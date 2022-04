Probabili formazioni Feyenoord Marsiglia/ Diretta tv, si rivede Payet dal 1′ minuto

PROBABILI FORMAZIONI FEYENOORD MARSIGLIA: CHI GIOCA AL DE KUIP?

Le probabili formazioni di Feyenoord Marsiglia ci avvicinano alla semifinale di andata della Conference League 2021-2022: le due squadre si affrontano al De Kuip alle ore 21:00 di giovedì 28 aprile, e naturalmente sarà una partita interessante anche perché, come sappiamo, la vincente potrebbe poi essere l’avversaria della Roma in finale. Intanto però vanno studiate le situazioni di questo match: il Feyenoord arriva dalla vittoria sul campo dello Slavia Praga con cui ha superato i quarti di finale, e ricordiamo che nel 2002 aveva vinto la Coppa Uefa prima del calo.

Il Marsiglia è stata una grande d’Europa, vincitrice della Coppa dei Campioni nel 1993 e poi ancora capace di arrivare in fondo alle competizioni; oggi sta cercando di tornare ai quei livelli ma in Francia subisce lo strapotere del Psg, eliminata dall’Europa League ha trovato la sua strada in Conference League e nei quarti ha battuto il Paok Salonicco con doppia vittoria. Vedremo allora cosa succederà sul terreno di gioco del De Kuip; siamo solo alla vigilia della semifinale di andata, per cui possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni di Feyenoord Marsiglia.

DIRETTA FEYENOORD MARSIGLIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Feyenoord Marsiglia è un appuntamento riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento al pacchetto Calcio di Sky: la partita infatti verrà trasmessa su Sky Sport 255, e dunque solo i clienti in possesso di questo piano potranno seguire sullo schermo la semifinale di andata della Conference League. In alternativa, questo match sarà usufruibile in diretta streaming video: anche per questa possibilità bisognerà comunque sottoscrivere un abbonamento, alla piattaforma DAZN che fornisce le immagini della competizione.

PROBABILI FORMAZIONI FEYENOORD MARSIGLIA

LE SCELTE DI SLOT

Per le probabili formazioni di Feyenoord Marsiglia scopriamo che Arne Slot dovrebbe schierare un 4-2-1-3, sulla scia di quello reso celebre da Erik Ten Hag all’Ajax. Il giocatore sulla trequarti uscirà dal ballottaggio tra Linssen e Bassett, mentre nel tridente offensivo i due esterni saranno Nelson e Sinisterra con Dessers che agirà da punta centrale. Avremo poi due giocatori a formare la cerniera di centrocampo: qui spera Hendrix, che potrebbe soffiare la maglia a Aursnes in un ballottaggio nel quale questi due elementi partono quasi alla pari. Ad avere in mano le chiavi dei gioco sarà invece Kökcü; poi la difesa, con Marciano che dovrebbe occupare i pali della porta (in vantaggio su Jansen) e due centrali che sarebbero Trauner e Senesi, sulle corsie laterali Arne Slot ha in Marcus Pedersen un’alternativa per la destra ma a giocare la semifinale di Conference League dovrebbero essere Geertruida e Malacia.

I DUBBI DI SAMPAOLI

Per Feyenoord Marsiglia Jorge Sampaoli potrebbe avere fuori Cengiz Under, e in quel caso a prenderne il posto nella formazione titolare potrebbe essere Payet: lasciato in panchina nella vittoria di Reims, il leader tecnico della squadra tornerà certamente in campo e potrebbe prendersi la maglia di esterno a destra, con Harit sull’altro versante o magari Milik spostato laterale, con Bamba Dieng che a quel punto avrebbe il posto da prima punta. Non mancano le opzioni al tecnico argentino, nemmeno a centrocampo dove tra Pape Gueye, Boubacar Kamara e Guendouzi si può inserire l’ex Fiorentina Gerson, che potrebbe sfilare la maglia a uno dei primi due nominati ma non parte favorito in questo testa a testa. Per quanto riguarda la difesa, in porta Pau Lopez dovrebbe tornare titolare in lungo di Mandanda ma è ipotesi da confermare, sicuramente ci sarà Caleta-Car al fianco di Luan Peres con Rongier e Kolasinav che saranno invece i due esterni bassi.

IL TABELLINO

FEYENOORD (4-2-1-3): Marciano; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Kökcü; Linssen; Nelson, Dessers, Sinisterra. Allenatore: Arne Slot

MARSIGLIA (4-3-3): Pau Lopez; Rongier, Caleta-Car, Luan Peres, Kolasinac; P. Gueye, B. Kamara, Guendouzi; Payet, B. Dieng, Milik. Allenatore: Jorge Sampaoli











