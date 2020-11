Probabili formazioni Ferencvaros Juventus/ Diretta tv: Ronaldo torna titolare!

PROBABILI FORMAZIONI FERENCVAROS JUVENTUS: CHI SCENDERÀ IN CAMPO?

Presentando le probabili formazioni di Ferencvaros Juventus parliamo della partita che si gioca mercoledì 4 novembre alle ore 21:00, per la terza giornata del gruppo G nella Champions League 2020-2021: quali saranno le scelte dei due allenatori per il match alla Groupama Arena? Intanto bisogna dire che i bianconeri sono tornati a vincere in campionato nel giorno in cui finalmente hanno ritrovato Cristiano Ronaldo, ma arrivano anche dalla sconfitta interna contro il Barcellona che ha certificato ancor più una sorta di confusione e difficoltà nel far realmente partire il progetto di Andrea Pirlo, che resta ancora sotto esame e giudizio. Non si può sbagliare la prima di due gare consecutive contro gli ungheresi, che tornano a giocare i gironi dopo 25 anni (era la stagione in cui la Vecchia Signora ha vinto la sua ultima Champions League) e hanno racimolato un punto contro la Dinamo Kiev, puntando alla retrocessione in Europa League. Vedremo allora quello che succederà, ma intanto possiamo appunto fare un’analisi concreta sui calciatori che eventualmente scenderanno in campo, leggendo insieme le probabili formazioni di Ferencvaros Juventus.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Ferencvaros Juventus sarà trasmessa in esclusiva per i possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: in alternativa, qualora non potessero mettersi davanti a un televisore, i clienti potranno accedere a questa partita di Champions League anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FERENCVAROS JUVENTUS

LE SCELTE DI REBROV

Sergiy Rebrov, vecchia conoscenza bianconera, affronta Ferencvaros Juventus con il 4-3-3: ci sarà Dibusz in porta con una linea difensiva nella quale Blazic e Kovacevic agiscono come centrali, con la spinta di Lovrencsics sulla corsia destra e Heister che invece gioca sull’altro versante. A centrocampo la regia dovrebbe essere affidata a Sigér; ai suoi lati avremo due mezzali che possono dare qualità e quantità come Somalia e Kharatin, anche se Laidouni sembra potersi giocare il posto con uno dei due (è stato impiegato come titolare nell’ultimo match di campionato, pareggiato sul campo del Fehérvar). Davanti invece ci aspettiamo un tridente offensivo con Isael che può giocare anche come punta centrale, in questo caso sulle fasce avremmo Zubkov e Chol Nguen mentre in alternativa il brasiliano può agire sulla fascia destra, e il centravanti sarebbe quindi Franck Boli.

I DUBBI DI PIRLO

Nelle probabili formazioni di Ferencvaros Juventus, Pirlo ritrova ovviamente Cristiano Ronaldo: la sensazione è che a farne le spese sarà Dybala, che si accomoderà in panchina perché in questo momento (turnover a parte) non si può rinunciare a Morata. Il modulo dovrebbe essere quello con il trequartista: spazio a Kulusevski che agirà alle spalle dei due attaccanti dunque, in questo caso allora sarebbero confermate le fasce con Cuadrado a destra e Federico Chiesa, che sta facendo bene, sull’altro versante. Rebus in mediana, dove Arthur Melo potrebbe prendersi il posto in cabina di regia; per le mezzali torna in ballottaggio anche Ramsey, da vedere con lui titolare se l’altra maglia verrebbe data a Rabiot (favorito), Bentancur o McKennie. In difesa mancherà lo squalificato Demiral, ma Chiellini stringe i denti: il capitano formerebbe la linea con Danilo e Bonucci, in porta invece si rivede Szczesny che è stato tenuto a riposo nella trasferta di Cesena contro lo Spezia.

TABELLINO FERENCVAROS JUVENTUS

FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Lovrencsics, Kovacevic, Blazic, Heister; Somalia, Sigér, Kharatin; Zubkov, Isael, Chol Nguen. Allenatore: Sergiy Rebrov

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucchi, Chiellini; Cuadrado, Rabiot, Arthur, F. Chiesa; Kulusevski; Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo



© RIPRODUZIONE RISERVATA