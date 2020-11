Probabili formazioni Ferencvaros Juventus/ Quote, torna Chiellini da titolare

PROBABILI FORMAZIONI FERENCVAROS JUVENTUS: CHI IN CAMPO STASERA?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Ferencvaros e Juventus, sfida per il terzo turno del girone G della Champions League e partita che avrà inizio solo questa sera alle ore 21.00 presso la Puskas Arena di Budapest. Siamo infatti impazienti di conoscere quali saranno le mosse di Rebov come di Pirlo per la partita di questa sera, e in primis siamo impazienti di conoscere quali saranno le scelte del tecnico della Vecchia Signora. Dopo un successo e un KO, la squadra bianconera ha bisogno di un’agile vittoria oggi contro i magiari, che gli permetta di incamerare punti facili per la classifica del girone di Champions: pure il Ferencvaros è avversario da non sottovalutare e lo stesso Pirlo dovrà pure fare attenzione a gestire le forze nel suo spogliatoio. Sono ormai diverse settimane che la Juventus non si ferma a tirare fiato e nei giorni scorsi non sono mancate defezioni, anche importanti. Andiamo ora a vedere quali saranno le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Ferencvaros Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del big match non esitiamo a consegnare ai bianconeri il favore del pronostico nella sfida di Champion League. Ci danno man forte in tal senso le quotazioni della Snai, visto che già nell’1×2 il successo del Ferencvaros è stato fissato a 13.00, contro il più basso 1.24 segnato per la vittoria della Juventus: il pareggio paga la posta a 6.00.

LE PROBABILI FORMAZIONI FERENCVAROS JUVENTUS

LE MOSSE DI REBROV

Per le probabili formazioni di Ferencvaros Juventus, ecco che questa sera Seguy Rebrov non dovrebbe rinunciare al classico 4-3-3, dove ovviamente saranno chiamati in causa solo i titolari più in forma. Qui sarà dunque spazio per Dibusz tra i pali, mentre in difesa non dovrebbero mancare Kovacevic e Blazic, mentre saranno Lovrencsics e Heister i titolari in corsia. Sarà spazio poi a Singer in cabina di regia, con Kharatin e Somalia attesi come mezz’ala, come già visto nella sfida di Champions League contro la Dinamo Kiev di pochi giorni fa. In attacco per l’11 magiaro sarà poi indispensabile Isael, come anche Nguen e Zubkov.

LE SCELTE DI PIRLO

Benchè il tecnico bianconero nelle ultime uscite ci ha abituato a diversi moduli, per la trasferta di Budapest, dovrebbe dare spazio al 3-4-1-2, dove sarà Kulusevski il titolare chiamato ad agire sulla tre quarti. Con l’ex Parma alle spalle, ecco che in attacco sarà spazio dal primo minuto per Morata e Cristiano Ronaldo: panchina assicurata per Paulo Dybala dunque che si riposerà un poco. Alle spalle dello schieramento offensivo poi però sono ballottaggi aperti in casa della Vecchia Signora: al momento la prima ipotesi al vaglio vede titolari Rabiot e Arthur con Chiesa e Caudrado utilizzati come esterni di reparto, ma le soluzioni alternative per il momento non mancano. In difesa accoglieremo dopo anche l’ultimo stop Chiellini: al suo fianco pronti Bonucci e Danilo, con Szczesny chiaramente chiamato a difendere i pali.

IL TABELLINO

FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Lovrencsics, Kovacevic, Blazic, Heister; Somalia, Sigér, Kharatin; Zubkov, Isael, Chol Nguen. All.: Sergiy Rebrov

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Rabiot, Arthur, F. Chiesa; Kulusevski; Morata, Cristiano Ronaldo. All.: Andrea Pirlo



