Probabili formazioni Finlandia Italia/ Diretta tv, spazio per Sensi e Pellegrini?

Dovremo attendere domani sera alle ore 20,45 per assistere alla sfida del girone J del torneo di qualificazione agli Europei 2020 tra Finlandia e Italia: è dunque arrivato il momento di analizzare da vicino le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni. La sfida infatti è di grande importanza e certo il ct Karneva come Mancini hanno studiato con grande attenzione le loro scelte per le probabili formazioni di Finlandia e Italia. Arrivati al sesto turno del torneo di qualificazione infatti i nostri beniamini (come pure i nostri avversari nordici) desiderano con ardore mettersi alle spalle altri tre punti fondamentali per strappare il pass per la prossima edizione degli Europei. Vi è chiaramente poi grande attesa per i nostri azzurri, di ritorno dal brutto ma senza dubbio utile successo ai danni dell’Armenia: la squadra del ct Mancini in quell’occasione ma non ha sempre entusiasmato col bel gioco, ma i tifosi hanno ben esultato con pure la doppietta di Belotti. Il Gallo si è fatto subito protagonista con la maglia azzurra e pure promette scintille per la sfida di domani a Tampere. Il bomber del Torino però non sarà certo l’unico nome da tenere d’occhio: andiamo allora a vedere quali saranno le mosse alla vigilia dei due allenatori per le probabili formazioni di Finlandia Italia.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo subito a tutti gli appassionati che la sfida Finlandia Italia si potrà seguire in diretta tv e in chiaro sul digitale terrestre collegandosi su Rai 1. Inoltre il match sarà anche visibile in diretta streaming video via internet per tutti coloro che si collegheranno sul sito raiplay.it, tramite smart tv o pc, oppure scaricando l’applicazione Rai Play per vedere la partita tramite dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FINLANDIA ITALIA

LE MOSSE DI KARNEVA

Per le probabili formazioni di Finlandia Italia, ct dei nordici pare avere le idee chiare: servirà infatti il suo migliore 11 a disposizione per fronteggiare i blasonati azzurri. Puntano quindi sul 4-4-2 come modulo di partenza, ecco che la Finlandia si affiderà al numero 1 del Bayer Leverkusen Hradecky tra i pali: di fronte invece ci sarà il duo centrale Arajuuri-Toivo, con Grandlund e Uronen ai lati. Per la mediana dello schieramento nordico si fanno avanti Sparv e Kamara, con Forseli e Sjkrabb posti ai lati. Saranno poi grandi conferme per Karneva in attacco, con le maglie da titolari a Pukki e Lod, con il numero 10 andato in gol solo pochi giorni fa contro la Grecia.

LE SCELTE DI MANCINI

Per la trasferta in Finlandia, il ct degli azzurri Mancini di certo non rinuncerà al 4-3-3 per fissare le probabili formazioni di Finlandia Italia: pure sono previste diverse conferme rispetto all’11 visto in campo con l’Armenia. Ecco quindi che la prima conferma arriva tra i pali, dove ancora una volta sarà titolare il numero 99 del Milan Gigio Donnarumma: di fronte al giovane portiere vi sarà poi spazio per Bonucci e Romagnoli (Chiellini è out annunciato) al centro, con il duo Florenzi-Emerson adibiti ai lati. Controllando la mediana ecco le possibili novità nell’11 degli azzurri, tenuto conto che Verratti sarà costretto alla tribuna perchè squalificato: in questo turno infatti il ct potrebbe dare spazio a Sensi e Pellegrini, ma certo non mancano le alternative interessanti dalla panchina. In attacco elemento indispensabile è ovviamente Belotti, in grande stato di forma: col Gallo poi le maglie da titolari dovrebbero andare a Chiesa e Bernardeschi, ma occhio a Immobile, che scalpita dalla panchina.

IL TABELLINO

Finlandia (4-4-2): Hradecky; Granlund, Arajuuri, Toivio, Uronen; Skrabb, Sparv, Kamara, Forsell; Pukki, Lod. All. Karneva

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Romagnoli, Emerson Palmieri; Pellegrini, Jorginho, Sensi; Bernardeschi, Belotti, Chiesa All. Mancini



