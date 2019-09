Probabili formazioni Finlandia Italia/ Quote, Verratti è squalificato (Euro 2020)

Finlandia Italia si gioca stasera alle ore 20.45: le due formazioni scenderanno in campo a Tampere per la sfida del girone J di qualificazione agli Europei 2020. Finlandia Italia si presenta come l’inatteso scontro al vertice: gli azzurri guidano e non è una notizia (anche se cinque vittorie su cinque non sono mai banali), i finlandesi invece sono secondi – piazzamento che sarà sufficiente per la qualificazione – e sognano la loro prima volta dopo la vittoria contro la Grecia di giovedì, giorno nel quale invece l’Italia ha vinto in Armenia. Le premesse per assistere a una ottima partita ci sono tutte: andiamo allora a vedere quali dovrebbero essere le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Finlandia Italia.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico di Finlandia Italia secondo le quote offerte da Snai. Azzurri favoriti anche se giocano in trasferta: segno 2 quotato a 1,73, si sale poi a 3,40 in caso di segno X per arrivare fino a 5,50 in caso di segno 1 per la vittoria della Finlandia.

PROBABILI FORMAZIONI FINLANDIA ITALIA

LE MOSSE DI KARNEVA

Per le probabili formazioni di Finlandia Italia, il c.t. finnico Karneva pare avere le idee chiare: d’altronde è normale che il suo migliore undici a disposizione scenda in campo contro gli azzurri per una partita che potrebbe fare la storia della Nazionale di calcio finlandese. I padroni di casa puntano quindi sul 4-4-2 come modulo di partenza, con il numero 1 del Bayer Leverkusen Hradecky tra i pali: in difesa ci sarà il duo centrale Arajuuri-Toivo, con Grandlund e Uronen che agiranno invece come terzini. Nel cuore del centrocampo i possibili titolari sono Sparv e Kamara, con Forseli e Sjkrabb invece esterni. Saranno poi confermati titolari in attacco Pukki e Lod, con il primo che sta vivendo un vero momento di grazia ed è andato in gol anche pochi giorni fa nella fondamentale vittoria della Finlandia contro la Grecia.

LE SCELTE DI MANCINI

Roberto Mancini riparte dal 4-3-3 per le probabili formazioni di Finlandia Italia. In difesa dovrebbe cambiare ben poco, a cominciare da Gigio Donnarumma in porta. Bonucci e Romagnoli formeranno la coppia centrale mentre come terzini sono probabili le conferme di Florenzi ed Emerson. A centrocampo invece qualche cambiamento sarà inevitabile, tenuto conto che Verratti sarà squalificato: la maglia da titolare per Sensi è già certa perché lo ha detto chiaramente Mancini già in Armenia dopo la partita, inoltre Pellegrini avanza una candidatura a sua volta molto forte per completare un reparto all’insegna della qualità anche grazie a Jorginho. In attacco elemento indispensabile è ovviamente Belotti, in grande stato di forma: col Gallo potrebbero giocare Chiesa e Bernardeschi, ma occhio ad alcuni possibili cambiamenti sulle ali, dove alcune soluzioni alternative sono possibili – da El Shaarawy ad un avanzamento di Pellegrini.

IL TABELLINO

FINLANDIA (4-4-2): Hradecky; Granlund, Arajuuri, Toivio, Uronen; Skrabb, Sparv, Kamara, Forsell; Pukki, Lod. All. Karneva.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Romagnoli, Emerson Palmieri; Pellegrini, Jorginho, Sensi; Bernardeschi, Belotti, Chiesa. All. Mancini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA