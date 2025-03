PROBABILI FORMAZIONI FEYENOORD INTER: TANTI DUBBI DA DEFINIRE

Sono “esplosive” le probabili formazioni Feyenoord Inter, perché su entrambi i fronti ci sono notizie molto significative e nodi ancora da sciogliere verso la partita che stasera sarà valida per l’andata degli ottavi di Champions League. Sappiamo delle tante assenze nerazzurre in particolare sulle fasce, tanto che Simone Inzaghi potrebbe passare al 4-4-2, modulo che dal primo minuto non utilizza addirittura dai tempi della Primavera della Lazio, ai primissimi passi della sua carriera. Sarebbe una sorta di rivoluzione per chi ha fatto del 3-5-2 un marchio di fabbrica.

La capolista della Serie A può comunque essere considerata favorita contro la quarta dell’Eredivisie, che aveva affrontato il playoff con l’allenatore ad interim Pascal Bosschaart, bravissimo a firmare l’eliminazione del Milan ma poi comunque sostituito dalla società con Robin Van Persie. Sarà insomma una sfida fra ex attaccanti: in campo ha fatto meglio l’olandese, che però da allenatore è alle prime esperienze e quindi potrebbe avere tanto da imparare da Inzaghi. Di certo ci sono molti temi da affrontare nelle probabili formazioni Feyenoord Inter, scopriamo allora tutti i nodi ancora da sciogliere.

VAN PERSIE CON VARI GIOCATORI IN BILICO

Nelle probabili formazioni Feyenoord Inter ecco dunque per gli olandesi un nuovo allenatore, Robin Van Persie, che però è alle prese con diverse assenze, a cominciare dal portiere Bijlow, per cui tra i pali nel modulo 4-2-3-1 giocherà Wellenreuther; in difesa tra gli indisponibili c’è anche lo squalificato Read, per cui ipotizziamo nella retroguardia a quattro il giovane Mitchell a destra, con Beelen e Hancko centrali e Smal terzino sinistro; in mediana sarebbe prezioso il recupero almeno di Moder, che punta a una maglia da titolare affiancando Hugo Bueno; altro giocatore ancora da verificare è Milambo, che idealmente dovrebbe agire da trequartista centrale fra le ali Hadj Moussa a destra e Igor Paixao a sinistra, alle spalle del centravanti Carranza.

IL DILEMMA DI INZAGHI

Tante volte siamo andati sul sicuro con i nerazzurri, stavolta invece per le probabili formazioni Feyenoord Inter i dilemmi sono onestamente numerosi. Qui scegliamo il possibile passaggio al 4-4-2, che davanti a Martinez vedrebbe Pavard come terzino destro, la coppia di centrali De Vrij-Acerbi e Bastoni a sinistra, senza escludere del tutto Bisseck, il quale però avrebbe più possibilità con la conferma del 3-5-2, anche perché in quel caso Pavard dovrebbe avanzare a centrocampo. In quel caso passerebbe a sinistra Dumfries, altrimenti l’olandese sarebbe regolarmente a destra, con Barella affiancato a Calhanoglu nel cuore della mediana e Mkhitaryan allargato a sinistra, dove però potrebbe subire la concorrenza di Zielinski; tutto più facile infine in attacco, dove vedremo la classica coppia titolare Lautaro Martinez-Thuram.

PROBABILI FORMAZIONI FEYENOORD INTER: IL TABELLINO

FEYENOORD (4-2-3-1): Wellenreuther; Mitchell, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Hugo Bueno; Hadj Moussa, Milambo, Paixao; Carranza. All. Van Persie.

INTER (4-4-2): Martinez; Pavard, De Vrij, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.