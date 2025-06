PROBABILI FORMAZIONI FINLANDIA OLANDA U21: ORANGE DA SEGUIRE!

Con le probabili formazioni Finlandia Olanda U21 ci avviciniamo sensibilmente a una partita che per entrambe le nazionali apre il percorso agli Europei Under 21 2025: giovedì 12 giugno siamo in campo per il girone D, c’è grande curiosità per gli orange perché il loro movimento è molto conosciuto per la produzione anche massiccia di grandi talenti, se non che dopo la doppietta 2006-2007 con due titoli consecutivi l’Olanda non è più tornata a giocare anche solo la finale di questo torneo, e dunque come risultati almeno in Under 21 ha fatto poco.

Formazioni Repubblica Ceca Inghilterra U21/ Quote: ecco i campioni! (Europei 2025, 12 giugno)

La Finlandia del resto rappresenta una outsider che almeno sulla carta ha poche possibilità di raggiungere i quarti di finale: basti pensare che la sola partecipazione degli scandinavi alla fase finale degli Europei risale a 16 anni fa, dunque vedremo se arriverà almeno qualche soddisfazione ma chiaramente attenzione alle sorprese, che possono sempre capitare. Ora aspettiamo che si giochi, intanto come sempre possiamo fare la nostra rapida valutazione sulle scelte che saranno operate da parte dei due Commissari Tecnici, leggendo insieme le probabili formazioni Finlandia Olanda U21.

Probabili formazioni Germania Slovenia U21/ Quote: tanti dubbi per i CT! (Europei 2025, oggi 12 giugno)

FINLANDIA OLANDA U21: QUOTE E PRONOSTICO

Andando a valutare le quote dell’agenzia Snai sulle probabili formazioni Finlandia Olanda U21 notiamo che gli orange sono largamente favoriti: hanno un valore da 1,40 volte la giocata sul segno 2 per la loro vittoria, invece il successo degli scandinavi regolato dal segno 1 vi farebbe guadagnare una somma pari a 6,50 volte quanto messo sul piatto e infine abbiamo il segno X che identifica il pareggio, per il quale la vincita con il bookmaker ammonterebbe a 4,75 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI FINLANDIA OLANDA U21

LE MOSSE DI LEHKOSUO

Mika Lehkosuo pensa alle probabili formazioni Finlandia Olanda U21 con il modulo 4-2-3-1: il portiere sarà Henriksson, davanti a lui i due centrali potrebbero essere Koski e Miettinen mentre a correre sulle corsie laterali possiamo avere Wallius sulla fascia destra e Naamo sulla sinistra, ma entrambi si possono agilmente scambiare la posizione. Spazio poi alla zona mediana, dove i due favoriti sembrano essere Hyrylainen e Markhiev con la concorrenza di Peltola e Arifi.

Probabili formazioni Ucraina Danimarca U21/ Quote: moduli speculari! (Europei 2025, oggi 12 giugno)

Da valutare poi la zona di trequarti: Terho e Keskinen probabilmente saranno i giocatori che pizzicheranno le righe laterali, in posizione centrale Pyyhtia è in vantaggio sulla concorrenza rappresentata da Skytta, mentre nell’ultima amichevole Lehkouso ha giocato con una prima punta che in realtà è un trequartista, vale a dire Liimatta, qui però tra i convocati il solo Hytonen è un centravanti di ruolo e dunque la soluzione tattica potrebbe essere confermata, a meno di affidarsi ad altri calciatori come Jukkola e Talvitie, ma che sarebbero sempre adattati.

I TITOLARI DI HOJER

Conosciamo bene il CT orange, che è Michael Reiziger: schiera un 4-3-3 che possiamo confermare nelle probabili formazioni Finlandia Olanda U21, in realtà si tratta di un modulo atipico nel quale Ruben Van Bommel, figlio di Mark, agisce quasi come esterno aggiunto sulla corsia sinistra, in realtà possiamo parlare di un 4-2-1-3 con Banzuzi e Regeer che restano a fare da schermo davanti alla difesa e il tridente nel quale agiscono Manhoef e Kenneth Taylor che sono i due esterni a supporto del centravanti, con Ohio favorito rispetto a Van Bergen.

Abbiamo poi la difesa nella quale in evidenza c’è il nome di Rensch, anche andato in gol nell’ultima amichevole: lo abbiamo visto negli ultimi sei mesi con la maglia della Roma, dove ha anche avuto il suo spazio. Il terzino sinistro dell’Olanda U21 è invece Meijer; la coppia centrale dovrebbe invece essere formata da Kasanwirjo e Flamingo, come portiere ecco Owusu-Oduro che, chissà, in futuro vista l’incertezza nel ruolo potrebbe anche prendersi la maglia numero 1 della nazionale maggiore, anche se naturalmente oggi è presto per dirlo e dovrà fare bene agli Europei Under 21.

PROBABILI FORMAZIONI FINLANDIA OLANDA U21: IL TABELLINO

FINLANDIA U21 (4-2-3-1): Henriksson; Wallius, Koski, Miettinen, Naamo; Hyrylainen, Markhiev; Terho, Pyyhtia, Keskinen; Liimatta. Allenatore: Mika Lehkouso

OLANDA U21 (4-2-1-3): Owusu-Oduro; Rensch, Kasanwirjo, Flamingo, Meijer; Banzuzi, Regeer; R. Van Bommel; Manhoef, Ohio, K. Taylor. Allenatore: Michael Reiziger