E PRONOSTICO ESTONIA NORVEGIA

Per Estonia Norvegia le quote emesse dai bookmaker sono clamorosamente a favore della squadra norvegese: abbiamo infatti un valore pari ad appena 1,07 volte la posta in palio sul segno 2 per la vittoria della Norvegia, addirittura con il segno 1 per il successo dell’Estonia il vostro guadagno corrisponderebbe a 25,00 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, ma è molto alta anche la quota per il pareggio – segno X – che porta in dote una vincita equivalente a 10,00 volte la vostra puntata.

PROBABILI FORMAZIONI ESTONIA NORVEGIA

LE MOSSE DI HENN

Da vedere se per Jurgen Henn nelle probabili formazioni Estonia Norvegia arriverà qualche modifica rispetto alla squadra che ha giocato venerdì. Impostiamo il modulo con il 4-2-3-1: in porta va Hein, davanti a lui una linea difensiva comandata dai centrali che sono Kuusk e Paskotsi mentre sulle corsie laterali potremmo avere nuovamente Schjonning-Larsen a operare sulla destra e Saliste che si prende la corsia mancina, a centrocampo c’è dunque una cerniera nella quale Ainsalu si gioca una maglia da titolare che potrebbe rubare a Soomets, con la conferma invece di Shein.

Anche sulla trequarti abbiamo qualche ballottaggio: Kait ha segnato contro Israele e potrebbe essere confermato, invece sugli esterni Yakovlev e Sinyavskiy rischiano sulla pressione di Jepihhin (a destra) e Saarma che questa sera contro la Norvegia potrebbero partire dal primo minuto, a questo punto attenzione al già citato Yakovlev che può prendersi la maglia da prima punta con Tamm che finirebbe in panchina, Henn pensa anche all’opzione Anier.

SOLBAKKEN NON CAMBIA?

Vista la partita, Stale Solbakken potrebbe fare un po’ di turnover anche se nelle probabili formazioni Estonia Norvegia siamo comunque portati a pensare che giochino i titolari. Andiamo a vedere di chi si tratta: in porta c’è come sempre Nyland, anche per la sterilità offensiva dell’Italia ha funzionato molto bene la coppia formata da Ajer e Heggem così come i due terzini che erano Ryerson e Wolfe, un cambio si potrebbe dunque vedere a centrocampo dove il veterano Berg è in competizione con Thorsby per una maglia, completando la linea con Odegaard e Berge schierati sulle mezzali.

Davanti invece il ballottaggio, che tra l’altro riguarda ogni partita della Norvegia, è a sinistra tra Nusa e Schjelderup: grande partita, con gol, per il primo ma questa volta anche per naturale turnover potrebbe toccare al secondo, difficile invece immaginare che un Haaland a disposizione vada a fare panchina e allora ci aspettiamo che il bomber del Manchester City sia regolarmente in campo, allo stesso modo sulla destra dovrebbe giocare Sorloth che venerdì sera a Oslo ha aperto le marcature, le alternative sono due ma quella più concreta risponde al nome di Bobb, che è un esterno destro naturale.

PROBABILI FORMAZIONI ESTONIA NORVEGIA: IL TABELLINO

ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Schjonning-Larsen, Kuusk, Paskotsi, Saliste; Ainsalu, Shein; Saarma, Kait, Jepihhin; Tamm. Allenatore: Jurgen Henn

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berg, Berge; Sorloth, Haaland, Schjelderup. Allenatore: Stale Solbakken