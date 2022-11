Probabili formazioni Feyenoord Lazio/ Quote, Felipe Anderson sarà il falso 9

PROBABILI FORMAZIONI FEYENOORD LAZIO: CHI SCENDE IN CAMPO STASERA?

Le probabili formazioni di Feyenoord Lazio ci accompagnano verso l’affascinante partita di oggi per chiudere l’intricato e ancora imprevedibile girone F di Europa League. Settimana scorsa la vittoria biancoceleste contro il Midtjylland è stata fondamentale per permettere alla squadra di Maurizio Sarri di prendersi il primo posto nel girone, ma la situazione è ancora totalmente in bilico e una sconfitta al De Kuip potrebbe ancora significare eliminazione, pur se il 4-2 dell’andata potrebbe garantire il vantaggio negli scontri diretti e c’è anche la possibilità di arrivi multipli a pari punti.

Naturalmente in questo caso lo spauracchio sarebbe proprio il Midtjylland a causa del 5-1 subito in Danimarca. Al momento dunque è tutto possibile: qualificazione diretta agli ottavi, passaggio per i playoff, discesa in Conference League o eliminazione dalle coppe. Il Feyenoord comunque sta peggio, perché perdendo settimana scorsa in Austria contro lo Sturm Graz si è decisamente complicato la vita. Su tutto questo incombe pure il derby di domenica, quindi è davvero importante adesso valutare le probabili formazioni di Feyenoord Lazio leggendo le scelte da parte dei due allenatori.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche sul pronostico per Feyenoord Lazio in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono leggermente favoriti e il segno 1 è quotato a 2,15, mentre poi si sale a quota 3,60 sul pareggio in caso di segno X oppure si arriva a 3,05 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse vincere la Lazio in Olanda.

PROBABILI FORMAZIONI FEYENOORD LAZIO

LE MOSSE DI SLOT

Arne Slot imposta le probabili formazioni di Feyenoord Lazio con un modulo 4-3-3 che può trasformarsi in un 4-2-1-3: dipende dalla posizione di Kokçu, il trequartista che può fare anche la mezzala o accompagnare il tridente offensivo. Qui, possiamo dire che i due esterni dovrebbero essere Jahanbakhsh e Dilrosun, con Danilo che invece dovrebbe vincere il ballottaggio con Santiago Gimenez per il posto da centravanti. A completare il centrocampo sarebbero invece Szymanski, che sarebbe il regista del Feyenoord, più Timber. In difesa non ci aspettiamo modifiche: in porta ci sarà naturalmente Bijlow, davanti a lui la coppia centrale dovrebbe essere formata da Trauner e Hancko con il terzino destro che sarebbe Geertruida, mentre a sinistra dovrebbe agire Marcos Lopez.

LE SCELTE DI SARRI

Nelle probabili formazioni di Feyenoord Lazio giocherà sicuramente Milinkovic-Savic, che purtroppo per i biancocelesti salterà il derby per squalifica: Maurizio Sarri per completare il centrocampo potrebbe lanciare Cataldi in cabina di regia (in alternativa Marcos Antonio) con Vecino o Basic per completare il terzetto. In difesa Hysaj sarà uno dei due terzini, presumibilmente a destra lasciando a Marusic la fascia sinistra a protezione del portiere Provedel, confermato anche in Europa League, mentre la coppia centrale potrebbe essere formata da Casale e Romagnoli, con Patric in alternativa. Immobile proverà a giocare contro la Roma mentre al De Kuip non ci sarà, dunque come prima punta si va con Felipe Anderson nelle vesti di “falso 9”. Da definire gli altri due esterni: possibile riposo per Zaccagni e allora ecco che potrebbero giocare Pedro a destra e Cancellieri a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI FEYENOORD LAZIO: IL TABELLINO

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Marcos Lopez; Kokçu, Szymanski, Timber; Jahanbakhsh, Danilo, Dilrosun. All. Slot

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Pedro, Felipe Anderson, Cancellieri. All. Sarri.











