Probabili formazioni Feyenoord Lazio/ Diretta tv, Milinkovic-Savic sicuro titolare

PROBABILI FORMAZIONI FEYENOORD LAZIO: CHI GIOCA AL DE KUIP?

Eccoci all’appuntamento con le probabili formazioni di Feyenoord Lazio: la partita si gioca alle ore 18:45 di giovedì 3 novembre e chiude il gruppo F di Europa League 2022-2023. Finalmente le carte sono state sparigliate: la vittoria biancoceleste contro il Midtjylland è stata fondamentale per permettere alla squadra di Maurizio Sarri di prendersi temporaneamente il primo posto nel girone, ma la situazione è ancora totalmente in divenire perché una sconfitta al De Kuip significherebbe molto probabilmente eliminazione, pur se il 4-2 con cui la Lazio ha battuto il Feyenoord all’andata resta comunque una buona assicurazione.

Insomma, diciamo che la Lazio ha bisogno di non affondare in Olanda, perdere con una rete di scarto avvicinerebbe la qualificazione ma in quel caso bisognerebbe stare attenti al Midtjylland (ricordiamo il 5-1 subito in Danimarca) che battendo lo Sturm Graz rimetterebbe tutti nella situazione di una settimana fa costringendo a leggere la differenza reti. Al momento dunque è tutto possibile: qualificazione diretta agli ottavi, passaggio per i playoff, discesa in Conference League o eliminazione dalle coppe. Noi ci prendiamo del tempo per valutare le probabili formazioni di Feyenoord Lazio, leggendo insieme le scelte da parte dei due allenatori.

DIRETTA FEYENOORD LAZIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Feyenoord Lazio non sarà in chiaro, non essendo questa la partita scelta per venire trasmessa su Tv8 nel giovedì delle coppe europee: di conseguenza l’unico appuntamento possibile sarà sui canali della televisione satellitare, riservata in questo caso agli abbonati, così come per le altre partite di Europa League e Conference League. Qui la diretta streaming video, ormai lo sappiamo, sarà garantita a tutti i clienti senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FEYENOORD LAZIO

GLI 11 DI SLOT

Arne Slot imposta Feyenoord Lazio con un 4-3-3, che poi come sappiamo può trasformarsi in un 4-2-1-3 secondo le ultime specifiche del calcio olandese: dipende dalla posizione di Kokçu, il trequartista che può fare la mezzala o accompagnare il tridente offensivo. Qui, possiamo dire che i due esterni dovrebbero essere Jahanbakhsh e Dilrosun, con Danilo che invece dovrebbe vincere il ballottaggio con Santiago Gimenez per il posto da centravanti; a completare la zoina mediana sarebbero invece Szymanski, che di fatto sarebbe il playmaker basso del Feyenoord, e Timber come altro interno. In difesa non ci aspettiamo modifiche rispetto al reparto che ha perso in Austria: dunque in porta ci sarà naturalmente Bijlow, davanti a lui la coppia centrale dovrebbe essere formata da Trauner e Hancko con il terzino destro che sarebbe Geertruida, mentre sull’altro versante andrebbe ad agire Marcos Lopez.

LE SCELTE DI SARRI

In Feyenoord Lazio giocherà sicuramente Sergej Milinkovic-Savic, che purtroppo per i biancocelesti salterà il derby per squalifica: uno dei giocatori in mezzo è dunque confermato, poi Sarri potrebbe lanciare Cataldi in cabina di regia con Matias Vecino o Basic sull’altra mezzala (naturalmente resta viva anche la soluzione con Marcos Antonio al centro della mediana). In difesa Hysaj sarà uno dei due terzini: presumibilmente l’albanese si prenderà la fascia destra lasciando a Marusic quella mancina, a protezione del portiere Provedel, confermatissimo anche in Europa League, dovremmo vedere la coppia formata da Casale e Alessio Romagnoli ma attenzione naturalmente a Patric che scalpita per avere una maglia. Immobile corre per giocare contro la Roma: al De Kuip non ci sarà, dunque come prima punta si va per l’alternativa di Felipe Anderson nelle vesti di centravanti tattico. Da definire gli altri due esterni: possibile riposo per Zaccagni, e allora ecco che insieme a Pedro ci sarebbe Cancellieri, già lanciato titolare contro il Midtjylland.

PROBABILI FORMAZIONI FEYENOORD LAZIO: IL TABELLINO

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Marcos Lopez; Kokçu, Szymanski, Timber; Jahanbakhsh, Danilo, Dilrosun. Allenatore: Arne Slot

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, A. Romagnoli, Marusic; S. Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Pedro, Felipe Anderson, Cancellieri. Allenatore: Maurizio Sarri











