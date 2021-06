Probabili formazioni Finlandia Belgio/ Quote: Carrasco oppure Chadli?

PROBABILI FORMAZIONI FINLANDIA BELGIO: CHI GIOCA?

Con le probabili formazioni di Finlandia Belgio possiamo presentare l’importante partita in programma stasera a San Pietroburgo per la terza e ultima giornata del girone B degli Europei 2020. Il Belgio ha vinto contro la Danimarca nella seconda giornata assicurandosi la qualificazione agli ottavi di finale, ma non è ancora certo del primo posto; d’altro canto la Finlandia, grazie alla vittoria al debutto contro la stessa Danimarca, può ancora sognare in grande nella sua prima partecipazione alla fase finale di un Europeo, anche se contro i Diavoli Rossi sarà una partita difficilissima per i finnici.

In ogni caso la posta in palio sarà alta, di conseguenza è stuzzicante scoprire quali sono le ultime notizie circa le probabili formazioni di Finlandia Belgio a poche ore dalla partita.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Finlandia Belgio in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Diavoli Rossi formalmente in trasferta ma nettamente favoriti: il segno 2 per la vittoria del Belgio è quotato a 1,33, mentre in caso di vittoria “casalinga” della Finlandia la quotazione per il segno 1 è pari a 11 volte la posta in palio. L’ipotesi del pareggio si colloca infine ad un livello intermedio, infatti il segno X è proposto a 5,00.

PROBABILI FORMAZIONI FINLANDIA BELGIO

LE SCELTE DI KANERVA

Le probabili formazioni di Finlandia Belgio ci dicono che il c.t. finnico Markku Kanerva darà spazio alle due punte, che saranno i confermati Pohjanpalo e Pukki, per cercare di inseguire un sogno che potrebbe prendere forma questa sera. Modulo 3-5-2 con Uronen e Schuller che avranno un compito fondamentale nelle due fasi sulle corsie laterali. Il principale ballottaggio per la Finlandia sembra essere a centrocampo, dove Kamara è favorito su Sparv. Compito non facile certamente per la retroguardia a tre, che davanti al portiere Hradecky dovrebbe vedere titolari Toivio, Arajuuri e O’Shaughnessy, chiamati a bloccare il formidabile attacco belga.

LE MOSSE DI MARTINEZ

Per quanto riguarda i Diavoli Rossi, c’è curiosità attorno alle probabili formazioni di Finlandia Belgio. La qualificazione è già raggiunta ma il primo posto non è certo: il c.t. Roberto Martinez farà turnover? Mertens, Lukaku e Hazard sono comunque i favoriti nel tridente offensivo, ma non ci stupirebbe se almeno uno dei tre riposasse. Meunier e Chadli sono i favoriti sulle fasce, anche se quest’ultimo è in ballottaggio con Carrasco. In ogni caso, non cambierà il fatto che si annuncia un modulo 3-4-3 molto offensivo per Martinez. Tielemans e Dendoncker in mediana, la difesa sarà imperniata come sempre sul portiere Courtois.

IL TABELLINO

FINLANDIA (3-5-2): Hradecky; Toivio, Arajuuri, O’Shaughnessy; Schüller, Kamara, Raitala, Lod, Uronen; Pukki, Pohjanpalo. All. Kanerva.

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vermaelen; Meunier, Tielemans, De Bruyne, Chadli; Mertens, Lukaku, Hazard. All. Martinez.



