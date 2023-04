PROBABILI FORMAZIONI FEYENOORD ROMA/ Quote, il Gallo Belotti in cerca di riscatto

PROBABILI FORMAZIONI FEYENOORD ROMA: IL FLOP

Nel presentare le probabili formazioni di Feyenoord Roma abbiamo parlato di come Andrea Belotti potrebbe partire titolare al De Kuip. Arrivato in estate, il Gallo era stato fortemente voluto da José Mourinho per avere a disposizione un’alternativa a Tammy Abraham, che di fatto nella stagione precedente non c’era. Lo Special One ha dovuto constatare che il rendimento dell’inglese è decisamente calato, ma purtroppo per lui Belotti non ha reso secondo le aspettative: passati gli anni migliori al Torino – con cui ha disputato sette stagioni – il Gallo ha giocato 23 partite in Serie A senza mai trovare la via della rete.

Meglio in Coppa Italia, con una rete purtroppo inutile alla Cremonese, e soprattutto in Europa League; per Belotti abbiamo qui tre gol in nove partite, ma dopo averne realizzati due nella fase a gironi è andato a segno soltanto nel match di andata del playoff contro il Salisburgo. In totale la sua prima stagione con la Roma racconta di 33 partite e appena 4 gol: decisamente poco per un attaccante che, appunto anche considerando come si sono messe le cose per Abraham, si pensava potesse arrivare agilmente in doppia cifra contando tutte le competizioni. Adesso però Mourinho potrebbe comunque decidere di dargli spazio da titolare per affrontare il Feyenoord nell’andata dei quarti di Europa League, vedremo se sarà così… (agg. di Claudio Franceschini)

CHI GIOCA A ROTTERDAM?

Le probabili formazioni di Feyenoord Roma ci conducono a parlare della partita che si gioca alle ore 18:45 di giovedì 13 aprile, valida per l’andata dei quarti di finale in Europa League 2022-2023. Le due squadre si ritrovano dopo quasi un anno: era la finale di Conference League, a Tirana la Roma si era presa il titolo grazie al gol di Zaniolo e in questo modo è riuscita a salire di “categoria” in Europa. Ora, dopo aver eliminato la Real Sociedad, ecco ancora gli olandesi: José Mourinho sa molto bene di avere una bella occasione per volare fino al secondo titolo continentale, ma ovviamente dovrà stare attento.

Il Feyenoord nel turno precedente ha destato una grande impressione: ha demolito lo Shakhtar vincendo 7-1 a Rotterdam (all’andata era finita pari), chiaramente una partita non può essere la summa del valore di una squadra ma certamente la Roma non può pensare di aver già superato il turno. Staremo a vedere cosa succederà al De Kuip tra poche ore; mentre aspettiamo che la partita si giochi possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte da parte dei due allenatori, dunque prendiamoci del tempo per analizzare in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni di Feyenoord Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulle probabili formazioni di Feyenoord Roma possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita valida per l’andata dei quarti di finale in Europa League. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,30 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,20 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria degli ospiti, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 3,25 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI FEYENOORD ROMA

GLI 11 DI SLOT

Come sappiamo fin dall’anno scorso Arne Slot gioca con un 4-2-1-3 che può diventare 4-2-3-1: dunque per Feyenoord Roma restano da capire le scelte sui singoli, in difesa comunque dovremmo vedere una linea con Geertruida e Marcos Lopez sulle corsie esterne mentre i centrali a protezione del portiere Wellenreuther sarebbero come sempre Trauner e Hancko. A centrocampo, a formare la cerniera mediana sono il capitano Kokçu, sostanzialmente un trequartista che fa qualche passo indietro occupandosi della regia, e Wieffer; il giocatore che invece avrebbe il compito di fluttuare tra i reparti sarebbe Szymanski. Poi, i due esterni offensivi: possono giocare sia in linea con il già citato Szymanski oppure formare il classico tridente d’attacco. Jahanbakhsh corre per esserci, al massimo potrebbe partire dalla panchina lasciando la maglia a Igor Paixao che partirebbe dalla fascia destra. Sull’altro versante avremo invece Idrissi, come centravanti Slot dovrebbe nuovamente puntare su Santiago Gimenez rispetto a Danilo.

LE SCELTE DI MOURINHO

Mourinho punta molto sull’Europa League e dunque per Feyenoord Roma presenta la formazione sulla carta migliore. Il modulo è chiaramente il 3-4-2-1; difesa scontata con Gianluca Mancini, Smalling e Ibañez che si piazzano a protezione di Rui Patricio, poi un centrocampo nel quale il ballottaggio riguarda Matic e Wijnaldum. L’olandese dovrebbe partire dalla panchina favorendo un posto da titolare al veterano serbo, che naturalmente affiancherà Cristante la cui posizione di playmaker basso non è in discussione. Zalewski parte nettamente favorito su Zeki Celik per occupare la casella largo a destra, sull’altro versante Spinazzola rimane in vantaggio su El Shaarawy che comunque potrebbe giocarsela; come sempre non cambieranno i due giocatori che partiranno dalla trequarti e saranno Lorenzo Pellegrini e Dybala, ciascuno con facoltà di muoversi lungo il campo sia pure con caratteristiche diverse. Chi rischia il posto da titolare è Abraham, in netto calo: l’inglese potrebbe essere sacrificato per lasciare una maglia da titolare a Belotti, ma staremo a vedere se effettivamente Mourinho deciderà in questo senso.

PROBABILI FORMAZIONI FEYENOORD ROMA: IL TABELLINO

FEYENOORD (4-2-1-3): Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, Marcos Lopez; Kokçu, Wieffer; Szymanski; Jahanbakhsh, S. Gimenez, Idrissi. Allenatore: Arne Slot

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; G. Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Lo. Pellegrini; Abraham. Allenatore: José Mourinho











