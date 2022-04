Probabili formazioni Feyenoord Marsiglia/ Quote, due tridenti a confronto al De Kuip

PROBABILI FORMAZIONI FEYENOORD MARSIGLIA: CHI GIOCA STASERA?

Con le probabili formazioni di Feyenoord Marsiglia andiamo a studiare le scelte che i due allenatori opereranno per la semifinale di andata della Conference League 2021-2022: si gioca al De Kuip alle ore 21:00 di giovedì 28 aprile, ed è una semifinale intrigante tra due squadre nobili, con una Coppa dei Campioni (o Champions League) in bacheca ma che poi nel corso degli anni sono calate, anche se almeno l’Olympique ha avuto i suoi momenti in epoca recente e tra l’altro lo scorso autunno era in Europa League, con la possibilità di proseguire la corsa.

Il Feyenoord oggi si inchina allo strapotere di Ajax e Psv in Olanda ed è alla ricerca di un salto di qualità; fino a questo momento ha ottimamente sfruttato la Conference League, dove si è dimostrato una macchina da gol e ora ha più che buone possibilità di arrivare sino in fondo. Vedremo quello che succederà al De Kuip tra qualche ora, quando si inizierà a giocare; nel frattempo possiamo appunto fare la nostra valutazione approfondita su quelli che saranno gli schieramenti delle due squadre, leggendo insieme le probabili formazioni di Feyenoord Marsiglia.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ora a scoprire quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha fornito per Feyenoord Marsiglia. Nell’andata della semifinale di Conference League League il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una somma pari a 2,15 volte l’importo investito, mentre il segno X che identifica l’eventualità del pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 3,55 volte quanto messo sul piatto. Il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 3,25 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI FEYENOORD MARSIGLIA

LE SCELTE DI SLOT

Arne Slot affronta Feyenoord Marsiglia con quel 4-2-1-3 che ha preso sempre più piede soprattutto in Olanda: avremo dunque Linssen, dovrebbe essere lui il calciatore designato, che agirà come riferimento sulla trequarti ma di fatto sarà l’unico elemento a fluttuare tra le linee, posizionandosi alle spalle di un tridente offensivo che dovrebbe avere in Dessers il centravanti e in Nelson e Sinisterra i due esterni. A centrocampo le chiavi della manovra del Feyenoord saranno affidate a Kökcü, che è stato anche accostato alla Juventus nella prossima stagione; a fare reparto con lui dovrebbe essere Aursnes. In difesa invece la coppia centrale sarà formata da Trauner e Senesi; in porta Marciano sembra essere nuovamente favorito (rispetto a Jansen), mentre sulle corsie laterali dovremmo avere Geertruida, in costante crescita, come terzino destro e Malacia schierato a sinistra.

I DUBBI DI SAMPAOLI

Per Feyenoord Marsiglia Jorge Sampaoli deve fare i conti con almeno tre infortunati, e il quarto potrebbe essere Cengiz Under che non è al top della condizione: senza l’ex della Roma servirebbe dunque un giocatore capace di saltare l’uomo sulla corsia, e quel ruolo il tecnico argentino potrebbe destinarlo a Payet. Il francese giocherebbe così come laterale partendo da destra; così facendo resterebbe a disposizione di Bamba Dieng la maglia di centravanti, mentre Milik come già accade nella nazionale polacca potrebbe allargare il raggio d’azione e partire dalla sinistra. Si tratterebbe di un tridente offensivo non indifferente, ma sarebbe comunque coperto dalle letture di Guendouzi e dalla fisicità di Pape Gueye e Boubacar Kamara; una mediana molto fisica dunque, alle cui spalle la difesa potrebbe prevedere Mandanda in porta (a scapito di Pau Lopez, ma il ballottaggio è vivo) con Caleta-Car e Luan Peres da centrali, mentre sulle fasce arriverebbe la spinta di Rongier e dell’ex Arsenal Kolasinac.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI FEYENOORD MARSIGLIA

FEYENOORD (4-2-1-3): Marciano; Geertruida, Tranuer, Senesi, Malacia; Aursnes, Kökcü; Linssen; Nelson, Dessers, Sinisterra. Allenatore: Arne Slot

MARSIGLIA (4-3-3): Pau Lopez; Rongier, Caleta-Car, Luan Peres, Kolasinac; P. Gueye, B. Kamara, Guendouzi; Payet, B. Dieng, Milik. Allenatore: Jorge Sampaoli











