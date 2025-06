PROBABILI FORMAZIONI FINLANDIA OLANDA: SCOPRIAMO I TITOLARI

Leggendo le probabili formazioni Finlandia Olanda verso la partita di questa sera, presentiamo il match che si giocherà a Helsinki nelle qualificazioni Mondiali 2026, per la precisione il gruppo G della zona europea. Per l’Olanda sarà il debutto, terzo impegno invece per la nazionale finlandese, che a marzo aveva ottenuto una vittoria a Malta e un pareggio contro la Lituania, per un totale quindi di 4 punti in classifica che però forse dovevano essere 6 se la Finlandia volesse provare a sognare davvero in grande.

L’Olanda invece è all’esordio nel girone perché (come l’Italia) arriva dai quarti di Nations League: il c.t. è sempre Ronald Koeman e le ambizioni sono alte, considerando che pure contro la Spagna è mancato davvero poco per fare il colpaccio. Di certo ora l’obiettivo è provare ad ottenere la qualificazione per i Mondiali 2026 il più velocemente possibile, intanto scopriamo le prime scelte parlando ora più nel dettaglio delle probabili formazioni Finlandia Olanda.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda il pronostico circa Finlandia Olanda ci affidiamo alle quote Snai, secondo la quale gli orange sono favoriti in maniera netta: 1,27 sul segno 2, mentre il segno 1 per il successo finnico vi farebbe guadagnare ben 10,00 volte la posta. Tutto sommato intrigante anche il segno X che corrisponde a 5,25 volte la giocata.

PROBABILI FORMAZIONI FINLANDIA OLANDA

IL 4-3-3 DI FRIIS

Nelle probabili formazioni Finlandia Olanda le sorprese dovrebbero essere minime per il c.t. di casa Jacob Friis, anche se potrebbe esserci la tentazione di schierare il doppio centravanti con Pohjanpalo e Pukki. Crediamo però nel tridente con “l’italiano” favorito e affiancato dalle ali Antman e Hakans. Il portiere Hradecky sarà protetto da Vaisanen e Ivanov, più i due terzini Alho e Uronen, per completare il modulo 4-3-3 finnico ci resta evidentemente da descrivere il centrocampo con il regista Kamara che dovrebbe essere affiancato da Lod e Kairinen.

ECCO I TITOLARI DI KOEMAN

Per quanto riguarda invece Ronald Koeman, le probabili formazioni Finlandia Olanda ci dovrebbero parlare di un modulo 4-2-3-1. L’assenza di Verbruggen ci fa indicare Flekken come portiere titolare. Davanti a lui Geertruida potrebbe essere il terzino destro, considerata una certa cautela per Dumfries, poi abbiamo i centrali Van Dijk e van de Ven, con Aké a sinistra. Importante il trequartista centrale, che potrebbe essere Kluivert ma anche Xavi Simons o Reijnders, con l’ex Milan che nel caso lascerebbe a Gravenberch il posto in mediana con Frenkie De Jong. Davanti Depay, ala sinistra sarà Gakpo mentre a destra ci sarà uno tra Frimpong o il già citato Xavi Simons.

PROBABILI FORMAZIONI FINLANDIA OLANDA: IL TABELLINO

FINLANDIA (4-3-3): Hradecky; Alho, Vaisanen, Ivanov, Uronen; Lod, Kamara, Kairinen; Antman, Pohjanpalo, Hakans. All. Friis.

OLANDA (4-2-3-1): Flekken; Geertruida, Van Dijk, van de Ven, Aké; Reijnders, De Jong; Frimpong, Kluivert, Gakpo; Depay. All. Koeman.